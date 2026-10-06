LB Sriram: అందుకే సినిమాలు చేయట్లేదు.. మా కమెడియన్స్ అందరూ పైకి వెళ్లిపోయారు: ఎల్బీ శ్రీరాం ఎమోషనల్ స్పీచ్
LB Sriram: ఎల్బీ శ్రీరాం.. తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం అవసరం లేని పేరు. 500కు పైగా సినిమాల్లో నటించిన సీనియర్ నటుడు ఆయన. తన కామెడీతో నవ్వించడం, నటనతో ఏడిపించడం ఆయనకే చెల్లింది. కొంతకాలంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న ఆయన తాజాగా ‘గరివిడి లక్ష్మి’లో నటించారు. ఈ మూవీ ఈవెంట్లో ఆయన స్పీచ్ వైరల్ గా మారింది.
LB Sriram: టాలీవుడ్ లో తనదైన నటన, సంభాషణలతో సుదీర్ఘ కాలం పాటు ప్రేక్షకులను అలరించిన సీనియర్ నటుడు, ప్రముఖ రచయిత ఎల్బీ శ్రీరాం తాజాగా ఒక సినిమా వేడుకలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. చిత్ర పరిశ్రమకు తాను కొంతకాలంగా దూరంగా ఉండటానికి గల కారణాలను వివరిస్తూ ఆయన భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. పరిశ్రమలో తన ప్రయాణాన్ని, ప్రస్తుత పరిస్థితిని గుర్తుచేసుకుంటూ ఆయన పంచుకున్న మాటలు ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
ఎల్బీ శ్రీరాం కామెంట్స్
గరివిడి లక్ష్మి ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్లో ఎల్బీ శ్రీరాం ఎమోషనల్ స్పీచ్ వైరల్ గా మారింది. సినిమాల్లోకి రాకముందు దాదాపు 10 నుంచి 15 సంవత్సరాల పాటు స్టేజి ఆర్టిస్ట్గా నాటకరంగంలో ఎంతో అనుభవాన్ని గడించానని ఎల్బీ శ్రీరాం తెలిపారు. ఆ రంగస్థల అనుభవంతోనే పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టి నటుడిగా దాదాపు 500 సినిమాల్లో వైవిధ్యమైన పాత్రలు పోషించానని చెప్పారు.
కేవలం నటుడిగానే కాకుండా రచయితగా టాలీవుడ్లో ముద్ర వేసిన ఎల్బీ శ్రీరాం.. 'హలో బ్రదర్', 'హిట్లర్' వంటి సుమారు 40 సూపర్ హిట్ చిత్రాలకు అద్భుతమైన డైలాగ్స్ రాశానని ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు.
సినిమాలకు దూరంగా
ప్రస్తుత సినిమాల గురించి మాట్లాడుతూ.. తాను చాలా కాలంగా వెండితెరకు, సినిమాలకు కొంచెం దూరంగానే ఉంటున్నానని ఎల్బీ శ్రీరాం అంగీకరించారు. ఒకప్పుడు తనతో కలిసి నవ్వులు పూయించిన సమకాలీన కమెడియన్స్ అంతా పైకి వెళ్ళిపోయారంటూ ఆయన ఎమోషనల్ అయ్యారు. అలాగే సినిమా రంగంలో తనకు ఎంతో సపోర్ట్ అందించి, లైఫ్ ఇచ్చిన తన గురువు ఈవీవీ సత్యనారాయణ వంటి వారు కూడా దూరం కావడం తీవ్రంగా కలచివేసిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
పాత్రలు రాకపోవడంతో
సినిమాల్లో తన స్థాయికి తగ్గట్టుగా, ఆకట్టుకునేలా ఉండే మంచి పాత్రలు రాకపోవడం వల్లే తాను పెద్ద స్క్రీన్కు దూరమయ్యానని ఎల్బీ శ్రీరాం స్పష్టం చేశారు. అయితే తనలోని నటుడిని సజీవంగా ఉంచుకోవడానికి, ప్రేక్షకులకు నిరంతరం వినోదాన్ని అందించడానికి యూట్యూబ్లో షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేయడం మొదలుపెట్టానని ఎల్బీ శ్రీరాం తెలిపారు. కమర్షియల్ సినిమాల్లో అవకాశాలు తగ్గినా, నటనపై ఉన్న మక్కువతో డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ కథలతో ముందుకు సాగుతున్నానని చెప్పారు.
గరివిడి లక్ష్మి గురించి
ఇక ఎల్బీ శ్రీరాం సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత వెండితెరపై నటిస్తున్న లేటెస్ట్ బయోపిక్ చిత్రం 'గరివిడి లక్ష్మి'. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో ఆయన కీలకమైన 'బుర్రకథ గురువు' పాత్రను పోషించారు. 90ల కాలంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వేల ప్రదర్శనలు ఇచ్చి జానపద విప్లవం సృష్టించిన ఉత్తరాంధ్ర బుర్రకథ కళాకారిణి గరివిడి లక్ష్మి జీవిత కథ ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది.
ఈ చిత్రంలో లక్ష్మికి దిశానిర్దేశం చేసే ప్రధాన గురువు పాత్రలో ఎల్బీ శ్రీరాం తన అనుభవజ్ఞుడైన నటనతో అలరించనున్నారు. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 17న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో ఆనంది లీడ్ రోల్ ప్లే చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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