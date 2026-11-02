Shah Rukh Khan: రూ.8 వేల కోట్ల కలెక్షన్లు.. 10 బ్లాక్బస్టర్స్.. బాక్సాఫీస్ బాద్షా షారుఖ్ ఖాన్.. కింగ్ బర్త్డే స్పెషల్
Shah Rukh Khan: ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో గత మూడు దశాబ్దాలుగా తిరుగులేని ఏకఛత్రాధిపత్యాన్ని చెలాయిస్తున్న షారుఖ్ ఖాన్ తన 61వ బర్త్ డే జరుపుకుంటున్నారు. కెరీర్లో రూ. 8000 కోట్ల బాక్సాఫీస్ గ్రాస్ సాధించిన యాక్టర్ గా సల్మాన్ ఖాన్ సరసన నిలిచిన షారుఖ్.. అత్యధిక సక్సెస్ రేట్ కలిగి ఉన్న నటుడు కూడా.
Shah Rukh Khan: సల్మాన్ ఖాన్, ఆమిర్ ఖాన్, షారుఖ్ ఖాన్ దాదాపు ఒకే సమయంలో హీరోలుగా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి, దశాబ్దాల పాటు 'ఖాన్ త్రయం'గా ఇండస్ట్రీని ఏలారు. అయితే సమయం గడిచేకొద్దీ ఆ ఇద్దరినీ దాటుకుని 'కింగ్ ఖాన్'గా, ఇండియన్ సినిమా బాద్షాగా షారుఖ్ ఖాన్ సరికొత్త సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకున్నారు.
తన నాలుగు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏకంగా రూ. 8,000 కోట్ల బాక్సాఫీస్ వసూళ్ల రికార్డును నెలకొల్పిన షారుఖ్ ఖాన్.. తన 61వ ఏట అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా ఆయన సినీ సామ్రాజ్యాన్ని అంకెల రూపంలో విశ్లేషించే కథనం ఇది.
1990ల నుంచి 2020ల వరకు నాలుగు వేర్వేరు దశాబ్దాలలో ఇయర్ టాప్ ఆల్-టైమ్ హైయెస్ట్ గ్రాసర్ను అందించిన ఏకైక నటుడిగా బాద్షా సరికొత్త చరిత్ర క్రియేట్ చేశారు.
ఖాన్ త్రయం నుంచి 'కింగ్ ఖాన్'గా ప్రత్యేక ప్రస్థానం
1992లో 'దీవానా' మూవీతో షారుఖ్ ఖాన్ సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు. సల్మాన్, ఆమిర్లు అప్పటికే సోలో హిట్లతో హీరోలుగా నిలదొక్కుకోగా.. షారుఖ్ మాత్రం ప్రారంభంలో మల్టీస్టారర్లు, యాంటీ-హీరో (డర్, అంజామ్) పాత్రలతో సరికొత్త ప్రయోగాలు చేశారు. 90ల నాటికి ఈ ముగ్గురూ సమాన స్థాయికి చేరుకున్నప్పటికీ, 2000 నుంచి 2007 కాలంలో షారుఖ్ ఖాన్ వేగం ఇండస్ట్రీ ఊహకు అందని స్థాయికి చేరింది.
సల్మాన్ ఫ్లాప్లతో సతమతమవ్వడం, ఆమిర్ ఖాన్ ఎన్నో ఏళ్లకు ఒకే సినిమా చేయడం వంటి పరిణామాల మధ్య షారుఖ్ వరుసగా 'మొహబ్బతే', 'కభీ ఖుషీ కభీ ఘమ్', 'దేవదాస్', 'కల్ హో నా హో', 'వీర్ జారా', 'ఓం శాంతి ఓం' వంటి క్లాసిక్ హిట్లను ఇచ్చారు. ఈ 7 ఏళ్ల కాలంలోనే ఆయన రూ. 1,326 కోట్ల కలెక్షన్లు సాధించారు. ఇది సల్మాన్, ఆమిర్లు ఇద్దరూ కలిసి చేసిన వసూళ్ల కంటే ఎక్కువ కావడం గమనార్హం.
1992 - 1999: ప్రారంభ శకం, విజయాల బాట
'దీవానా', 'డర్', 'దిల్వాలే దుల్హనియా లే జాయేంగే' చిత్రాలతో ట్రేడ్ వర్గాల్లో తిరుగులేని స్థానాన్ని సంపాదించిన కాలం.
2000 - 2007: గోల్డెన్ ఎరా, సోలో ఆధిపత్యం
వరుసగా రూ. 1326 కోట్ల కలెక్షన్లు సాధిస్తూ సల్మాన్, ఆమిర్లను వెనక్కి నెట్టి 'కింగ్ ఖాన్' బిరుదును ఖరారు చేసుకున్నారు.
2015 - 2019: కెరీర్లోనే క్లిష్టమైన ఫేజ్
పెద్దగా విజయాలు లేక ఇబ్బంది పడిన సమయం. అదే సమయంలో ఆమిర్ 'దంగల్', సల్మాన్ 'సుల్తాన్'లతో రికార్డులు కొట్టారు.
2023 - ప్రస్తుతం: చారిత్రాత్మక రీ-ఎంట్రీ, రూ. 8000 కోట్లు
కరోనా మహమ్మారి తర్వాత 'పఠాన్', 'జవాన్', 'డంకీ' సినిమాలతో కేవలం 3 చిత్రాలతోనే రూ. 2,671 కోట్లు కొల్లగొట్టి రీ-కింగ్ అనిపించుకున్నారు.
కరోనా తర్వాత ఊహించని రీ-ఎంట్రీ: ఏకంగా రూ. 2671 కోట్లు
2015 నుంచి 2019 వరకు షారుఖ్ కెరీర్లో తీవ్ర ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయి. ఆయన నటించిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద నిరాశపరిచాయి. అయితే కొవిడ్ లాక్డౌన్ తర్వాత ప్రతి ఒక్కరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ 2023లో 'పఠాన్', 'జవాన్', 'డంకీ' చిత్రాలతో విధ్వంసం సృష్టించారు.
గడిచిన నాలుగు సంవత్సరాలలో కేవలం 3 సినిమాలతోనే రూ. 2,671 కోట్ల వసూళ్లు సాధించారు. ఈ స్వల్ప వ్యవధిలో సల్మాన్ ఖాన్ (రూ. 902 కోట్లు), ఆమిర్ ఖాన్ (రూ. 359 కోట్లు) వసూళ్లను ఆయన ఈజీగా దాటేశారు.
అంకెల పరంగా షారూఖ్ ఖాన్ సక్సెస్ రేట్
మొత్తం లీడ్ రోల్స్: 64 సినిమాలు.
బ్లాక్బస్టర్లు: 10 చిత్రాలు (30 హిట్లు/సూపర్ హిట్లు).
సక్సెస్ రేట్: 50% కంటే ఎక్కువ (దిలీప్ కుమార్ తర్వాత భారతీయ నటులలో అత్యధిక విజయవంతమైన రేట్ షారుఖ్ ఖాన్దే).
ఇయర్-టాప్ సినిమాలు: రికార్డు స్థాయిలో 10 సార్లు ఆ సంవత్సరపు నంబర్-1 అత్యధిక గ్రాస్ సాధించిన చిత్రాన్ని అందించారు.
ఓవర్సీస్ మార్కెట్ కింగ్: విదేశీ బాక్సాఫీస్ వద్ద అత్యధికంగా 400 - 500 మిలియన్ డాలర్లు వసూలు చేసిన ఏకైక ఇండియన్ స్టార్.
61 ఏళ్ల వయస్సులోనూ యువ హీరోలకు పోటీగా సరికొత్త ప్రాజెక్ట్లతో దూసుకుపోతున్న షారుఖ్ ఖాన్.. దక్షిణాది దిగ్గజాలు చిరంజీవి, రజనీకాంత్, మమ్ముట్టి తరహాలోనే మరో దశాబ్ద కాలం పాటు ఇండస్ట్రీని ఏలడం ఖాయమని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
|అత్యధిక #1 హిట్స్ కలిగిన ఇండియన్ నటులు
|నంబర్
|నటులు
|#1 సినిమాలు
|1
|షారుఖ్ ఖాన్
|10
|2
|దిలీప్ కుమార్
|9
|3
|సల్మాన్ ఖాన్
|8
|4
|అమితాబ్ బచ్చన్
|7
|5
|ఆమిర్ ఖాన్
|7
|6
|రాజ్ కపూర్
|6
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More