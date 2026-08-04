Shakila Venumadhav:వేణుమాధవ్తో బెడ్పై షకీలా.. లైట్స్ ఆఫ్.. హస్కీ వాయిస్తో ఏం అడిగాడో తెలుసా? షకీలా వైరల్ కామెంట్స్
Shakila Venumadhav: సీనియర్ నటి షకీలా వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇందులో వేణు మాధవ్ తో కలిసి ఒకే బెడ్ మీద పడుకోవడం, ఆ రాత్రి అతను ఏం అడిగాడనే విషయాలను షకీలా చెప్పింది. ఆమె చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు వైరల్ గా మారాయి.
Shakila Venumadhav: దివంగత వేణు మాధవ్ తన కామెడీతో కోట్లాది జనాలను నవ్వించారు. టాలీవుడ్ లో స్టార్ కమెడియన్ గా ఓ వెలుగు వెలిగారు. ఇప్పుడు ఆయన మన మధ్య లేకపోయినా.. సినిమాల్లో పాత్రల ద్వారా వేణు మాధవ్ ఎప్పటికీ బతికే ఉంటారు. తాజాగా వేణు మాధవ్ గురించి షకీలా చేసిన కామెంట్లు వైరల్ గా మారాయి.
వేణు మాధవ్ గదికి
తాజాగా వేణు మాధవ్ గురించి షకీలా మాట్లాడిన పాత వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ‘‘పడుకోవడానికి వేణు మాధవ్ రూమ్ కు వస్తానని అడిగా. సరే రా అమ్మ అన్నాడు. అక్కడ ఒక బెడ్ ఉంది. నేను, నా పక్కన వేణు మాధవ్, అతని పక్కన అసిస్టెంట్ పడుకున్నాం’’ అని షకీలా చెప్పుకొచ్చింది.
ఏదైనా తప్పుగా
‘‘కాసేపు అయిన తర్వాత టీవీ లైట్ లో ఏదో షాడోలాగా కనిపించింది. ఏదో డిస్టర్బెన్స్ గా అనిపించింది. ‘నేను ఒక మాట అడుగుతా ఒప్పుకుంటావా?’ అని వేణు మాధవ్ అడిగాడు. ఫ్రెండ్ అని వెళ్లా. ఏదైనా తప్పుగా అడిగితే మాత్రం ఆ ఫ్రెండ్ షిప్ ఉండదని అనుకున్నా’’ అని షకీలా తెలిపింది.
హస్కీ వాయిస్ తో
‘‘సరే అడిగి చావు అని అన్నా. నిజంగా, ఒప్పుకోను అని చెప్పకూడదని హస్కీ వాయిస్ తో అడిగాడు. లైట్స్ ఆఫ్ కు తోడు ఆ హస్కీ వాయిస్ వచ్చింది. నీ ప్రాబ్లెం ఏంటిరా? చెప్పు అని అడిగా. నాకు, అతనికి మధ్య దిండ్లు పెడుతున్నాడు. ఎందుకు ఇదంతా? అని అడిగా.
‘ఏం లేదు. నాకు పెళ్లయి ఇద్దరు బిడ్డలున్న సంగతి తెలుసు కదా’ అని అన్నాడు. హా.. తెలుసు అని చెప్పా. ‘వాళ్లు బాగుండాలంటే నేను బతికుండాలి. నువ్వు పడుకున్నాక కాలు నా మీద వేస్తావేమోనని ముందే చెప్తున్నా’ అని అన్నాడు. నేను నైట్ అంతా నవ్వా. తర్వాతి రోజు కూడా రఘు, బ్రహ్మానందానికి చెప్పి నవ్వా’’ అని షకీలా చెప్పింది.
కలిసి చేసిన సినిమాలు
షకీలా, వేణు మాధవ్ కలిసి కొన్ని సినిమాల్లో నటించారు. తమ కెమిస్ట్రీతో కామెడీ ట్రీట్ అందించారు. బంగారం, ఆదివారం ఆడవాళ్లకు సెలవు, దొంచ సచ్చినోళ్లు తదితర సినిమాల్లో షకీలా, వేణు మాధవ్ కలిసి నటించారు.
సినిమాల్లోనే కాకుండా ఆఫ్స్క్రీన్లో కూడా వీరిద్దరి మధ్య మంచి స్నేహం ఉండేది. షూటింగ్స్ సమయంలో వేణు మాధవ్ ఎంతో సరదాగా ఉండేవారని షకీలా చాలా సార్లు గుర్తు చేసుకుంది.
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