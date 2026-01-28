దుల్కర్ సల్మాన్ ఆకాశంలో ఒక తారలో శృతి హాసన్.. నోట్లో సిగరెట్తో బోల్డ్ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్
దుల్కర్ సల్మాన్ నటిస్తున్న ఆకాశంలో ఒక తార మూవీ నుంచి శృతి హాసన్ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ అయింది. నోట్లో సిగరెట్ తో బోల్డ్ లుక్ లో ఆమె కనిపించడం చూసి ఫ్యాన్స్ షాకవుతున్నారు. ఇప్పుడీ పోస్టర్ వైరల్ అవుతోంది.
దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా నటిస్తున్న తెలుగు మూవీ ‘ఆకాశంలో ఒక తార’. ఈ సినిమా నుంచి బుధవారం (జనవరి 28) ఆసక్తికర అప్డేట్ వచ్చింది. ఇందులో ప్రముఖ నటి శృతి హాసన్ ఒక కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. ఆమె బర్త్డే సందర్భంగా మూవీ టీమ్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లను రిలీజ్ చేసింది. వీటిలో ఒకదాంట్లో ఆమె నోట్లో సిగరెట్ తో కనిపించడం గమనార్హం.
సైన్స్ టీచర్గా శృతి..
యువ దర్శకుడు పవన్ సాదినేని దర్శకత్వంలో దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ఫీల్ గుడ్ మూవీ ‘ఆకాశంలో ఒక తార’. ఇప్పటికే ఈ సినిమా టీజర్, కొత్త హీరోయిన్ సాత్విక వీరవల్లి ప్రకటనతో మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్టులోకి శృతి హాసన్ రాకతో అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.
ఈ సినిమాలో శృతి హాసన్ ఒక కీలకమైన పాత్రను పోషిస్తున్నట్లు అధికారికంగా ధృవీకరించింది. ఆమె పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లలో ఆమె ఒక బోల్డ్ అండ్ డైనమిక్ సైన్స్ టీచర్గా కనిపిస్తోంది. సాత్విక వీరవల్లి అనౌన్స్మెంట్ వీడియోను, ఈ పోస్టర్లను గమనిస్తే.. చిన్నారి కలలను సాకారం చేసుకునేందుకు ప్రోత్సహించే గురువు పాత్రలో శృతి కనిపించనున్నట్లు అర్థమవుతోంది.
ఆకాశంలో ఒక తార భారీగా..
ఈ ఆకాశంలో ఒక తార సినిమాను లైట్ బాక్స్, స్వప్న సినిమాస్, వైజయంతీ మూవీస్, గీతా ఆర్ట్స్ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నాడు. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ ఈ ఏడాది సమ్మర్ లో తెలుగు, మలయాళం, తమిళం, హిందీ భాషల్లో విడుదల కానుంది.
గత సోమవారం (జనవరి 19) ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ సాత్విక వీరవల్లి క్యారెక్టర్ టీజర్ను విడుదల చేశారు మేకర్స్. ఈ టీజర్ను గమనిస్తే.. సరైన రోడ్లు కూడా లేని ఓ మారమూల పల్లె నుంచి వచ్చిన ఓ అమ్మాయి ఆకాశంలో తారలను చేరుకోవాలంటూ కనే కలలను కథగా చూపించారు. ప్రకాష్ మనసుకు హత్తకునే బీజీఎం ఇవ్వగా.. సాత్విక చాలా అందంగా కనిపించింది.
వైవిధ్యమైన, అర్థవంతమైన కథలను ఎంచుకునే దుల్కర్ సల్మాన్ అభిరుచికి తగ్గట్లు, డైరెక్టర్ పవన్ సాధినేని క్రియేటివిటీ కలిసి ఒక ప్రత్యేకమైన, గుర్తుండిపోయే సినిమాగా ‘ఆకాశంలో ఒక తార’ సినిమా రూపొందుతోంది.