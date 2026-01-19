Edit Profile
    దుల్కర్ సల్మాన్ ఆకాశంలో ఒక తారలో హీరోయిన్‌గా సాత్విక వీరవల్లి- క్యారెక్టర్ టీజర్ రిలీజ్- మనసుకు హత్తుకునే బీజీఎమ్

    మలయాళ స్టార్ హీరో దుల్కర్ సల్మాన్ నటిస్తున్న మరో డిఫరెంట్ మూవీ ఆకాశంలో ఒక తార. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా సాత్విక వీరవల్లి చేస్తోంది. ఈ సందర్భంగా సాత్విక వీరవల్లి క్యారెక్టర్ టీజర్‌ను విడుదల చేశారు. జీవీ ప్రకాష్ బీజీఎమ్, దుల్కర్ సల్మాన్ ఎంట్రీతో ఆకాశంలో ఒక తార సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి.

    Published on: Jan 19, 2026 7:53 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    మలయాళ స్టార్ హీరో దుల్కర్ సల్మాన్‌కు తెలుగులోనూ విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. లక్కీ భాస్కర్, కాంత సినిమాలతో అలరించిన దుల్కర్ సల్మాన్ కంటెంట్ బేస్డ్ మూవీస్ ప్రేక్ష‌కుల‌పై ఎక్కువ ప్ర‌భావాన్ని చూపుతాయ‌ని ఆయ‌న గ‌ట్టిగా న‌మ్ముతుంటారు.

    ఆకాశంలో ఒక తార ఫస్ట్ లుక్

    ఆ న‌మ్మ‌కంతో దుల్కర్ సల్మాన్ చేస్తోన్న మ‌రో డిఫ‌రెంట్ మూవీ ‘ఆకాశంలో ఒక తార‌’. ఇదివరకు విడులైన ఆకాశంలో ఒక తార మూవీ ఫస్ట్ లుక్‌, టీజ‌ర్ అంద‌రినీ ఆక‌ట్టుకోవ‌టంతో పాటు సినిమాపై ఉన్న అంచ‌నాల‌ను మ‌రింత‌గా పెంచాయి.

    యూనిక్ సినిమాటిక్ ఎప్రోచ్‌, ఇన్నోవేటివ్ స్టోరీ టెల్లింగ్‌తో సినిమాను రూపొందించే డైరెక్ట‌ర్ ప‌వ‌న్ సాధినేని ఈ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. ‘ఆకాశంలో ఒక తార’ చిత్రాన్ని ప్ర‌ముఖ నిర్మాణ సంస్థ‌లు గీతా ఆర్ట్స్, స్వ‌ప్న సినిమా స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో లైట్ బాక్స్ మీడియా బ్యాన‌ర్‌పై సందీప్ గున్నం, ర‌మ్య గున్నం నిర్మిస్తున్నారు.

    సాత్విక వీరవల్లి హీరోయిన్‌గా

    పెద్ద నిర్మాణ సంస్థ‌లు భాగం కావ‌టంతో ఆకాశంలో ఒక తార సినిమా ప్ర‌త్యేక‌మైన గుర్తింపును సంపాదించుకుంది. ఈ ప్ర‌ముఖ బ్యాన‌ర్స్ మ‌రో బ్రిలియంట్ టాలెంట్‌ను ఈ సినిమాతో ప‌రిచ‌యం చేస్తున్నారు. ఆకాశంలో ఒక తార చిత్రంతో సాత్విక వీర‌వ‌ల్లి హీరోయిన్‌గా ప‌రిచ‌యం అవుతోంది.

    సోమ‌వారం (జనవరి 19) రోజున ఆకాశంలో ఒక తార సినిమాలో హీరోయిన్ సాత్విక వీరవల్లి క్యారెక్ట‌ర్ టీజ‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు మేకర్స్. ఈ టీజ‌ర్‌ను గ‌మ‌నిస్తే.. స‌రైన రోడ్లు కూడా లేని ఓ మార‌మూల ప‌ల్లె నుంచి వ‌చ్చిన ఓ అమ్మాయి ఆకాశంలో తార‌ల‌ను చేరుకోవాలంటూ క‌నే క‌ల‌లను క‌థ‌గా చూపించారు.

    హృదయాలకు హత్తుకునే బీజీఎమ్

    దీనికి హీరో, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవీ ప్ర‌కాష్ హృద‌యాల‌ను హ‌త్తుకునేలా బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్‌ను స‌మ‌కూర్చారు. సాత్విక‌ను అందంగా చూపించారు. ఆమె త‌న న‌ట‌న‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటుంద‌ని, మెప్పించ‌టానికి సిద్ధంగా ఉంద‌ని టీజ‌ర్ చూస్తే తెలుస్తోంది.

    అయితే, ఆకాశంలో ఒక తార సినిమాలో న‌టీన‌టులెవ‌ర‌నే విష‌యాల‌ను ఇంకా పూర్తిగా చెప్ప‌క‌పోయిన‌ప్ప‌టికీ విడుద‌లైన గ్లింప్స్ మాత్రం ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటోంది. ఆమె ప్ర‌యాణంలోని నిశ్శ‌బ్ద‌మైన క్ష‌ణాలు చాలా భావాల‌ను వ్య‌క్తం చేసేలా ఉన్నాయి. అలాగే, , చివ‌ర‌ల్లో దుల్క‌ర్ సల్మాన్ త‌ళుక్కున క‌నిపించ‌టం హైలెట్‌గా ఉంది.

    టీజర్ చివర్లో దుల్కర్

    వైవిధ్య‌మైన‌, అర్థ‌వంత‌మైన క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకునే దుల్క‌ర్ స‌ల్మాన్ అభిరుచికి త‌గ్గ‌ట్లు, డైరెక్ట‌ర్ ప‌వ‌న్ సాధినేని క్రియేటివిటీ క‌లిసి ఒక ప్ర‌త్యేక‌మైన‌, గుర్తుండిపోయే సినిమాగా ‘ఆకాశంలో ఒక తార‌’ సినిమా రూపొందుతోంది.

    విడుద‌లైన గ్లింప్స్ చూస్తుంటే సినిమా సెన్సెటివ్ క‌థ‌తో, బ‌ల‌మైన ఎమోష‌న్స్‌తో రూపొందుతోంద‌ని స్ప‌ష్టంగా తెలుస్తోంది. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు సినిమా 80 శాతం చిత్రీక‌ర‌ణ‌ను పూర్తి చేసుకుంది. ఈ ఏడాది స‌మ్మ‌ర్‌లో సినిమాను రిలీజ్ చేయాల‌ని మేక‌ర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

    4 భాషల్లో రిలీజ్

    సుజిత్ సారంగ్ సినిమాటోగ్ర‌ఫీని అందిస్తుండ‌గా శ్వేత సాబుసిరిల్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ డిజైన‌ర్‌గా వ‌ర్క్ చేస్తున్నారు. ఇంకా మంచి న‌టీన‌టులు, టెక్నీషియ‌న్స్ క‌ల‌యిక‌తో రూపొందుతోన్న ‘ఆకాశంలో ఒక తార’ మూవీ తెలుగు, హిందీ, తమిళ్, మలయాళ భాషల్లో రిలీజ్‌కు స‌న్నద్ధ‌మ‌వుతోంది.

