Chinmayi Sripaada vs TVK: అలాంటి వ్యక్తితో మీ మంత్రికి పనేంటి: తమిళనాడు సీఎం విజయ్ని నిలదీసిన సింగర్ చిన్మయి
Chinmayi Sripaada vs TVK: లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మలయాళ ర్యాపర్ వేదన్ను తమిళనాడు మంత్రి రాజ్మోహన్ అరుముగం కలవడంపై సింగర్, ఆక్టివిస్ట్ చిన్మయి శ్రీపాద తీవ్రంగా స్పందించారు. సీఎం విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే (TVK) ప్రభుత్వం కూడా పాత ప్రభుత్వాల తరహాలోనే తప్పులు చేయొద్దని ఆమె హెచ్చరించారు.
Chinmayi Sripaada vs TVK: లైంగిక వేధింపుల (MeToo) ఆరోపణలు ఉన్న వ్యక్తులకు రాజకీయ వేదికలపై ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంపై సింగర్, సామాజిక కార్యకర్త చిన్మయి శ్రీపాద మరోసారి తన గళం వినిపించారు. వివాదాస్పద మలయాళ ర్యాపర్ వేదన్.. తమిళనాడు మంత్రి రాజ్మోహన్ అరుముగంను కలిసిన ఫోటో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. దీనిపై చిన్మయి ఎక్స్ వేదికగా స్పందిస్తూ.. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) పార్టీని, మంత్రి రాజ్మోహన్ను కడిగిపారేశారు.
పాత తప్పులను రిపీట్ చేయకండి
తమిళనాడు మంత్రి రాజ్మోహన్, ర్యాపర్ వేదన్ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకుంటున్న ఫోటోను షేర్ చేస్తూ చిన్మయి తన అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు. గతంలో డీఎంకే (DMK) ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులనే విజయ్ నేతృత్వంలోని కొత్త టీవీకే ప్రభుత్వం కూడా చేయకూడదని ఆమె కోరారు.
"తీవ్రమైన లైంగిక వేధింపులు, దాడి ఆరోపణలు ఉన్న మగాళ్లకు వేదికలు కల్పించిన పాత ప్రభుత్వాల బాటలోనే విజయ్, రాజమోహన్ ప్రవర్తించరని ఆశిస్తున్నాను" అని చిన్మయి ట్వీట్ చేశారు.
అంతేకాకుండా గతంలో వేదన్.. అప్పటి మంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్ను కలిసిన పాత వీడియోను కూడా ఆమె షేర్ చేశారు. "ఇలాంటి వేధింపులకు పాల్పడేవారికి వేదికలు ఇవ్వొద్దని అడగడం నేను ఆపేశాను. అందుకే ఇప్పుడు నిజాయితీగా అడుగుతున్నా.. ఇలాంటి పనులు మానేయండి" అంటూ ఆమె ఎమోషనల్ అయ్యారు.
వేదన్తో ప్రాజెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్న చిన్మయి!
కోవిడ్ టైమ్ లో వేదన్తో తనకు ఎదురైన ఒక అనుభవాన్ని చిన్మయి గుర్తుచేసుకున్నారు. ఒక పాటలో వీరిద్దరూ కలిసి పనిచేయాల్సి ఉండగా, అతనిపై ఉన్న ఆరోపణలు తెలియగానే ఆమె తప్పుకున్నారు.
ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒక మహిళ 'ఆరోపణలు ఉన్న అతనితో ఎలా కలిసి పని చేస్తారు?' అని అడిగినప్పుడు, ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్న చిన్మయి వెంటనే వేదన్ ప్రాజెక్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి, అతనితో పని చేసేందుకు నిరాకరించారు. సోషల్ ఆక్టివిజం పేరుతో వచ్చి, మహిళల అంగీకారం లేకుండా ప్రవర్తించే పురుషుల తీరును ఆమె తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు.
వేదన్పై ప్రస్తుతం లైంగిక వేధింపుల కేసులతో పాటు డ్రగ్స్, వన్యప్రాణి చట్టం ఉల్లంఘన కేసులు కూడా ఉన్నాయి. ఇలాంటి హిస్టరీ ఉన్న వ్యక్తిని ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు గౌరవించడం సరికాదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
ఒక సెలబ్రిటీగా ఉంటూ కూడా సామాజిక అంశాలపై, ముఖ్యంగా మీటూ విషయంలో చిన్మయి చూపిస్తున్న తెగువ అభినందనీయం. రాజకీయ నాయకులు పబ్లిక్ ఇమేజ్ కోసం వివాదాస్పద వ్యక్తులను కలవడం వల్ల బాధితుల మనోభావాలు దెబ్బతింటాయి.
విజయ్ పార్టీకి ఇప్పుడున్న క్రేజ్ నేపథ్యంలో, పార్టీ ఇమేజ్ తగ్గకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత టీవీకే నాయకులపై ఉంది. చిన్మయి చేసిన హెచ్చరిక కచ్చితంగా రాజకీయ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చకే దారితీస్తుంది.
People Also Ask (FAQs)
సింగర్ చిన్మయి ఎవరిని ఉద్దేశించి ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు?
లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు ఉన్న ర్యాపర్ వేదన్తో మంత్రి రాజ్మోహన్ భేటీ అవ్వడంపై చిన్మయి స్పందించారు. నిందితులకు రాజకీయ వేదికలు కల్పించవద్దని ఆమె హెచ్చరించారు.
ర్యాపర్ వేదన్పై ఉన్న ఆరోపణలు ఏంటి?
మలయాళ ర్యాపర్ వేదన్పై పలువురు మహిళలు లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు చేశారు. అతనిపై డ్రగ్స్ కేసు, వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం ఉల్లంఘన కేసులు కూడా ఉన్నాయి.
గతంలో వేదన్తో చిన్మయి ఎందుకు పని చేయలేదు?
వేదన్పై ఉన్న లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణల గురించి తెలియగానే, చిన్మయి అతనితో చేయాల్సిన పాటను రద్దు చేసుకున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More