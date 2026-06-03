Khushbu Vijay: తమ్ముడు, తమిళనాడు సీఎం విజయ్ని కలిసి కూతురి వెడ్డింగ్ కార్డ్ ఇచ్చిన ఖుష్బూ.. నెట్టింట ఫోటోలు వైరల్
Khushbu Vijay: పాపులర్ నటి, పొలిటీషియన్ ఖుష్బూ సుందర్ తన పెద్ద కూతురు అవంతిక పెళ్ళికి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, స్టార్ హీరో విజయ్ను పర్సనల్గా ఇన్వైట్ చేశారు. భర్త సుందర్ సి, పిల్లలు, కాబోయే అల్లుడు శ్రవణ్ శ్రీనివాసన్తో కలిసి విజయ్ ఇంటికి వెళ్లిన ఖుష్బూ.. ఆ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.
Khushbu Vijay: సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొన్ని రిలేషన్స్ పాలిటిక్స్కు సంబంధం లేకుండా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. దానికి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా నిలిచింది ఈ లేటెస్ట్ మీటింగ్. సీనియర్ నటి ఖుష్బూ సుందర్ తన ‘తమ్ముడు’, తమిళనాడు కొత్త ముఖ్యమంత్రి దళపతి విజయ్ని ఆయన ఇంట్లో స్పెషల్గా కలిశారు. తన కూతురు అవంతిక పెళ్లికి తప్పకుండా రావాలని విజయ్కు వెడ్డింగ్ కార్డ్ ఇచ్చి మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానించారు.
ఎంత బిజీగా ఉన్నా.. అదే ఆప్యాయత
ఈ స్పెషల్ మీటింగ్కు సంబంధించిన ఫోటోలను ఖుష్బూ తన ఎక్స్ అకౌంట్లో ఫ్యాన్స్తో పంచుకుంటూ కాస్త ఎమోషనల్ అయ్యారు.
"మా ఫ్యామిలీకి ఇది నిజంగా ఎంతో స్పెషల్, ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని రోజు. నా ప్రియమైన తమ్ముడు, తమిళనాడు గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి విజయ్ గారిని ఆయన ఇంట్లో కలిసి మా కూతురు అవంతిక, శ్రవణ్ శ్రీనివాసన్ల వెడ్డింగ్ కార్డ్ ఇచ్చాము. విజయ్ను చూడటం ఎప్పుడూ మా మనసుకు ఎంతో గర్వంగా, హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ఆయన ఎంత బిజీ షెడ్యూల్లో ఉన్నా కూడా, ఎప్పటిలాగే అదే ఆప్యాయతతో, నవ్వుతూ మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకున్నారు. పిల్లలైతే ఆయనను చూస్తూ అలా మురిసిపోయారు. థాంక్యూ మై బ్రదర్" అని ఖుష్బూ చాలా క్యూట్గా రాసుకొచ్చారు.
రాజకీయాలు వేరు.. మా బాండింగ్ వేరు: సుందర్ సి
రీసెంట్గా జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ టైమ్లో ఖుష్బూ భర్త, ప్రముఖ డైరెక్టర్-యాక్టర్ సుందర్ సి ‘పుదియ నీది కట్చి’ (PNK) క్యాండిడేట్గా మదురై సెంట్రల్ నుంచి పోటీ చేశారు. ఆ టైమ్లో ఆయన విజయ్ లేదా ఆయన పెట్టిన ‘తమిళగ వెట్రి కళగం’ (TVK) పార్టీ మీద ఎలాంటి నెగెటివ్ కామెంట్స్ చేయడానికి ఒప్పుకోలేదు.
"విజయ్ సార్ అంటే నాకు చాలా రెస్పెక్ట్, ఇష్టం ఉన్నాయి. నా భార్య ఖుష్బూ ఆయనను తన సొంత తమ్ముడిలా చూసుకుంటుంది, విజయ్ కూడా ఆమెను ఎప్పుడూ 'అక్కా' అని పిలుస్తారు. కాబట్టి నేను విజయ్ను గానీ, ఆయన పార్టీని గానీ క్రిటిసైజ్ చేసే ఛాన్సే లేదు" అని సుందర్ సి అప్పట్లో క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇది వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న బలమైన బంధానికి నిదర్శనం.
బీజేపీ సీనియర్ లీడర్ అయిన ఖుష్బూ, విజయ్ సీఎంగా పవర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా సెక్రటేరియట్లో ‘స్టెప్స్’ (STEPS - స్మాల్ స్క్రీన్ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్) ప్రెసిడెంట్గా వెళ్లి ఆయన్ను సత్కరించారు. ఒక అక్కగా తన తమ్ముడు సీఎం సీట్లో కూర్చోవడం చూసి ఎంతో ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యానని ఆమె అప్పుడు చెప్పారు.
సినిమా అప్డేట్స్, పెళ్లి సందడి
ఖుష్బూ ఈ మధ్యే మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని కూడా కలిసి అవంతిక-శ్రవణ్ల పెళ్ళికి ఆహ్వానించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఈ రెండు ఫ్యామిలీల్లో పెళ్లి పనులు చాలా గ్రాండ్గా జరుగుతున్నాయి.
ఇక వీళ్ళ సినిమా ప్రాజెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే.. విజయ్ హీరోగా నటించిన ‘జన నాయగన్’ (Jana Nayagan) సినిమా సెన్సార్ (CBFC) క్లియరెన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తోంది. ఖుష్బూ రీసెంట్గా ‘సుబేదార్’ (Subedaar) సినిమాలో నటించారు. అటు సుందర్ సి ప్రస్తుతం ‘మూకుత్తి అమ్మన్ 2’ (Mookuthi Amman 2), ‘వన్ 2 వన్’ (One 2 One) సినిమాలతో డైరెక్టర్గా, నటుడిగా ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఖుష్బూ సుందర్ తన ఏ కూతురి పెళ్ళికి సీఎం విజయ్ను ఇన్వైట్ చేశారు?
ఖుష్బూ తన పెద్ద కూతురు అవంతిక మ్యారేజ్కు విజయ్ను ఇన్వైట్ చేశారు. ఆమె శ్రవణ్ శ్రీనివాసన్ అనే యువకుడిని పెళ్లి చేసుకోబోతోంది.
ఖుష్బూ, తమిళనాడు సీఎం విజయ్ మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి?
వీరిద్దరి మధ్య సినిమా ఇండస్ట్రీ టైమ్ నుంచే చాలా మంచి ఫ్యామిలీ బాండింగ్ ఉంది. ఖుష్బూ విజయ్ను తన సొంత తమ్ముడిలా భావిస్తే, విజయ్ ఆమెను అక్కా అని ఆప్యాయంగా పిలుస్తారు.
నటుడిగా విజయ్ రాబోయే నెక్స్ట్ సినిమా ఏది?
విజయ్ హీరోగా నటిస్తున్న ‘జన నాయగన్’ (Jana Nayagan) మూవీ ప్రజెంట్ సెన్సార్ క్లియరెన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
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