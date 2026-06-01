    Vijay: ఎంజీఆర్‌కు కూడా నాకు వచ్చినన్ని ఓట్లు రాలేదని చెప్పారు: తమిళనాడు సీఎం విజయ్ సంచలన కామెంట్స్

    Vijay: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా పగ్గాలు చేపట్టాక దళపతి విజయ్ సోమవారం (జూన్ 1) తిరుచిరాపల్లిలో తన ఫస్ట్ థాంక్స్ గివింగ్ మీటింగ్ నిర్వహించారు. దశాబ్దాలుగా పాతుకుపోయిన డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే ఆధిపత్యానికి చెక్ పెడుతూ.. తన 'తమిళగ వెట్రి కళగం' పార్టీకి పట్టం కట్టిన తమిళ ప్రజలకు ఆయన స్పెషల్ థాంక్స్ చెప్పారు.

    Jun 1, 2026, 22:14:27 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Vijay: తమిళనాడు కొత్త ముఖ్యమంత్రి, తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అధినేత విజయ్ తనదైన మార్క్‌తో రాజకీయాల్లో దూసుకుపోతున్నారు. సీఎం పీఠం ఎక్కిన కొన్ని వారాలకే ఆయన సోమవారం (జూన్ 1) తిరుచిరాపల్లిలో భారీ బహిరంగ సభను నిర్వహించారు. దశాబ్దాలుగా రాష్ట్రంలో నడుస్తున్న డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే ద్వంద్వ రాజకీయాలకు ఎండ్‌కార్డ్ వేసి, సరికొత్త మార్పు వైపు అడుగులు వేసిన జనాలకు ఆయన మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

    Vijay: ఎంజీఆర్‌కు కూడా నాకు వచ్చినన్ని ఓట్లు రాలేదని చెప్పారు: తమిళనాడు సీఎం విజయ్ సంచలన కామెంట్స్
    TN CM Vijay Trichy Rally: విపక్షాలపై విజయ్ కౌంటర్లు

    ఈ మీటింగ్‌లో సీఎం విజయ్ తన పొలిటికల్ అపోనెంట్స్ పై గట్టిగానే సెటైర్లు వేశారు. "మేము అధికారంలోకి వస్తే కనీసం ఆరు నెలల పాటు మా పాలనను గమనిస్తామని కొందరు విపక్ష నాయకులు అన్నారు. కానీ విచిత్రం ఏంటంటే.. కనీసం ఆరు రోజులు కూడా వాళ్లు సైలెంట్‌గా ఉండలేకపోయారు" అంటూ విజయ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.

    తను సీఎంగా పగ్గాలు చేపట్టి కొద్ది రోజులే అయినా అప్పుడే విమర్శలు స్టార్ట్ చేయడాన్ని ఆయన తప్పుపట్టారు. ఇన్నాళ్లూ మార్చి మార్చి జనాలను మోసం చేసిన ఇద్దరు వ్యక్తులను కాదని, తనను నమ్మి గెలిపించినందుకు రాష్ట్ర ప్రజలకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటానని చెప్పారు. తాను సీఎంను కాదని, ప్రజలందరికీ ఒక 'మొదటి సేవకుడిని' అని విజయ్ ఎమోషనల్ అయ్యారు.

    ఎంజీఆర్‌తో పోలిక.. విజయ్ ఆన్సర్ ఇదే

    రీసెంట్ ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్స్ విశ్లేషిస్తూ పొలిటికల్ పండితులు చేస్తున్న కామెంట్స్ పై విజయ్ స్పందించారు. "దివంగత ముఖ్యమంత్రి, పురట్చి తలైవర్ ఎం.జి. రామచంద్రన్ (MGR) కి కూడా తన ఫస్ట్ ఎలక్షన్స్‌లో ఇంతటి ఓట్ షేర్ రాలేదని చాలామంది అంటున్నారు. అంతటి భారీ మెజారిటీని మీరు ఈరోజు 'తమిళగ వెట్రి కళగం'కు ఇచ్చారు" అని అన్నారు.

    "అయితే నన్ను నేను ఎప్పుడూ ఎంజీఆర్‌తో పోల్చుకోను. ఎంజీఆర్ ఎప్పటికీ ఎంజీఆరే. నేను మీ విజయ్‌ను. ఎంజీఆర్, అన్నాదురై, పెరియార్ చూపించిన ఆశయాల మార్గంలో జనాల కోసం పనిచేయడానికి వచ్చిన మీ తమ్ముడిని, మీ అన్నను" అని విజయ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. భారతదేశ చరిత్రలోనే ఒక సినీ నటుడు ముఖ్యమంత్రి కావడం ఎంజీఆర్‌తోనే మొదలైంది. ఇప్పుడు దశాబ్దాల తర్వాత విజయ్ ఆ రికార్డును తిరగరాయడం విశేషం.

    చెన్నై పెరంబూర్ ఎమ్మెల్యేగా దళపతి

    ఏప్రిల్ 23న జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ టీవీకే ప్రభంజనం సృష్టించింది. మే 4న వచ్చిన రిజల్ట్స్‌లో మొత్తం 234 స్థానాలకు గాను టీవీకే సింగిల్‌గా ఏకంగా 108 స్థానాలు కైవసం చేసుకుని రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది.

    ఈ ఎన్నికల్లో విజయ్ రెండు చోట్ల నుంచి పోటీ చేసి భారీ మెజారిటీతో గెలిచారు. చెన్నై పెరంబూర్ నియోజకవర్గంలో 1,19,454 ఓట్లు సాధించి, ఏకంగా 53,532 ఓట్ల మార్జిన్‌తో గెలుపొందారు. అలాగే తిరుచిరాపల్లి ఈస్ట్‌లో 91,381 ఓట్లు రాగా, సుమారు 27,416 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం దక్కించుకున్నారు.

    సీఎం అయ్యాక టెక్నికల్ రీజన్స్ వల్ల విజయ్ తన తిరుచిరాపల్లి ఈస్ట్ అసెంబ్లీ స్థానానికి రాజీనామా చేశారు. ఇక నుంచి ఆయన చెన్నై పెరంబూర్ ఎమ్మెల్యేగానే కొనసాగుతారని పార్టీ వర్గాలు అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేశాయి.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    విజయ్ తన ఫస్ట్ సభకు తిరుచ్చిని ఎంచుకోవడం వెనుక పెద్ద మాస్టర్ ప్లాన్ ఉంది. తిరుచ్చి తమిళనాడుకు సెంటర్ పాయింట్. ఇక్కడి నుంచే ఎంజీఆర్, జయలలిత తమ రాజకీయ ప్రస్థానంలో కీలక అడుగులు వేశారు. ఎలాంటి పొత్తులు లేకుండా 108 సీట్లు సింగిల్ గా గెలవడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. విపక్షాల విమర్శలను చాలా మెచ్యూర్డ్‌గా హ్యాండిల్ చేస్తూ, తనను తాను ఫస్ట్ సర్వెంట్ గా ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవడం విజయ్ పొలిటికల్ విజన్ కు అద్దం పడుతోంది.

    People Also Ask (FAQs)

    తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ స్థాపించిన రాజకీయ పార్టీ పేరేమిటి?

    తమిళ సూపర్ స్టార్ విజయ్ స్థాపించిన రాజకీయ పార్టీ పేరు 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK).

    2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ పార్టీ ఎన్ని స్థానాలను గెలుచుకుంది?

    ఏప్రిల్ 2026లో జరిగిన ఎన్నికల్లో టీవీకే (TVK) పార్టీ ఏకంగా 108 స్థానాలను గెలుచుకుని, రాష్ట్రంలో రికార్డు స్థాయిలో సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించింది.

    విజయ్ ఏ ఏ నియోజకవర్గాల నుండి పోటీ చేశారు? ప్రస్తుతం దేనికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు?

    విజయ్ చెన్నైలోని 'పెరంబూర్', 'తిరుచిరాపల్లి ఈస్ట్' నియోజకవర్గాల నుండి పోటీ చేసి రెండింటిలోనూ గెలిచారు. సీఎం అయ్యాక ఆయన తిరుచిరాపల్లి ఈస్ట్ స్థానానికి రాజీనామా చేసి, ప్రస్తుతం పెరంబూర్ ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతున్నారు.

    తిరుచిరాపల్లి సభలో ఎంజీఆర్ గురించి విజయ్ ఏమన్నారు?

    తన ఫస్ట్ ఎలక్షన్స్ లో దివంగత సీఎం ఎంజీఆర్ కంటే ఎక్కువ ఓట్ల శాతం వచ్చిందని పొలిటికల్ ఎనలిస్టులు చెబుతున్నా, తాను ఎంజీఆర్‌తో ఎప్పటికీ పోల్చుకోనని, ఆయన ఆశయాల బాటలోనే నడుస్తానని విజయ్ స్పష్టం చేశారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

