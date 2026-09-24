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OTT Movie: ఓటీటీలోకి రెండున్నరేళ్ల తర్వాత వస్తున్న స్పోర్ట్స్ డ్రామా.. 9.2 రేటింగ్.. బాక్సింగ్ రింగులో యుద్ధం

OTT Movie: ఓటీటీలోకి సుమారు రెండున్నరేళ్ల తర్వాత ఓ స్పోర్ట్స్ డ్రామా స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతోంది. ఐఎండీబీలో ఏకంగా 9.2 రేటింగ్ ఉన్న ఈ సినిమా ఎంతో ఆసక్తి రేపుతోంది. సెప్టెంబర్ 30 నుంచి ఈ మూవీని జియోహాట్‌స్టార్ లో చూడొచ్చు.

Published on: Sep 24, 2026, 21:49:54 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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OTT Movie: థియేటర్లలో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకొని ఐఎమ్‌డీబీ (IMDb)లో ఏకంగా 9.2 అత్యుత్తమ రేటింగ్ సాధించిన హిందీ ఎమోషనల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'మై లడేగా' (Main Ladega) ఎట్టకేలకు డిజిటల్ ఆడియెన్స్ ముందుకొస్తోంది.

OTT Movie: ఓటీటీలోకి రెండున్నరేళ్ల తర్వాత వస్తున్న స్పోర్ట్స్ డ్రామా.. 9.2 రేటింగ్.. బాక్సింగ్ రింగులో యుద్ధం
OTT Movie: ఓటీటీలోకి రెండున్నరేళ్ల తర్వాత వస్తున్న స్పోర్ట్స్ డ్రామా.. 9.2 రేటింగ్.. బాక్సింగ్ రింగులో యుద్ధం

యంగ్ హీరో ఆకాష్ ప్రతాప్ సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించి స్వయంగా కథ అందించిన ఈ మూవీ.. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ పార్ట్‌నర్ గా ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'జియోహాట్‌స్టార్' (JioHotstar)ను లాక్ చేసుకుంది. సెప్టెంబర్ 30 నుంచి ఈ సినిమా ఓటీటీలో గ్రాండ్ గా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

కన్నీళ్లు పెట్టించే కథాంశం.. తండ్రి వేధింపుల నుంచి బాక్సింగ్ రింగ్ వరకు..

ఇంట్లో తండ్రి పెట్టే గృహహింస, వేధింపుల మధ్య పెరిగిన ఒక సాధారణ కుర్రాడు తన ఆవేదనను, కోపాన్ని ఒక ఆయుధంగా ఎలా మార్చుకున్నాడనే ఇన్స్పిరేషనల్ పాయింట్ తో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. తల్లే లోకంగా భావించే ఆ కుర్రాడిని కుటుంబానికి దూరంగా ఒక ఆర్మీ హాస్టల్ కి పంపిస్తారు. అక్కడ తన బాధనంతా బాక్సింగ్ రింగ్ లో చూపిస్తూ, ఒక పవర్ ఫుల్ బాక్సర్ గా ఎదిగి తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడమే ఈ చిత్రంలో మెయిన్ హైలైట్.

ఆకాష్ ప్రతాప్ సింగ్ పవర్‌ఫుల్ యాక్టింగ్..

నటుడిగా, రచయితగా ఆకాష్ ప్రతాప్ సింగ్ ఈ సినిమాకి ప్రాణం పోశాడు. బాక్సింగ్ రింగ్ లో ఒక రియల్ ఫైటర్ లా కనిపిస్తూనే, తల్లి పడే వేదనను చూసి కలత చెందే కొడుకుగా మెస్మరైజ్ చేసే పర్‌ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడు. హీరో తండ్రిగా అశ్వత్ భట్, తల్లిగా జ్యోతి గౌబా తమ నటనతో ప్రేక్షకుల చేత కన్నీళ్లు పెట్టిస్తారు. వల్లరి విరాజ్, గంధర్వ్ దివాన్ తమ పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు.

గ్రిప్పింగ్ డైరెక్షన్.. మైండ్ బ్లోయింగ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్

దర్శకుడు గౌరవ్ రాణా ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామాను కేవలం ఒక మామూలు బాక్సింగ్ ఫిలింలా కాకుండా, ప్రతి ఇంట్లో ఉండే ఎమోషనల్ కనెక్ట్ తో తెరకెక్కించడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. కథలో వచ్చే ప్రతీ ట్విస్ట్, బాక్సింగ్ సీన్స్ కి ఇచ్చే బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాకి మెయిన్ ప్లస్ పాయింట్ గా నిలిచాయి. గిబ్సన్ జార్జ్ అందించిన మ్యూజిక్, లక్కీ యాదవ్ కెమెరా వర్క్ ప్రతీ సీన్ ని చాలా రిచ్ గా ప్రెజెంట్ చేశాయి.

స్పోర్ట్స్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్..

కథాకార్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ పై అక్షయ్ భగవాన్‌జీ, పినాకిన్ భక్త ఈ సినిమాను నిర్మించారు. 2 గంటల 28 నిమిషాల రన్ టైమ్ ఉన్న ఈ సినిమా థియేటర్లలో రిలీజైనప్పుడు విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంది. స్పోర్ట్స్ బ్యాక్‌డ్రాప్ కి పర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ తోడు కావడంతో 9.2 ఐఎమ్‌డీబీ రేటింగ్ సొంతం చేసుకుంది.

ఇన్నాళ్లూ థియేటర్ లో ఈ సినిమా చూడలేకపోయిన ఓటీటీ ఆడియెన్స్ కి ఇప్పుడు జియో హాట్‌స్టార్ పర్ఫెక్ట్ వేదిక కానుంది. సెప్టెంబర్ 30 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానున్న ఈ స్పోర్ట్స్ ఎంటర్‌టైనర్, మైండ్ రీఫ్రెష్ చేసే ఎమోషనల్ కంటెంట్ ని కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరినీ అలరించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/OTT Movie: ఓటీటీలోకి రెండున్నరేళ్ల తర్వాత వస్తున్న స్పోర్ట్స్ డ్రామా.. 9.2 రేటింగ్.. బాక్సింగ్ రింగులో యుద్ధం
Home/Entertainment/OTT Movie: ఓటీటీలోకి రెండున్నరేళ్ల తర్వాత వస్తున్న స్పోర్ట్స్ డ్రామా.. 9.2 రేటింగ్.. బాక్సింగ్ రింగులో యుద్ధం
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