Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Sree Vishnu: ఈ సినిమా కచ్చితంగా సూపర్ హిట్ అవుతుంది.. రెండు గంటలు నవ్వులే.. నేనెప్పుడు వచ్చినా డ్రై సీజనే: శ్రీ విష్ణు

    శ్రీవిష్ణు (Sree Vishnu) లీడ్ రోల్లో నటించిన విష్ణు విన్యాసం మూవీ ఈ శుక్రవారం (ఫిబ్రవరి 27) ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా బుధవారం మేకర్స్ ప్రీరిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ మూవీ సూపర్ హిట్ అవుతుందని శ్రీవిష్ణు కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పాడు.

    Published on: Feb 25, 2026 8:57 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తనదైన మార్క్ కామెడీ, విభిన్నమైన కథలతో ప్రేక్షకులను ఎప్పుడూ అలరించే టాలీవుడ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ శ్రీవిష్ణు.. తాజాగా 'విష్ణు విన్యాసం' (Vishnu Vinyasam) అనే మరో సరికొత్త సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు. కొత్త డైరెక్టర్ యాదునాథ్ మారుతీ రావు డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ఈ రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ ఈ శుక్రవారం థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ప్రీ-రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్‌లో శ్రీవిష్ణు మాట్లాడుతూ సినిమాపై పూర్తి నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేశాడు.

    Sree Vishnu: ఈ సినిమా కచ్చితంగా సూపర్ హిట్ అవుతుంది.. రెండు గంటలు నవ్వులే.. నేనెప్పుడు వచ్చినా డ్రై సీజనే: శ్రీ విష్ణు
    Sree Vishnu: ఈ సినిమా కచ్చితంగా సూపర్ హిట్ అవుతుంది.. రెండు గంటలు నవ్వులే.. నేనెప్పుడు వచ్చినా డ్రై సీజనే: శ్రీ విష్ణు

    విష్ణు విన్యాసంపై శ్రీవిష్ణు

    శ్రీవిష్ణు (Sree Vishnu) హీరోగా, నయన్ సారిక ఫీమేల్ లీడ్‌గా నటిస్తున్న తాజా సినిమా 'విష్ణు విన్యాసం'. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా మూవీ టీమ్ ఈరోజు (ఫిబ్రవరి 25) హైదరాబాద్‌లో ఒక ప్రీ-రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్‌ను నిర్వహించింది. ఈ ఈవెంట్‌లో శ్రీవిష్ణు మాట్లాడుతూ చిత్ర బృందంపై, సాంకేతిక నిపుణుల కృషిపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు.

    "ఈ సినిమా ప్రాజెక్ట్ చారిగారి వల్లే మొదలైంది. సుమంత్ గారు, సుబ్రహ్మణ్యం గారితో కలిసి ఈ సినిమా కోసం పనిచేయడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ 'విష్ణు విన్యాసం' సినిమా ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్‌కు కచ్చితంగా ఒక మంచి పేరు తీసుకువస్తుందని నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను" అని శ్రీవిష్ణు పేర్కొన్నాడు.

    "ఈ సినిమాకు అద్భుతమైన విజువల్స్ అందించిన నా సినిమాటోగ్రాఫర్ సాయి శ్రీరామ్, అద్భుతమైన సంగీతం అందించిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రాధన్, తన షార్ప్ ఎడిటింగ్‌తో సినిమాను పరుగులు పెట్టించిన ఎడిటర్ కార్తికేయన్‌లకు నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. వారు ఈ సినిమాకు చేసిన అమూల్యమైన కృషి అభినందనీయం. ముఖ్యంగా ఎడిటర్ కార్తికేయన్ భవిష్యత్తులో అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకుంటాడని నేను కచ్చితంగా చెప్పగలను" అని అతడు కొనియాడాడు.

    సారిక, మూవీపై ఏమన్నాడంటే?

    హీరోయిన్ నయన్ సారిక నటన గురించి, అలాగే సినిమా కథ ఎలా ఉండబోతోందనే విషయాల గురించి శ్రీవిష్ణు మరింత వివరంగా మాట్లాడాడు.

    "ఈ సినిమాలో నయన్ సారిక చాలా అద్భుతంగా నటించింది. ఆమె పోషించిన పాత్ర చాలా బలమైనది. సినిమా ఆద్యంతం ఆమె నన్ను ఆటపట్టిస్తూ, ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉంటుంది. నయన్ ఇలాగే మంచి కథలను ఎంచుకుంటే, ఆమె కెరీర్‌లో కచ్చితంగా నెక్స్ట్ లెవెల్‌కు చేరుకుంటుంది" అని అన్నాడు.

    "ఈ సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా యువతను విశేషంగా ఆకట్టుకునేలా సాగుతుంది. ఇక సెకండ్ హాఫ్‌ ఫ్యామిలీ డ్రామాపైకి మారుతుంది. ఇది కచ్చితంగా ఒక సూపర్ హిట్ సినిమా. థియేటర్‌కు వచ్చిన ప్రేక్షకులను రెండు గంటల పాటు పూర్తి స్థాయిలో ఎంటర్‌టైన్ చేస్తుంది" అని శ్రీవిష్ణు నమ్మకంగా చెప్పాడు.

    ప్రస్తుతం తెలుగులో డ్రై సీజన్ గురించి ప్రశ్నించగా.. అతడు తనదైన స్టైల్లో స్పందించాడు. తన మూవీ ఎప్పుడు వచ్చినా డ్రై సీజన్ ఉంటుందని, వచ్చే మూడు, నాలుగు వారాల పాటు ఈ సినిమా అలరిస్తుందన్న నమ్మకాన్ని శ్రీవిష్ణు వ్యక్తం చేశాడు.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/Sree Vishnu: ఈ సినిమా కచ్చితంగా సూపర్ హిట్ అవుతుంది.. రెండు గంటలు నవ్వులే.. నేనెప్పుడు వచ్చినా డ్రై సీజనే: శ్రీ విష్ణు
    News/Entertainment/Sree Vishnu: ఈ సినిమా కచ్చితంగా సూపర్ హిట్ అవుతుంది.. రెండు గంటలు నవ్వులే.. నేనెప్పుడు వచ్చినా డ్రై సీజనే: శ్రీ విష్ణు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes