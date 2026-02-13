స్టార్ మాలో ఈ రెండు సీరియల్స్ ఇక రోజూ 45 నిమిషాల పాటు.. గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన గుండె నిండా గుడి గంటలు టీమ్.. కొత్త టైమ్ ఇదే
స్టార్ మా ఛానెల్ అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఇందులో వచ్చే రెండు సీరియల్స్ గుండె నిండా గుడి గంటలు, పొదరిల్లు ఇక నుంచి రోజూ 45 నిమిషాల పాటు వస్తాయని వెల్లడించింది. సీరియల్స్ నటీనటులతోనే ఈ అనౌన్స్మెంట్ వీడియోలు రిలీజ్ చేసింది.
స్టార్ మా సీరియల్స్ ను అభిమానించే ప్రేక్షకులకు ఆ ఛానెల్ ఓ పండగలాంటి న్యూస్ చెప్పింది. ఈ ఛానెల్లో మంచి ఆదరణ సంపాదిస్తున్న రెండు సీరియల్స్ గుండె నిండా గుడి గంటలు, పొదరిల్లు 30 నిమిషాలు కాకుండా 45 నిమిషాల పాటు టెలికాస్ట్ అవుతాయని చెప్పడం విశేషం. మరి ఆ మారిన టైమింగ్స్ ఏంటో చూడండి.
గుండె నిండా గుడి గంటలు ఇక 45 నిమిషాలు..
స్టార్ మా ఛానెల్ టాప్ 5 సీరియల్స్ లో ఒకటైన గుండె నిండా గుడి గంటలు ఇక నుంచి రోజూ 45 నిమిషాల పాటు రానుంది. సోమవారం అంటే ఫిబ్రవరి 16 నుంచి రోజుకు 30 నిమిషాలు కాకుండా 45 నిమిషాలు వస్తుందని ఆ సీరియల్ టీమ్ ద్వారానే స్టార్ మా వెల్లడించింది.
ఇందులో ప్రధాన పాత్రలైన మీనా, బాలుతోపాటు మనోజ్, రోహిణి, రవి, శృతి, సత్యం, ప్రభావతి ఈ విషయం చెప్పి డ్యాన్సులు వేయడం ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. “మన ఈవెనింగ్స్ ఇప్పుడు మరింత స్పెషల్.. ఈ సోమవారం నుంచి గుండె నిండా గుడి గంటలు 45 నిమిషాల మెగా ఎంటర్టైన్మెంట్ రైడ్” అనే క్యాప్షన్ తో ఈ వీడియోను ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేసింది. అంటే సోమవారం నుంచి రాత్రి 9 గంటల నుంచి 9.45 గంటల వరకు ఈ సీరియల్ టెలికాస్ట్ అవుతుంది.
గుండె నిండా గుడి గంటలు విశేషాలు
సత్యం, ప్రభావతి.. వాళ్లు ముగ్గురు కొడుకులు, కోడళ్లు, కూతురి చుట్టూ తిరిగే కథ ఇది. ఈ ఛానెల్లో దీనికి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. ఇప్పటికే 600కుపైగా ఎపిసోడ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఇందులో బాలు పాత్రలో విష్ణుకాంత్, మీనా పాత్రలో అమూల్య గౌడ నటించారు. ఈ జంట నటనకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి. ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా ఓ కుటుంబం కలిసే ఉండాలన్న సందేశంతో సాగిపోతున్న సీరియల్ ఇది.
పొదరిల్లు సీరియల్ కూడా..
ఇక స్టార్ మాలో ఈ మధ్యే అడుగుపెట్టిన మరో సీరియల్ పొదరిల్లు. ఈ సీరియల్ కూడా సోమవారం నుంచే రోజుకు 45 నిమిషాల పాటు టెలికాస్ట్ అవుతుంది. అంటే రాత్రి 9.45 గంటల నుంచి 10.30 గంటలకు వరకు ఈ సీరియల్ వస్తుందని స్టార్ మా తెలిపింది.
“మనందరికీ సూపర్ ఎక్సైటింగ్ న్యూస్. పొదరిల్లును ఇప్పుడు 45 నిమిషాల ప్యూర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గా మార్చబోతున్నాం” అనే క్యాప్షన్ తో వీడియోను ట్వీట్ చేసింది. అసలు ఆడదిక్కు లేని ఓ కుటుంబంలోకి ఓ అమ్మాయి కోడలిగా అడుగుపెట్టి ఎలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నది అన్నదే ఈ పొదరిల్లు సీరియల్ కథ.
“ఎక్స్ట్రా టైమ్, ఎక్స్ట్రా సందడి, ఎక్స్ట్రా మజా.. 45 నిమిషాల ఎపిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో గుండె నిండా గుడి గంటలు, పొదరిల్లు.. మీ ముందుకు” అనే క్యాప్షన్ తో మరో ట్వీట్ కూడా చేసింది.