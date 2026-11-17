Rajinikanth Vacation: ఇండస్ట్రీ హిట్ ఇచ్చి ఫ్యామిలీతో వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న సూపర్ స్టార్.. రజనీ ఫొటోలు వైరల్
Rajinikanth Vacation: వరుస షూటింగ్లు, భారీ విజయాల తర్వాత కాస్త విరామం తీసుకున్న రజనీకాంత్ ప్రస్తుతం తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆహ్లాదకరమైన వెకేషన్ను ఆస్వాదిస్తున్నారు. రజనీకాంత్ కూతురు సౌందర్య రజనీకాంత్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఈ విహారయాత్రకు సంబంధించిన కొన్ని అందమైన ఫోటోలను పంచుకున్నారు.
Rajinikanth Vacation: కోలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ఇటీవలే ‘జైలర్ 2’ (Jailer 2) మూవీతో తమిళ సినీ చరిత్రలోనే ఆల్-టైమ్ అత్యధిక వసూళ్లు సాధించి, బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 800 కోట్ల మార్కును దాటి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించారు. ఇప్పుడీ విజయాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఫ్యామిలీతో వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. భార్య లత, కుమార్తెలు ఐశ్వర్య, సౌందర్య, అల్లుడు విషాగన్ వనంగముడి, మనవళ్లతో కలిసి రజనీకాంత్ ఎంతో సంతోషంగా చిరునవ్వులు చిందిస్తున్న ఈ ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
రజనీ వెకేషన్ ఫొటోలు వైరల్
సాధారణంగా సినిమా షూటింగ్లతో ఎప్పుడూ బిజీగా ఉండే రజనీకాంత్.. తన కుటుంబానికి సమయం కేటాయించిన ప్రతిసారీ ఆ ఫోటోలు అభిమానులకు కనువిందు చేస్తుంటాయి. తాజాగా సౌందర్య రజనీకాంత్ షేర్ చేసిన ఫోటోలలో రజనీకాంత్ ఎంతో ఉత్సాహంగా, ప్రశాంతంగా కనిపిస్తున్నారు.
ఈ ఫోటోలలో రజనీకాంత్ సతీమణి లతా రజనీకాంత్, పెద్ద కుమార్తె ఐశ్వర్య, చిన్న కుమార్తె సౌందర్య, ఆమె భర్త విషాగన్ వనంగముడితో పాటు మనవళ్లు కూడా సందడి చేస్తూ కనిపించారు.
రజనీకాంత్ కుటుంబం గ్రీస్ రాజధాని ఏథెన్స్ నగరానికి వెకేషన్ కు వెళ్లినట్లు సౌందర్య చెప్పారు. ఈ మధ్యే అనిరుధ్ రవిచందర్, కావ్య మారన్ పెళ్లికి రజనీ వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. అదే సమయంలో ఇలా ఫ్యామిలీకి టైమ్ కేటాయించారు.
“ఏథెన్స్ లో అద్భుతమైన మెమొరీస్ సొంతం చేసుకున్నాం.. ఈ ఫ్యామిలీ వెకేషన్ ప్రతి క్షణాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం” అనే క్యాప్షన్ తో సౌందర్య ఈ ఫొటోలు షేర్ చేశారు. 'జైలర్ 2' చారిత్రక విజయం తర్వాత తమ అభిమాన హీరో కుటుంబంతో కలిసి ఇలా సంతోషంగా గడపడం చూసి ఫ్యాన్స్ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
ధర్మన్.. రామ్ పోతినేని కీలక పాత్రలో..
వెకేషన్ ముగిసిన వెంటనే రజనీకాంత్ తిరిగి తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్ ‘ధర్మన్’ (Dharman) షూటింగ్లో పాల్గొననున్నారు. కోలీవుడ్ యువ దర్శకుడు అశ్వథ్ మారిముత్తు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం శరవేగంగా చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోంది.
ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంలో టాలీవుడ్ ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని ఒక అత్యంత కీలకమైన పాత్రలో నటిస్తుండటం తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలను పెంచుతోంది.
రజనీకాంత్, రామ్ పోతినేనిలతో పాటు లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార, రాశీ ఖన్నా, సీనియర్ నటి సిమ్రాన్, యాంకర్ కమ్ నటి అనసూయ భరద్వాజ్ ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. రాక్స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది (2027) ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
ఒకవైపు బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాస్తూనే, మరోవైపు కుటుంబానికి సమయం కేటాయిస్తూ రజనీకాంత్ పంచుకుంటున్న ఈ మధుర క్షణాలు అభిమానులకు ఎంతో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More