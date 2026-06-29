Suriya 48: మళ్లీ జై భీమ్ డైరెక్టర్తో చేతులు కలిపిన సూర్య.. హోంబలే కాంబినేషన్లో మూవీ
Suriya 48: జై భీమ్ కాంబో మళ్లీ రిపీట్ అవుతోంది. సూర్య తన నెక్ట్స్ మవీని జై భీమ్ డైరెక్టర్ టీజీ జ్ఞానవేల్, హోంబలే ఫిల్మ్స్ కాంబినేషన్ లో చేయనుండటం విశేషం. ఈ మూవీ అధికారికంగా లాంచ్ అయింది.
Suriya 48: కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య, టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ టీజీ జ్ఞానవేల్ కాంబినేషన్లో మరో పవర్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ అయింది. గతంలో వీరిద్దరి కాంబోలో వచ్చిన ‘జై భీమ్’ సినిమా నేషనల్ లెవెల్లో ఎలాంటి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఇప్పుడు అంతకుమించిన ఒక బిగ్గెస్ట్ కాన్సెప్ట్తో, పాన్ ఇండియా రేంజ్లో ఈ క్రేజీ మూవీ పట్టాలెక్కడం సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
చెన్నైలో గ్రాండ్గా లాంచ్ అయిన సూర్య నయా మూవీ
ఈ మోస్ట్ అవేటెడ్ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ఓపెనింగ్ సెర్మనీ చెన్నైలో చాలా గ్రాండ్గా జరిగింది. గతంలో సూర్య హీరోగా వచ్చిన ‘వీరభద్రుడు’ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్ కాంబినేషన్గా నిలిచింది. ఆ సక్సెస్ తర్వాత సూర్య, డైరెక్టర్ టీజీ జ్ఞానవేల్ మళ్లీ చేతులు కలపడంతో ఈ సినిమాపై అప్పుడే అంచనాలు పీక్స్కు చేరాయి.
హోంబలే ఫిల్మ్స్ భారీ బడ్జెట్.. క్రేజీ స్టార్ కాస్టింగ్
కేజీఎఫ్, సలార్, కాంతార లాంటి బ్లాక్బస్టర్ పాన్ ఇండియా సినిమాలను అందించిన ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణ సంస్థ 'హోంబలే ఫిల్మ్స్' ఈ సినిమాను ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తోంది. ఈ సినిమాలో సూర్య సరసన యంగ్ బ్యూటీ కయదు లోహర్ ఫీమేల్ లీడ్గా నటిస్తోంది. ఆమె క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో చాలా ఇంటెన్స్గా ఉండబోతోందని ఇండస్ట్రీ టాక్.
ఈ మధ్య కాలంలో తన మ్యూజిక్తో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్న యంగ్ మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ సాయి అభ్యంకర్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నాడు. సూర్య ప్రాజెక్ట్కు అతను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా వర్క్ చేయడం ఇది రెండోసారి కావడం విశేషం. ఇక ఈ సినిమాకు టాప్ క్లాస్ టెక్నికల్ టీమ్ కుదిరింది. ఎస్ ఆర్ కతీర్ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తుండగా.. విక్రమ్, లియో సినిమాల ఫేమ్ ఫిలోమిన్ రాజ్ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నాడు. కె కతీర్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా వర్క్ చేస్తున్నాడు.
సోషల్ మెసేజ్.. హై-వోల్టేజ్ డ్రామా
డైరెక్టర్ టీజీ జ్ఞానవేల్ సినిమాల్లో సమాజానికి ఉపయోగపడే ఒక స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ ఉంటుంది. 'జై భీమ్' సినిమాలో లీగల్ డ్రామాతో ఆడియన్స్ను కట్టిపడేసిన ఈ డైరెక్టర్.. ఈసారి సూర్య కోసం ఒక యూనివర్సల్ పాయింట్ను లైన్గా తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
హోంబలే ఫిల్మ్స్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కూడా తోడవ్వడంతో ఈ సినిమా విజువల్స్ హాలీవుడ్ రేంజ్లో ఉంటాయని మేకర్స్ హింట్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ చాలా త్వరలోనే స్టార్ట్ కానుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను, టైటిల్ను త్వరలోనే అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More