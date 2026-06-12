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    OTT: ట్రెండింగ్‌లో క‌రుప్పు.. ఓటీటీలో సూర్య వీర‌భ‌ద్రుడు మూవీని ఎందుకు చూడాలంటే? మిస్ అవ్వ‌కూడ‌ని 5 కార‌ణాలు

    OTT: ఓటీటీలో ఇవాళ రిలీజైన ‘కరుప్పు’ అదరగొడుతోంది. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో, గూగుల్ లో ఇదే ట్రెండింగ్ లో కొనసాగుతోంది. మరి తెలుగులో 'వీరభద్రుడు' పేరుతో రిలీజైన సినిమాను ఓటీటీలో అస్సలు మిస్ అవ్వకూడదని చెప్పేందుకు 5 బలమైన కారణాలను ఇక్కడ చూసేయండి.

    Jun 12, 2026, 14:00:44 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    OTT: కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య ప్రధాన పాత్రలో, టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ ఆర్జే బాలాజీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సరికొత్త సోషియో-ఫాంటసీ యాక్షన్ డ్రామా 'కరుప్పు'. బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 300 కోట్ల మార్కును దాటి, 2026లోనే అత్యంత భారీ విజయాల్లో ఒకటిగా నిలిచిన ఈ చిత్రం.. థియేటర్లలో రికార్డులు సృష్టించిన తర్వాత ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పైకి వచ్చేసింది.

    ట్రెండింగ్‌లో క‌రుప్పు.. ఓటీటీలో సూర్య వీర‌భ‌ద్రుడు మూవీని ఎందుకు చూడాలంటే?
    ట్రెండింగ్‌లో క‌రుప్పు.. ఓటీటీలో సూర్య వీర‌భ‌ద్రుడు మూవీని ఎందుకు చూడాలంటే?

    కరుప్పు ఓటీటీ

    ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఇవాళ (జూన్ 12) నుంచి కరుప్పు మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఈ చిత్రం 'వీరభద్రుడు' అనే పేరుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన వారు లేదా మళ్లీ చూసి ఎంజాయ్ చేయాలనుకునే వారు ఈ వీకెండ్‌లో ఓటీటీలో ఎందుకు వీక్షించాలో చెప్పే 5 అద్భుతమైన కారణాలు ఇక్కడ చూద్దాం.

    1. లాయర్ శరవణన్ టూ కరుప్పుసామి: సూర్య ‘క్యారెక్టర్ ఆర్క్’ సబ్‌వర్షన్

    ఈ సినిమాలో సూర్య పాత్ర డిజైన్ మైండ్ బ్లోయింగ్ గా ఉంటుంది. సాధారణంగా దైవిక శక్తుల నేపథ్యం అనగానే కేవలం జాతరలు, కత్తులు పట్టుకుని నరకడం చూపిస్తారు. కానీ ఇక్కడ దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ.. లాయర్ శరవణన్ (సూర్య) అనే క్లాస్ క్యారెక్టర్‌ను, గ్రామ దేవత 'కరుప్పుసామి' అనే పవర్‌ఫుల్ మాస్ ఎలిమెంట్‌తో లీగల్‌గా కనెక్ట్ చేసిన విధానం సూర్య కెరీర్‌లోనే బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పవచ్చు.

    2. ఫాంటసీతో కోర్టు రూమ్ డ్రామా

    తెలుగులో మనకు భైరవద్వీపం లాంటి ప్యూర్ ఫాంటసీలు లేదా వకీల్ సాబ్ లాంటి కోర్టు రూమ్ డ్రామాలు తెలుసు. కానీ ఇవి రెండూ కలిస్తే ఎలా ఉంటుంది? అవినీతి లాయర్ బేబీ కన్నన్ (ఆర్జే బాలాజీ) న్యాయవ్యవస్థలోని లూప్‌హోల్స్ వాడుకుని చేసే అన్యాయాలను.. ఒక దైవిక శక్తి చట్ట పరిధిలోనే ఉంటూ ఎలా తిప్పికొట్టింది అనే పాయింట్ ఓటీటీ ఆడియన్స్‌కు విపరీతమైన కిక్ ఇస్తుంది.

    3. ఎమోషనల్ గానూ

    కరుప్పు సినిమా కేవలం లాజిక్‌లతో మాత్రమే సాగదు, ఇందులో గుండెలను పిండేసే ఎమోషన్ ఉంది. ఒక సామాన్య తండ్రి తన కూతురి కాలేయ మార్పిడి (Liver Transplant) చికిత్స కోసం కార్పొరేట్ మెడికల్ మాఫియాతో చేసే పోరాటం, దానికి త్రిష (లాయర్ ప్రీతి) అందించే సపోర్ట్.. ప్రతి ఫ్యామిలీ ఆడియన్‌ను కదిలిస్తుంది.

    4. విజువల్ మ్యాజిక్ & బీజీఎం

    'జవాన్', 'మెర్సల్' చిత్రాలకు అద్భుతమైన విజువల్స్ ఇచ్చిన జి.కె. విష్ణు ఈ కరుప్పు చిత్రానికి కెమెరామెన్. రాత్రి పూట వచ్చే యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లు, దైవిక ఎలివేషన్స్ మీ హోమ్ థియేటర్ స్క్రీన్‌పై విజువల్ ఫీస్ట్‌లా ఉంటాయి. దీనికి తోడు సాయి అభ్యంకర్ ఇచ్చిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) థియేటర్ స్థాయి గూస్‌బంప్స్‌ను ఓటీటీలోనూ రిపీట్ చేస్తుంది.

    5. సూర్య - త్రిష 'వింటేజ్ మ్యాజిక్'

    'మౌనమే పేశియాదే', 'ఆరు' చిత్రాల తర్వాత దాదాపు 20 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ విరామం అనంతరం సూర్య, త్రిష స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. కేవలం లవ్ స్టోరీలా కాకుండా, ఒకరికొకరు ఐడియాలజికల్‌గా తోడయ్యే మెచ్యూర్డ్ క్యారెక్టర్లలో వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ సినిమాకు బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్.

    People Also Ask- తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. ప్రశ్న: 'కరుప్పు' సినిమా తెలుగులో ఏ పేరుతో, ఏ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది?

    జవాబు: సూర్య నటించిన 'కరుప్పు' చిత్రం తెలుగులో 'వీరభద్రుడు' పేరుతో అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video) ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో జూన్ 12, 2026 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    2. ప్రశ్న: ఈ చిత్రంలో సూర్య సరసన హీరోయిన్‌గా ఎవరు నటించారు?

    జవాబు: ఈ సినిమాలో సూర్య సరసన ప్రముఖ నటి త్రిష కృష్ణన్ కథానాయికగా నటించారు. దాదాపు 20 ఏళ్ల తర్వాత వీరిద్దరి కాంబినేషన్ మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది.

    3. ప్రశ్న: 'కరుప్పు' (వీరభద్రుడు) చిత్ర దర్శకుడు ఎవరు?

    జవాబు: ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ నటుడు, దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ దర్శకత్వం వహించారు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/OTT: ట్రెండింగ్‌లో క‌రుప్పు.. ఓటీటీలో సూర్య వీర‌భ‌ద్రుడు మూవీని ఎందుకు చూడాలంటే? మిస్ అవ్వ‌కూడ‌ని 5 కార‌ణాలు
    Home/Entertainment/OTT: ట్రెండింగ్‌లో క‌రుప్పు.. ఓటీటీలో సూర్య వీర‌భ‌ద్రుడు మూవీని ఎందుకు చూడాలంటే? మిస్ అవ్వ‌కూడ‌ని 5 కార‌ణాలు
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