Isakapatnam Web Series: ప్రైమ్ వీడియోలోకి తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసిన ఓటీటీ
Isakapatnam Web Series: తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'ఇసకపట్నం' (Isakapatnam) స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఖరారైంది. ఐశ్వర్య రాజేష్, సముద్రఖని, సునీల్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్ జులై 2, 2026 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
Isakapatnam Web Series: టాలీవుడ్ లో క్రైమ్ థ్రిల్లర్లకు పెరుగుతున్న ఆదరణను దృష్టిలో ఉంచుకుని, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో మరొక పవర్ఫుల్ వెబ్ సిరీస్ను ఆడియన్స్ ముందుకు తీసుకువస్తోంది. 1990ల కాలం నాటి నేపథ్యంలో సాగే ఈ 'ఇసకపట్నం' వెబ్ సిరీస్.. ఒక కోస్తా తీర ప్రాంతంలోని పోర్ట్ టౌన్ బ్యాక్డ్రాప్లో క్రైమ్, పాలిటిక్స్, గ్యాంగ్ వార్స్ ఎలా ఉంటాయో కళ్లకు కట్టినట్టు చూపించబోతోంది. జులై 2 నుంచి ఈ వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్లు ప్రైమ్ వీడియో అనౌన్స్ చేసింది.
ఆ ఊరిలోనే చాలా పవర్ఫుల్ మనిషి సామ్రాజ్యం మీద ముగ్గురు వ్యక్తుల వల్ల తలెత్తే ముప్పు చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. న్యాయం కోసం తపించే ఒక మహిళ, నైతిక సంఘర్షణలో ఉన్న అనుచరుడు, ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని చూస్తున్న ఒక సామాన్యుడు.. ఈ ముగ్గురి పోరాటం ఈ సిరీస్ లో హైలైట్ కానుంది.
ఐశ్వర్య రాజేష్, సముద్రఖని లీడ్ రోల్స్
ఈ ఇసకపట్నం వెబ్ సిరీస్ లో ఐశ్వర్య రాజేష్, సముద్రఖని మెయిన్ లీడ్స్ లో నటించగా.. సునీల్, నరేష్ అగస్త్య, మైమ్ గోపి, మెరిన్ ఫిలిప్, సుధాకర్ కోమాకుల, రాజీవ్ కనకాల వంటి భారీ తారాగణం సపోర్టింగ్ రోల్స్ లో కనిపించబోతున్నారు. పాత్రల ఎంపిక చాలా కొత్తగా ఉండటంతో సిరీస్ పై అప్పుడే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. పవర్, లాయల్టీ, బంధాల మధ్య ఉండే ఎమోషనల్ కాస్ట్ ఏంటనేది ఈ సిరీస్ లో చాలా లోతుగా చూపించారు.
ఎడిటర్గా పేరు తెచ్చుకున్న గ్యారీ బి.హెచ్ ఈ వెబ్ సిరీస్ను డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. కథను చాలా డార్క్ గా, అట్మాస్పియరిక్ థ్రిల్లర్గా రూపొందించారు. ప్రశాంత్ రగతి రాసిన స్క్రిప్ట్, తాజుద్దీన్ సయ్యద్ అందించిన పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ వెబ్ సిరీస్ కు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. తమడ మీడియా బ్యానర్ పై రాహుల్ తమడ, సాయిదీప్ రెడ్డి బొర్రా ఈ సిరీస్ను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
1990ల నాటి కోస్తా ప్రాంతపు క్రైమ్ కథలు అంటేనే ఆడియన్స్ లో ఒక రకమైన ఆసక్తి ఉంటుంది. ఐశ్వర్య రాజేష్ వంటి పర్ఫార్మర్ తో సముద్రఖని లాంటి నటుడు కలిసి నటించడం అంటే, ఆ సన్నివేశాల్లో ఇంటెన్సిటీ పీక్స్ లో ఉంటుందని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అమెజాన్ ప్రైమ్ లాంటి గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్లో రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ సిరీస్ కి ఇంటర్నేషనల్ రేంజ్ లో రీచ్ దక్కడం ఖాయం.
People Also Ask (FAQs)
'ఇసకపట్నం' వెబ్ సిరీస్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతోంది?
ఈ ఒరిజినల్ క్రైమ్ డ్రామా సిరీస్ జూలై 2, 2026న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో వరల్డ్ వైడ్ గా విడుదల కానుంది.
ఇసకపట్నం వెబ్ సిరీస్ నేపథ్యం ఏంటి?
ఇది 1990ల కాలంలో జరిగిన కథ. ఒక తీరప్రాంత పోర్ట్ టౌన్ లో క్రైమ్, రాజకీయాలు, గ్యాంగ్ వార్స్ చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.
ఇసకపట్నం వెబ్ సిరీస్ లో ప్రధాన పాత్రలు పోషించింది ఎవరు?
ఐశ్వర్య రాజేష్, సముద్రఖని మెయిన్ రోల్స్ లో నటించగా.. సునీల్, నరేష్ అగస్త్య, మైమ్ గోపి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
ఇసకపట్నం వెబ్ సిరీస్కు డైరెక్టర్ ఎవరు?
ప్రముఖ ఎడిటర్ గ్యారీ బి.హెచ్ ఈ సిరీస్ను డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More