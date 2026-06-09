బతుకు టైగర్స్ బండి.. సూపర్ హిట్ తెలుగు కామెడీ వెబ్ సిరీస్ మూడో సీజన్కు వెరైటీ ప్రమోషన్లు.. ఫన్నీ వీడియో చూశారా?
Save The Tigers Season 3: డిజిటల్ స్పేస్లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన 'సేవ్ ది టైగర్స్' (Save The Tigers) వెబ్ సిరీస్ మూడో సీజన్ రిలీజ్ కు రెడీ అయింది. సరికొత్త పబ్లిసిటీ స్టంట్తో జూన్ 19 నుంచి జియోహాట్స్టార్లో (JioHotstar) ఈ క్రేజీ సిరీస్ కొత్త ఎపిసోడ్లు స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్నాయి.
Save The Tigers Season 3: తెలుగు ఓటీటీ స్పేస్ లో భార్యాబాధితులైన భర్తల కష్టాలను ఫుల్ కామెడీగా చూపిస్తూ ఆడియన్స్ ను కడుపుబ్బా నవ్వించిన వెబ్ సిరీస్ 'సేవ్ ది టైగర్స్'. ఫస్ట్ రెండు సీజన్లు సాధించిన సూపర్ హిట్ సక్సెస్ తర్వాత, ఇప్పుడు అందరూ ఎప్పుడెప్పుడా అని వెయిట్ చేస్తున్న మూడో సీజన్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి ముహూర్తం ఫిక్స్ అయింది.
అయితే ఈసారి మేకర్స్ ప్రమోషన్ల కోసం ఒక క్రేజీ ఐడియాతో వచ్చారు. మన తెలుగు టీవీ ఛానెల్స్ లో పాపులర్ అయిన ఫ్యామిలీ కోర్ట్ టాక్ షోల స్టైల్లో 'బతుకు టైగర్స్ బండి' (Bathuku TIGERS Bandi) అనే ఒక ఫన్నీ కాన్సెప్ట్తో ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చారు.
Bathuku Tigers Bandi | బతుకు టైగర్స్ బండి.. అసలు కథేంటి?
సేవ్ ద టైగర్స్ వెబ్ సిరీస్ మొత్తం భార్యా బాధిత భర్తల చుట్టూ తిరిగే విషయం తెలుసు కదా. ఈ బతుకు టైగర్స్ బండి అనేది కూడా గొడవలు పడిన భార్యాభర్తలను కలిపేందుకు ప్రయత్నించే ఓ ప్లాట్ఫామ్. ఈ సిరీస్ లో లీడ్ పెయిర్లుగా నటించిన ముగ్గురు జంటలను కూర్చోబెట్టి వాళ్ల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నించడం ఇందులో చూడొచ్చు.
ఈ ఫన్నీ వీడియోలో భర్తలపై భార్యలు, భార్యలపై భర్తలు చెప్పే ఫిర్యాదులు నవ్వు తెప్పిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఈ సిరీస్ లో గంటా రవి పాత్రలో నటించిన ప్రియదర్శి, అతని భార్య పాత్రలో నటించిన జోర్దార్ సుజాత మధ్య జరిగే ఫన్నీ గొడవ నవ్వులు పూయిస్తోంది.
భార్యాబాధితుల సిరీస్కు మామూలు క్రేజ్ లేదు!
డైరెక్టర్ మహి వి రాఘవ్ క్రియేట్ చేసిన ఈ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ వెబ్ సిరీస్కు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మామూలు ఫాలోయింగ్ లేదు. టాలెంటెడ్ యాక్టర్స్ ప్రియదర్శి, అభినవ్ గోమఠం, కృష్ణచైతన్య మెయిన్ లీడ్స్ లో నటించిన ఈ సిరీస్.. మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీల్లో జరిగే భార్యాభర్తల గొడవలను భలే ఫన్నీగా చూపిస్తుంది. థర్డ్ సీజన్లో ఈ ముగ్గురు భర్తల కష్టాలు ఇంకా డబుల్ కాబోతున్నాయని ఇండస్ట్రీ టాక్.
"ఎంతో కొత్తగా, భార్యాభర్తల మధ్య జరిగే సున్నితమైన గొడవలను ఫుల్ ఎంటర్టైనింగ్ గా ఈ సీజన్లో చూపించబోతున్నాం," అని వెబ్ సిరీస్ యూనిట్ చెప్తోంది. హాట్స్టార్ స్పెషల్స్గా వస్తున్న ఈ క్రేజీ సిరీస్ 'సేవ్ ది టైగర్స్ సీజన్ 3' జూన్ 19 నుంచి డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ 'జియోహాట్స్టార్' (JioHotstar) లో డైరెక్ట్ గా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు విశ్లేషణ
ఒక వెబ్ సిరీస్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే అందులోని క్యారెక్టర్స్ ఆడియన్స్ కు ఎంతలా కనెక్ట్ అవుతున్నాయనేదే ముఖ్యం. 'సేవ్ ది టైగర్స్' క్యారెక్టర్స్ మన పక్కింట్లో ఉండేవాళ్లలా అనిపిస్తాయి.
దానికి తోడు ఇప్పుడు 'బతుకు జట్కా బండి' లాంటి టీవీ షోలను స్పూఫ్ చేస్తూ డిజిటల్ ప్రమోషన్స్ చేయడం పక్కా మాస్టర్ స్ట్రోక్. ఈ జూన్ 19న ఫ్యామిలీతో కలిసి హాయిగా నవ్వుకోవడానికి ఇదొక పక్కా వినోదాత్మక ప్యాకేజీ అనడంలో ఎలాంటి డౌట్ లేదు.
People Also Ask (FAQs)
'సేవ్ ది టైగర్స్ 3' వెబ్ సిరీస్ రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు?
ఈ పాపులర్ తెలుగు కామెడీ సిరీస్ మూడో సీజన్ జూన్ 19 నుంచి అఫీషియల్ గా డిజిటల్ స్క్రీన్స్ పైకి రానుంది.
ఈ సిరీస్ ఏ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది?
'సేవ్ ది టైగర్స్ 3' సరికొత్త ప్లాట్ఫామ్ 'జియోహాట్స్టార్' (JioHotstar) లో డైరెక్ట్ గా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
'బతుకు టైగర్స్ బండి' అంటే ఏంటి?
ఇది 'సేవ్ ది టైగర్స్ 3' ప్రమోషన్స్ కోసం మేకర్స్ ఫన్నీగా డిజైన్ చేసిన ఒక వినూత్నమైన పబ్లిసిటీ టాక్ షో. భార్యాభర్తల గొడవలను పరిష్కరించి, కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చే కాన్సెప్ట్తో ఇది సాగుతుంది.
ఈ సిరీస్లో నటించిన మెయిన్ యాక్టర్స్ ఎవరు?
టాలెంటెడ్ యాక్టర్స్ ప్రియదర్శి, అభినవ్ గోమఠం, కృష్ణచైతన్య ఈ సిరీస్లో భర్తల పాత్రల్లో నటించి కడుపుబ్బా నవ్విస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More