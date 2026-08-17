Vishwanath and sons collections: 2 రోజుల్లోనే రూ.100 కోట్లు..విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీ సక్సెస్ కు 5 కారణాలు..లుక్కేయండి!
Vishwanath and sons collections: స్టార్ హీరో సూర్య, దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఫ్యామిలీ డ్రామా ‘విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్’ రికార్డు వసూళ్లతో దూసుకుపోతోంది. కేవలం రెండు రోజుల్లోనే ఈ సినిమా రూ.100 కోట్ల గ్రాస్ మార్కును దాటి సంచలనం సృష్టించింది. మరి మూవీ సక్సెస్ కు 5 కారణాలేంటో చూసేయండి.
Vishwanath and sons collections: కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య సరికొత్త బాక్సాఫీస్ రికార్డులతో థియేటర్ల వద్ద తన తిరుగులేని స్టార్ పవర్ను నిరూపించుకుంటున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి తెరకెక్కించిన క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన కేవలం రెండు రోజుల్లోనే రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్ల మైలురాయిని అధిగమించింది.
సూర్య సినీ కెరీర్లోనే అత్యంత వేగంగా వంద కోట్ల క్లబ్లో చేరిన చిత్రంగా విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ సరికొత్త రికార్డును లిఖించింది. వివిధ భాషల్లో లభించిన భారీ ఆదరణ, సెలవుల కాలం కలిసిరావడం, కుటుంబ ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు క్యూ కట్టడం ఈ భారీ విజయానికి ప్రధాన కారణాలుగా నిలిచాయి.
సూర్య తిరుగులేని క్రేజ్, స్టార్ పవర్
ఈ ఏడాది ఆరంభంలోనే కరుప్పు సాలిడ్ హిట్తో ఫామ్లోకి వచ్చిన సూర్య, అదే జోరును ఈ సినిమాతోనూ కొనసాగించారు. ఆయనకున్న అపారమైన అభిమానగణంతో పాటు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఉన్న నమ్మకం కారణంగా మొదటి రోజు నుంచే థియేటర్లన్నీ హౌస్ఫుల్ బోర్డులతో కళకళలాడాయి.
సెలవుల కాలం కలిసిరావడం
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వీకెండ్ లో ఈ సినిమాను విడుదల చేయడం నిర్మాతలకు భారీగా కలిసివచ్చింది. లాంగ్ వీకెండ్ అడ్వాంటేజ్ వల్ల గురువారం ప్రీమియర్లతో మొదలై, హాలిడే అయిన శనివారం వరకు ప్రతి షోకు ప్రేక్షకుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగింది. ఇది వసూళ్లు వేగంగా పెరగడానికి దోహదం చేసింది.
రెండు ప్రధాన మార్కెట్లలోనూ
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ చిత్రం కేవలం మాతృభాష అయిన తమిళనాడులోనే కాకుండా, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరుస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణతో పాటు సౌత్ ఇండియాలోని అన్ని ప్రధాన సర్క్యూట్లలోనూ అత్యధిక ఆక్యుపెన్సీ రేటింగ్తో ఈ సినిమా దూసుకుపోతోంది.
ఫ్యామిలీ స్టోరీ
దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి ఈ చిత్రాన్ని కేవలం యాక్షన్ ప్రియుల కోసమే కాకుండా, ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామాగా అద్భుతంగా మలిచారు. భావోద్వేగాలతో కూడిన ఈ కథాంశం సాధారణ ప్రేక్షకులు, కపుల్స్, కుటుంబాలు అందరూ కలిసి చూసేలా ఉండటంతో థియేటర్లకు వచ్చే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది.
ఆకట్టుకున్న కెమిస్ట్రీ
సూర్య సరసన క్రేజీ నటి మమితా బైజు కథానాయికగా నటించడం ఈ సినిమాకు మరో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. వెండితెరపై వీరిద్దరి మధ్య కుదిరిన తాజా కెమిస్ట్రీ, నటన ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న పాజిటివ్ టాక్, మంచి రివ్యూలు సినిమా కలెక్షన్లు మరింత పెరగడానికి కారణమయ్యాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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