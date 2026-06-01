Suriya: రియల్ హీరో..కరుప్పు బాక్సాఫీస్ సంచలనం..మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, ఎడిటర్ కు కార్లు గిఫ్ట్ ఇచ్చిన సూర్య..రేటెంతో తెలుసా?
Suriya: కోలీవుడ్ స్టార్ సూర్య ‘కరుప్పు’ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 300 కోట్ల వసూళ్లతో రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. ఈ బ్లాక్బస్టర్ విజయంపై సూర్య సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, ఎడిటర్, సినిమాటోగ్రాఫర్ కు కార్లు గిఫ్ల్ ఇచ్చాడు.
Suriya: కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య, టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ ఆర్జే బాలాజీ కాంబినేషన్లో వచ్చిన తాజా చిత్రం ‘కరుప్పు’ బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. మే 15, 2026న విడుదలైన ఈ ఫాంటసీ యాక్షన్ డ్రామా ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. కేవలం రెండు వారాల్లోనే ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 300 కోట్ల క్లబ్లో చేరి సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది.
బ్లాక్ బస్టర్ కరుప్పు
సూర్య, త్రిష జంటగా నటించిన కరుప్పు బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. సూర్య కెరీర్లోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా ‘కరుప్పు’ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. కేవలం తమిళనాడులోనే ఈ సినిమా రూ.100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలో కూడా సూర్యకు ఉన్న భారీ క్రేజ్ వల్ల ఈ సినిమా అద్భుతమైన వసూళ్లను రాబడుతోంది.
చిత్ర యూనిట్కు గిఫ్ట్లు
కరుప్పు సినిమా సాధించిన అపూర్వ విజయానికి కృతజ్ఞతగా హీరో సూర్య చిత్ర ముఖ్య సాంకేతిక నిపుణులకు అదిరిపోయే సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాడు. ఈ సినిమా విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన టెక్నీషియన్లకు అత్యంత ఖరీదైన లిమిటెడ్ ఎడిషన్ మహీంద్రా బీఈ 6 బ్యాట్మ్యాన్ ఎడిషన్ (Mahindra BE 6 Batman Edition) ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ (SUV) కార్లను బహుమతిగా అందించాడు. మార్కెట్లో ఒక్కో కారు విలువ దాదాపు రూ. 28 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
ఫస్ట్ టైమ్
ఈ లగ్జరీ కార్లను అందుకున్న వారిలో సినిమాటోగ్రాఫర్ జీకే విష్ణు, సంగీత దర్శకుడు సాయి అభయంకర్, ఎడిటర్ ఆర్.కలైవానన్ ఉన్నారు. సూర్య చేతుల మీదుగా ఈ కార్ల కీస్ అందుకున్న టెక్నీషియన్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ సంతోషాన్ని పంచుకున్నారు. "ఈ అద్భుతమైన బహుమతి మాకు లైఫ్టైమ్ సెటిల్మెంట్ లాంటిది" అని వారు సూర్యకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఫొటోలను షేర్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
ఓ ఎడిటర్ కు హీరో కారు గిఫ్ట్ ఇవ్వడం ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ అని డైరెక్టర్ ఆర్జే బాలాజీ ట్వీట్ చేశాడు. దీంతో సూర్య మంచి మనసుపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
కరుప్పుస్వామి అవతారం
చాలా కాలం తర్వాత సూర్య, త్రిష కృష్ణన్ జంటగా నటించిన ఈ కరుప్పు చిత్రంపై మొదటి నుంచీ భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఆర్జే బాలాజీ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో సూర్య నటనకు ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామ దేవత ‘కరుప్పుస్వామి’ పాత్రలో సూర్య చూపించిన ఇంటెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది.
జీకే విష్ణు అందించిన అద్భుతమైన విజువల్స్, సాయి అభయంకర్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయని సినీ విశ్లేషకులు ప్రశంసిస్తున్నారు.
థియేటర్లలో తగ్గని జోరు
ప్రస్తుతం మూడో వారంలోకి అడుగుపెడుతున్నప్పటికీ ‘కరుప్పు’ క్రేజ్ అస్సలు తగ్గడం లేదు. చెన్నైలోని ప్రముఖ రోహిణి సిల్వర్ స్క్రీన్స్తో పాటు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన థియేటర్లలో కూడా ఈ సినిమా హౌస్ఫుల్ కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతోంది. ఓవర్సీస్ మార్కెట్లోనూ ప్రవాసాంధ్రులు, తమిళ ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రానికి భారీగా బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. రానున్న రోజుల్లో ఈ సినిమా మరిన్ని వసూళ్ల రికార్డులను బద్దలు కొట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
- ‘కరుప్పు’ సినిమా డైరెక్టర్ ఎవరు?
ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ నటుడు, దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ దర్శకత్వం వహించాడు. సూర్య, త్రిష ప్రధాన పాత్రల్లో ఈ చిత్రాన్ని అద్భుతంగా తెరకెక్కించాడు.
2. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎంత వసూలు చేసింది?
మే 15, 2026న విడుదలైన ‘కరుప్పు’ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి సూర్య కెరీర్లోనే అతిపెద్ద హిట్గా నిలిచింది.
3. చిత్ర యూనిట్కు సూర్య ఏ కారును గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడు?
సినిమా విజయానికి గుర్తుగా సూర్య సాంకేతిక నిపుణులకు రూ. 28 లక్షల విలువైన లిమిటెడ్ ఎడిషన్ ‘మహీంద్రా బీఈ 6 బ్యాట్మ్యాన్ ఎడిషన్’ ఎలక్ట్రిక్ కార్లను బహుమతిగా ఇచ్చాడు.
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More