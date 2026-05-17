    Karuppu Collections: బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూర్య కరుప్పు సునామీ.. రెండో రోజూ భారీ వసూళ్లతో త్రిష మూవీ రికార్డుల వేట!

    Karuppu Collections: కోలీవుడ్ స్టార్ సూర్య, త్రిష కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ‘కరుప్పు’ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. రెండో రోజు రికార్డు వసూళ్లతో అదరగొట్టింది.

    May 17, 2026, 11:42:35 IST
    By Chandu Shanigarapu
    Karuppu Collections: చివరి నిమిషంలో ఎదురైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు, షోల రద్దు వంటి అడ్డంకులను దాటుకుని థియేటర్లలోకి వచ్చిన తమిళ స్టార్ హీరో సూర్య లేటెస్ట్ యాక్షన్ డ్రామా ‘కరుప్పు’ బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ఆర్జే బాలాజీ దర్శకత్వంలో మే 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు.

    కరుప్పు కలెక్షన్లు
    కరుప్పు అదుర్స్

    సూర్య, త్రిష జంటగా నటించిన కరుప్పు మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. సూర్యను పూర్తి స్థాయి మాస్ అవతారంలో చూసేందుకు ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న అభిమానుల నిరీక్షణకు ఈ చిత్రం గట్టి సమాధానమిచ్చింది. మొదటి రోజుతో పోలిస్తే రెండో రోజైన శనివారం (మే 16) నాడు ఈ సినిమా కలెక్షన్లలో ఊహించని స్థాయిలో భారీ జంప్ కనిపించింది.

    కరుప్పు మూవీ తెలుగులో వీరభద్రుడు పేరుతో రిలీజ్ అయింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ మూవీకి మంచి కలెక్షన్లు వస్తున్నాయి. ట్రేడ్ వెబ్ సైట్ సక్నిల్క్ ప్రకారం కరప్పు రెండో రోజు ఇండియాలో రూ.23.35 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. మొదటి రోజు రూ.15.50 కోట్ల ఓపెనింగ్స్ సాధించిన ఈ చిత్రం, శనివారం నాటికి 51 శాతం అద్భుతమైన వృద్ధిని నమోదు చేయడం విశేషం.

    దీంతో కేవలం రెండు రోజుల్లోనే ఈ సినిమా మొత్తం ఇండియా గ్రాస్ కలెక్షన్లు రూ.44.98 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఇండియా నెట్ కలెక్షన్లు రూ.38.85 కోట్లుగా నమోదయ్యాయి.

    సోషల్ మీడియాలో కరుప్పు సినిమాకు వస్తున్న సాలిడ్ మౌత్ టాక్, విమర్శకుల నుంచి లభించిన సానుకూల సమీక్షలు ‘కరుప్పు’ కలెక్షన్ల పరుగుకు మరింత ఊతాన్నిచ్చాయి. సూర్య చాన్నాళ్ల తర్వాత తన పాత మాస్ అండ్ యాక్షన్ జోనర్‌లోకి పునరాగమనం చేయడం ఈ చిత్రానికి అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్‌గా మారింది. ముఖ్యంగా థియేటర్లలో ఈవెనింగ్, నైట్ షోలకు ప్రేక్షకుల తాకిడి విపరీతంగా పెరిగింది.

    ఈ జోరు చూస్తుంటే, ఆదివారం కలెక్షన్లతో కలిపి మొదటి వీకెండ్‌లోనే ఈ సినిమా భారతదేశ వ్యాప్తంగా రూ.50 కోట్ల నెట్ మార్కును చాలా సులభంగా దాటేస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.

    ఈ చిత్రంలో సూర్య లాయర్ పాత్రలో కనిపిస్తూనే, అన్యాయంపై తిరగబడే ఒక పవర్‌ఫుల్ ఫైటర్‌గా ద్విపాత్రాభినయ తరహా షేడ్స్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. పేద ప్రజల న్యాయపోరాటం నేపథ్యంలో సాగే ఈ కమర్షియల్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ను దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. అశ్విన్ రవిచంద్రన్, రాహుల్ రాజ్, టి.ఎస్. గోపి కృష్ణన్, కరణ్ అరవింద్ కుమార్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రానికి స్క్రీన్‌ప్లే అందించారు.

    ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ పతాకంపై ఎస్.ఆర్. ప్రకాష్ బాబు, ఎస్.ఆర్. ప్రభు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. సూర్య సరసన స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ నాయికగా నటించగా.. శ్వాసిక, ఇంద్రన్స్, యోగి బాబు, శివద, నట్టి సుబ్రమణ్యం, సుప్రీత్ రెడ్డి తదితరులు కీలక పాత్రల్లో మెరిశారు. సాయి అభ్యంకర్ అందించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ థియేటర్లలో ప్రేక్షకులకు పూనకాలు తెప్పిస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న 1: ‘కరుప్పు’ సినిమా రెండో రోజు ఎంత కలెక్షన్లు సాధించింది?

    జవాబు: సూర్య నటించిన ‘కరుప్పు’ చిత్రం తన రెండో రోజైన శనివారం నాడు భారతదేశ వ్యాప్తంగా రూ.23.35 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. మొదటి రోజు కంటే ఇది 51 శాతం ఎక్కువ.

    ప్రశ్న 2: రెండు రోజుల్లో ఈ సినిమా మొత్తం ఇండియా కలెక్షన్లు ఎంత?

    జవాబు: రెండు రోజుల ముగిసే సమయానికి ‘కరుప్పు’ చిత్రం భారతదేశంలో మొత్తం రూ.44.98 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను, రూ.38.85 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది.

    ప్రశ్న 3: ‘కరుప్పు’ చిత్రానికి దర్శకుడు ఎవరు?

    జవాబు: ఈ చిత్రానికి ఆర్జే బాలాజీ దర్శకత్వం వహించారు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

    Home/Entertainment/Karuppu Collections: బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూర్య కరుప్పు సునామీ.. రెండో రోజూ భారీ వసూళ్లతో త్రిష మూవీ రికార్డుల వేట!
