    Vijay Devarakonda: సూర్య వీరభద్రుడుపై విజయ్ దేవరకొండ వైరల్ రియాక్షన్.. థియేటర్లలో ఆ సౌండ్ చూస్తుంటే.. త్రిష రిప్లే

    Vijay Devarakonda: కోలీవుడ్ స్టార్ సూర్య నటించిన తాజా చిత్రం 'వీరభద్రుడు' (తమిళంలో కరుప్పు) థియేటర్లలో భారీ రెస్పాన్స్‌తో దూసుకుపోతోంది. ఈ సక్సెస్‌పై టాలీవుడ్ రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ వైరల్ కామెంట్లు చేశాడు. వీటికి త్రిష రిప్లే ఇచ్చింది.

    May 16, 2026, 17:22:41 IST
    By Chandu Shanigarapu
    Vijay Devarakonda: కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య, స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన లేటెస్ట్ ఫాంటసీ కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా 'వీరభద్రుడు'. తమిళంలో 'కరుప్పు' పేరుతో విడుదలైన ఈ చిత్రం మే 15న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. విడుదలకు ముందు కొన్ని ఆర్థికపరమైన చిక్కుల వల్ల ఒకరోజు ఆలస్యంగా థియేటర్లలోకి వచ్చినప్పటికీ, ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలన వసూళ్లతో దూసుకుపోతోంది.

    విజయ్ దేవరకొండ, త్రిష (x)
    విజయ్ దేవరకొండ రియాక్షన్

    ముఖ్యంగా కరుప్పులో సూర్య నటనకు, చిత్ర కథాంశానికి ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. థియేటర్లన్నీ ప్రేక్షకుల ఈలలు, గోలలతో మార్మోగిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ ఈ వీరభద్రుడు చిత్రంపై, హీరో సూర్యపై తనకున్న అభిమానాన్ని చాటుకుంటూ సోషల్ మీడియాలో ఒక ఎమోషనల్ నోట్ షేర్ చేశాడు.

    తమిళంలో ‘కరుప్పు’గా, తెలుగులో 'వీరభద్రుడు'గా రిలీజైన సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న అపూర్వ స్పందనను చూసి విజయ్ దేవరకొండ ఎంతో సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు. టాక్ చాలా అద్భుతంగా ఉందంటూ చిత్రబృందాన్ని అభినందించాడు.

    ఎనలేని సంతోషం

    "తమిళంలో సూర్య అన్న నటించిన కరుప్పు (తెలుగులో వీరభద్రుడు) సినిమాకు లభిస్తున్న భారీ ఆదరణను చూడటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. థియేటర్లలో రెస్పాన్స్ హ్యూజ్ (భారీగా) గా ఉందని విన్నాను. వెండితెరపై ప్రతి ఏటా తన సర్వస్వాన్ని ధారపోస్తూ, అద్భుతమైన నటనను ప్రదర్శిస్తున్న సూర్య అన్నకు ఈ సక్సెస్ దక్కడం ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తోంది.

    థియేటర్లు మళ్లీ ప్రేక్షకులతో హౌస్‌ఫుల్ అయిపోయి, ఆ శబ్దాలతో మార్మోగిపోతుంటే చూడటం మా అందరికీ ఎనలేని సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. బిగ్ కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అన్న! ఈ సక్సెస్ ఎంజాయ్ చేస్తూ హాయిగా ఒక మంచి వెకేషన్‌కు ప్లాన్ చేసుకో" అని విజయ్ దేవరకొండ తన ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో రాసుకొచ్చాడు.

    త్రిష రిప్లే

    దర్శకుడు ఆర్‌జే బాలాజీ, హీరోయిన్ త్రిషలను ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ విజయ్ దేవరకొండ శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు. ఈ ట్వీట్‌పై స్పందించిన నటి త్రిష.. విజయ్ దేవరకొండకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

    వీరభద్రుడి అవతారంలో

    వీరభద్రుడు చిత్రంలో సూర్య.. భగవంతుడి (వీరభద్రుడి) అవతారంలో లాయర్‌గా కనిపించి ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. అవినీతిమయమైన న్యాయవ్యవస్థలో సామాన్యుల తరపున పోరాడే దైవిక శక్తిగా సూర్య చూపించిన నటన, యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ప్రేక్షకులకు పూనకాలు తెప్పిస్తున్నాయి. ఆర్‌జే బాలాజీ దర్శకత్వంలో డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సాలిడ్ ఓపెనింగ్స్ సాధించి, సూర్య కెరీర్‌లో మరో మైలురాయిగా నిలిచే దిశగా దూసుకుపోతోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: సూర్య నటించిన 'వీరభద్రుడు' సినిమా ఎప్పుడు విడుదలైంది?

    జవాబు: కొన్ని ఆర్థిక కారణాల వల్ల ఒకరోజు ఆలస్యమై, ఈ చిత్రం మే 15, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైంది.

    ప్రశ్న: ఈ సినిమా అసలు టైటిల్ ఏమిటి, దీనికి దర్శకుడు ఎవరు?

    జవాబు: ఈ చిత్రం తమిళంలో 'కరుప్పు' పేరుతో, తెలుగులో 'వీరభద్రుడు' పేరుతో విడుదలైంది. దీనికి ప్రముఖ నటుడు, దర్శకుడు ఆర్‌జే బాలాజీ దర్శకత్వం వహించారు.

    ప్రశ్న: సూర్య సినిమా సక్సెస్‌పై విజయ్ దేవరకొండ ఏమని స్పందించారు?

    జవాబు: థియేటర్లు మళ్లీ ప్రేక్షకుల ఈలలతో మార్మోగిపోవడం సంతోషంగా ఉందని, సూర్య అన్న కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కిందని పేర్కొంటూ విజయ్‌ దేవరకొండ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

    Home/Entertainment/Vijay Devarakonda: సూర్య వీరభద్రుడుపై విజయ్ దేవరకొండ వైరల్ రియాక్షన్.. థియేటర్లలో ఆ సౌండ్ చూస్తుంటే.. త్రిష రిప్లే
