ఓటీటీలోకి తమిళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. రెండు నెలల తర్వాత స్ట్రీమింగ్.. అడవి నుంచి ఆర్మీకి..

ఓటీటీలోకి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ తమిళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. ఈ సినిమా పేరు దండకారణ్యం (Thandakaranyam). సెప్టెంబర్ 19న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ మూవీ.. సుమారు రెండు నెలల తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్ కాబోతోంది. తన వాళ్ల కోసం ఓ అడవి బిడ్డ.. ఇండియన్ ఆర్మీలో చేరాలన్న తన కలను నేరవేర్చుకోవడానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడ్డాడన్నది ఇందులో చూడొచ్చు.
దండకారణ్యం ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్
ఆదివాసీల అణచివేత అనే కాన్సెప్ట్ తో తమిళంలో తరచూ కొన్ని సినిమాలు మనం చూస్తూనే ఉంటాం. ఆ కథాంశంతో వచ్చిందే ఈ దండకారణ్యం మూవీ కూడా. ఈ సినిమా శుక్రవారం (నవంబర్ 14) నుంచి సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ఈ విషయాన్ని ఆ ఓటీటీ తన ఎక్స్ అకౌంట్ ద్వారా వెల్లడించింది. “అడవి రహస్యాలను దాచింది. నిజం మిమ్మల్ని చేరుతుంది. దండకారణ్యం రేపటి నుంచి సన్ నెక్ట్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది” అనే క్యాప్షన్ తో ట్వీట్ చేసింది. ఈ సినిమా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ పై ఆసక్తి నెలకొంది.
దండకారణ్యం మూవీ గురించి..
తమిళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ దండకారణ్యం మూవీని ప్రముఖ దర్శకుడు పా రంజిత్ నిర్మించడం విశేషం. ఈ సినిమాను అతియన్ అతిరై డైరెక్ట్ చేశాడు. సెప్టెంబర్ 19న థియేటర్లలో రిలీజ్ కాగా పాజిటివ్ రివ్యూలు వచ్చాయి. తమ గ్రామ ప్రజల కలలు నెరవేర్చడానికి, వాళ్లను అవినీతి నుంచి బయటపడేయడానికి ఓ ఆదివాసీ యువకుడు ఇండియన్ ఆర్మీలో చేరాలన్న తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తాడు.
అయితే అతనికి అణచివేత రూపంలో అడుగడుగునా అడ్డంకులు ఎదురవుతూనే ఉంటాయి. వాటిని అతడు ఎలా అధిగమిస్తాడు? చివరికి అతని ప్రయాణం ఏమైంది అనేదే ఈ దండకారణ్యం మూవీ కథ. ఈ సినిమాలో కళైయరాసన్, దినేష్, షబీర్, బాలా శరవణన్ లాంటి వాళ్లు నటించారు. ఈ మూవీకి ఐఎండీబీలో 7.1 రేటింగ్ నమోదైంది. ఈ మూవీని శుక్రవారం (నవంబర్ 14) నుంచి సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలో చూడొచ్చు.
