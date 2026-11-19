Dhanush Son: స్టైల్లో తాతకు ఏమాత్రం తగ్గని ధనుష్ కొడుకు.. మనవడు యాత్రతో రజనీకాంత్ క్యాండిడ్ మూమెంట్.. ఫోటో వైరల్
Dhanush Son: జైలర్ 2 బ్లాక్బస్టర్ విజయం తర్వాత సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రస్తుతం తన కుటుంబంతో కలిసి విదేశీ వెకేషన్ను ఆస్వాదిస్తున్నారు. ఈ పర్యటనలో రజనీకాంత్ తన పెద్ద మనవడు, నటుడు ధనుష్ కుమారుడు యాత్ర రాజాతో కలిసి స్టైలిష్గా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ఫోటోను ఐశ్వర్య రజనీకాంత్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.
Dhanush Son: వయసు అనేది కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమేనని తన స్టైల్, స్వాగ్తో నిరూపిస్తుంటారు సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్. ఇటీవల 'జైలర్ 2' (Jailer 2) మూవీతో బాక్సాఫీస్ వద్ద మరో భారీ బ్లాక్బస్టర్ అందుకున్న తలైవా.. ప్రస్తుతం సినిమాలకు కాస్త విరామం ఇచ్చి తన కుటుంబంతో కలిసి విదేశాల్లో వెకేషన్ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.
ఈ సందర్భంగా రజనీకాంత్ కుమార్తె, దర్శకురాలు ఐశ్వర్య రజనీకాంత్ (Aishwarya Rajinikanth) తమ వెకేషన్కు సంబంధించిన ఒక అద్భుతమైన క్యాండిడ్ ఫోటోను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకున్నారు. అందులో రజనీకాంత్ తన పెద్ద మనవడు, స్టార్ హీరో ధనుష్ కుమారుడు యాత్ర రాజా (Yatra Raja)తో కలిసి నడుస్తున్న దృశ్యం అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకుంటోంది. తాత, మనవళ్ల స్వాగ్ చూసి అభిమానులు ఫిదా అవుతుండగా, ప్రస్తుతం ఈ ఫోటో నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
స్టైల్లో తాతకు పోటీ ఇస్తున్న యాత్ర రాజా
ఐశ్వర్య షేర్ చేసిన ఈ ఫోటోలో రజనీకాంత్ ఎంతో ఉత్సాహంగా, సింపుల్ అండ్ క్లాసీ లుక్లో తనదైన మార్క్ స్వాగ్తో నడుస్తుండగా.. పక్కనే మనవడు యాత్ర రాజా కూడా అంతే స్టైలిష్గా కనిపిస్తున్నాడు.
తన హైట్ విషయంలో తాతను దాటేసిన యాత్ర.. స్టైలింగ్ విషయంలోనూ తలైవాకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా కనిపిస్తున్నాడంటూ అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇటీవల ఐశ్వర్య తమ వెకేషన్కు సంబంధించి షేర్ చేసిన పలు ఫోటోలు ఇప్పటికే వైరల్ కాగా, తాత-మనవళ్లు ఒకే ఫ్రేమ్లో ఉన్న ఈ తాజా చిత్రం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లోకి వచ్చింది. ధనుష్, రజనీకాంత్ అభిమానులు ఈ ఫోటోను పెద్ద ఎత్తున షేర్ చేస్తూ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రజనీ, ధనుష్ తదుపరి ప్రాజెక్టుల సందడి
వెకేషన్ నుంచి తిరిగి వచ్చిన వెంటనే రజనీకాంత్ తన తదుపరి భారీ ప్రాజెక్ట్ షూటింగ్లో పాల్గొననున్నారు.
కమల్ హాసన్ నిర్మాణంలో రజనీ: యువ దర్శకుడు అశ్వత్ మారిముత్తు దర్శకత్వంలో రజనీకాంత్ నటిస్తున్న చిత్రం 'ధర్మన్' (Dharman). విశేషమేమిటంటే, దశాబ్దాల స్నేహితుడు లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుండటంతో కోలీవుడ్తో పాటు పాన్ ఇండియా స్థాయిలో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
రేపే ధనుష్ 'ఓం చాప్టర్ 1' రిలీజ్: మరోవైపు యాత్ర తండ్రి, స్టార్ హీరో ధనుష్ నటించిన ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రం 'ఓం చాప్టర్ 1' (OM Chapter 1) మంచి బజ్ నడుమ శుక్రవారం (నవంబర్ 20) థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఒకవైపు ధనుష్ సినిమా విడుదలకు సిద్ధమవుతుండగా, మరోవైపు రజనీకాంత్ - యాత్రల క్యూట్ ఫోటో బయటకు రావడంతో ఇరువురి అభిమానులకు డబుల్ ట్రీట్ లభించినట్లయింది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More