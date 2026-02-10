Edit Profile
    
    OTT Tamil: ఓటీటీలోకి తెలుగులోనూ వస్తున్న తమిళ సెటైరికల్ కామెడీ మూవీ.. పొంగల్ రేసులో సైలెంట్ హిట్టు కొట్టిన సినిమా

    ఓటీటీలోకి ఇప్పుడో తమిళ కామెడీ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. సంక్రాంతి బరిలో పెద్దగా అంచనాలు లేకుండా బరిలోకి దిగి హిట్ కొట్టిన మూవీ ఇది. జీవా నటించిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి రాబోతోంది.

    Published on: Feb 10, 2026 3:53 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    విజయ్, శివకార్తికేయన్ వంటి బడా స్టార్ల సినిమాల మధ్య పోటీలో నిలిచి, పొంగల్ 2026లో సర్ప్రైజ్ హిట్‌గా నిలిచిన జీవా సినిమా 'తలైవర్ తంబి తలైమైయిల్'. నితిష్ సహదేవ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ కామెడీ డ్రామా ఇప్పుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో సందడి చేయడానికి సిద్ధమైంది. ఫిబ్రవరి 12న తెలుగు సహా నాలుగు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి జీవా మూవీ

    ఈ ఏడాది పొంగల్ బాక్సాఫీస్ రేసు చాలా ఆసక్తికరంగా సాగింది. విజయ్ 'జన నాయగన్' సెన్సార్ చిక్కుల్లో పడటం, శివకార్తికేయన్ 'పరాశక్తి' అంచనాలు అందుకోలేకపోవడంతో.. జీవా నటించిన 'తలైవర్ తంబి తలైమైయిల్' (Thalaivar Thambi Thalaimaiyil) ఊహించని విజయాన్ని సాధించింది. మలయాళ దర్శకుడు నితిష్ సహదేవ్ (Falimy మూవీ ఫేమ్) తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్రేక్షకులను అలరించడానికి వచ్చేస్తోంది.

    థియేటర్లలో మంచి విజయం సాధించిన ఈ సినిమా ఈ శుక్రవారం అంటే ఫిబ్రవరి 12 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix)లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. కేవలం తమిళంలోనే కాకుండా తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో కూడా ఈ సినిమా అందుబాటులో ఉండనుంది. అయితే హిందీ వెర్షన్ రిలీజ్‌పై ఇంకా క్లారిటీ లేదు.

    కార్తి సినిమా కంటే బెటర్ రన్..

    సంక్రాంతికి విడుదలైన కార్తి సినిమా 'వా వాథియార్' (Vaa Vaathiyaar) బాక్సాఫీస్ వద్ద నిరాశపరిచింది. దీంతో అది విడుదలైన రెండు వారాలకే అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో వచ్చేసింది. తెలుగులోనూ అన్నగారు వస్తున్నారు పేరుతో నేరుగా ఓటీటీలోకే వచ్చింది. కానీ జీవా సినిమా మాత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద నిలదొక్కుకుని, దాదాపు నెల రోజుల తర్వాత ఓటీటీలోకి వస్తోంది.

    ఇదొక విలేజ్ కామెడీ డ్రామా. ఇందులో జీవా 'జీవరత్నం' అనే పంచాయతీ లీడర్‌గా కనిపిస్తాడు. ఊర్లో ఒక పెళ్లి జరిపించే బాధ్యతను అతడు తీసుకుంటాడు. అయితే సరిగ్గా పెళ్లి రోజే పక్కింట్లో ఒకరు చనిపోతారు. ఒకవైపు పెళ్లి సందడి, మరోవైపు చావు విషాదం.. ఈ రెండింటి మధ్య జరిగే గందరగోళం, కామెడీనే ఈ సినిమా కథ. ఇందులో తంబి రామయ్య, ఇలవరసు, ప్రార్థన నాథన్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.

