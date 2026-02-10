Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మెగాస్టార్ బాక్సాఫీస్ విధ్వంసం.. మన శంకర వరప్రసాద్ గారు లాభాలు తెలిస్తే దిమ్మతిరగాల్సిందే! ఓటీటీలోకి సంక్రాంతి హిట్

    మన శంకర వరప్రసాద్ గారు అంటూ బాక్పాఫీస్ ను షేక్ చేశారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి. ఈ సినిమా ఆల్ టైమ్ అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన రీజినల్ ఫిల్మ్ గా నిలిచింది. ఈ చిత్రం ఓటీటీలోకి రాబోతున్న నేపథ్యంలో బడ్జెట్, కలెక్షన్లు, లాభాలపై ఓ లుక్కేయండి. 

    Published on: Feb 10, 2026 10:36 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    చిరంజీవి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ కు ఊపు తెచ్చిన మూవీ మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. రాజకీయాల్లోకి వెళ్లి, తిరిగొచ్చిన తర్వాత చిరు సినిమాలు చేశారు కానీ సాలిడ్ హిట్ గా నిలిచింది మాత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమానే. ఈ మూవీతో మెగాస్టార్ రికార్డులు బ్రేక్ చేశారు. ఈ సినిమా ఓటీటీ రిలీజ్ నేపథ్యంలో మన శంకర వరప్రసాద్ గారు బడ్జెట్, కలెక్షన్లు, లాభాలపై డిస్కషన్ కొనసాగుతోంది.

    మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీ పోస్టర్ లో చిరంజీవి (x/GoldBoxEnt)
    మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీ పోస్టర్ లో చిరంజీవి (x/GoldBoxEnt)

    మన శంకర వరప్రసాద్ గారు ఓటీటీ

    చిరంజీవి, నయనతార జంటగా నటించిన మూవీ మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. దీనికి బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో వెంకటేష్ కీలక పాత్ర పోషించారు. బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసిన మన శంకర వరప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. బుధవారం (ఫిబ్రవరి 11) నుంచే జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    సంక్రాంతి బ్లాక్ బస్టర్

    సంక్రాంతి 2026 సందర్భంగా మన శంకర వరప్రసాద్ గారు థియేటర్లలోకి వచ్చింది. జనవరి 12న ఈ మూవీ రిలీజైంది. పాజిటివ్ టాక్ తో కలెక్షన్ల వేటలో ఈ ఫ్యామిలీ కామెడీ ఎంటర్ టైనర్ దూసుకెళ్లింది. వారానికే లాభాల్లోకి వచ్చేసింది. ఆల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ రీజినల్ హిట్ గా నిలిచింది మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమా.

    మన శంకర వరప్రసాద్ గారు బడ్జెట్

    మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమాను సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల నిర్మించారు. ఈ మూవీకి ప్రమోషన్లు కూడా కలుపుకొని సుమారు రూ.120 కోట్లు ఖర్చయిందని ట్రేడ్ పండితులు చెబుతున్నారు. కానీ థియేటర్లలో మన శంకర వరప్రసాద్ గారు పెట్టిన బడ్జెట్ కు మూడు రెట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించడం విశేషం.

    మన శంకర వరప్రసాద్ గారు కలెక్షన్లు

    చిరంజీవి హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ మన శంకర వరప్రసాద్ గారు బాక్సాఫీస్ దుమ్ము దులిపింది. ఈ సినిమా ఇప్పటివరకూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.380 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు ఖాతాలో వేసుకుంది. ఇండియాలోనే కాకుండా ఓవర్సీస్ లోనూ మంచి కలెక్షన్లు సాధించింది. కేవలం యుఎస్ మార్కెట్లోనే ఈ సినిమా 4.8 మిలియన్ డాలర్లు ఖాతాలో వేసుకుంది.

    మన శంకర వరప్రసాద్ గారు లాభాలు

    మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమా అదిరే లాభాలు సాధించింది. నిర్మాతలపై కాసుల వర్షం కురిపించింది. ఈ మూవీ బడ్జెట్ రూ.120 కోట్లు. బాక్సాఫీస్ దగ్గర గ్రాస్ కలెక్షన్లు ఏమో రూ.380 కోట్లు. ఇక రిలీజ్ కు ముందే ఓటీటీ, శాటిలైట్, థియేట్రికల్ రైట్స్ ద్వారా రూ.150 కోట్లుకు పైగానే మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీ బిజినెస్ చేసింది. ఈ లెక్కన చూసుకుంటే అన్ని ఖర్చులు పోను ప్రొడ్యూసర్లకు రూ.200 కోట్ల వరకు మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీ లాభాలు తెచ్చిపెట్టిందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెప్తున్నాయి.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/మెగాస్టార్ బాక్సాఫీస్ విధ్వంసం.. మన శంకర వరప్రసాద్ గారు లాభాలు తెలిస్తే దిమ్మతిరగాల్సిందే! ఓటీటీలోకి సంక్రాంతి హిట్
    News/Entertainment/మెగాస్టార్ బాక్సాఫీస్ విధ్వంసం.. మన శంకర వరప్రసాద్ గారు లాభాలు తెలిస్తే దిమ్మతిరగాల్సిందే! ఓటీటీలోకి సంక్రాంతి హిట్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes