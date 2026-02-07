సినిమా హీరోగా అనిల్ రావిపూడి.. డాలర్ నోట్ అడ్వాన్స్గా ఇచ్చిన అలీ.. లాస్ట్లో ట్విస్ట్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్
బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కటౌట్ హీరోలకు ఏ మాత్రం తక్కువ కాదు. పైగా డ్యాన్స్ లు కూడా అదరగొట్టేస్తాడు అనిల్. అందుకే అతణ్ని హీరోగా చూడాలనుకునే వర్గం కూడా ఉంది. తాజాగా అనిల్ హీరోగా మూవీ చేసేందుకు అలీ అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చాడు. కానీ లాస్ట్ లో అనిల్ ఓ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు.
ఇప్పటివరకూ ఒక్క ఫ్లాప్ కూడా లేని డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి. వరుసగా 9 హిట్లు కొట్టాడు. రీసెంట్ గా మన శంకర వర ప్రసాద్ గారుతో ఈ 2026 సంక్రాంతికి మరో సూపర్ హిట్ అందుకున్నాడు. డైరెక్టర్ గా బ్లాక్ బస్టర్ జర్నీ చేస్తున్న అనిల్ రావిపూడి హీరోగానూ చేయాలనే కామెంట్లు ఎప్పటినుంచో వస్తున్నాయి. తాజాగా అనిల్ హీరోగా చేసే సినిమా కోసం అలీ ఓ అమెరికా డాలర్ నోటు అడ్వాన్స్ గా ఇచ్చాడు.
హీరోగా అనిల్ రావిపూడి
డైరెక్టర్ గా ఎదురులేని అనిల్ రావిపూడి హీరోగానూ యాక్ట్ చేయాలనే అభిప్రాయాలు ఎప్పటి నుంచి వినిపిస్తున్నాయి. కానీ డైరెక్షన్ పైనే పూర్తి కాన్సట్రేషన్ పెట్టిన అనిల్.. హీరో అనే బరువు ఎత్తుకోవడానికి రెడీగా లేడు. కానీ ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 7) జరిగిన సంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని మూవీ ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్లో అనిల్ ను లాక్ చేశారు.
అలీ అడ్వాన్స్
సంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని సినిమా ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ కు అనిల్ రావిపూడి గెస్ట్ గా వచ్చాడు. స్టేజీపైన ఉన్న సీనియర్ కమెడియన్ అలీ, శివాజీ, ధన్ రాజ్ లాంటి వాళ్లందరూ కలిసి అనిల్ రావిపూడిని హీరోగా చేయాలని అడిగారు. అందుకు అలీ అడ్వాన్స్ కూడా ఇస్తానన్నారు. వెంటనే తన పర్స్ లో నుంచి అమెరికా డాలర్ నోట్ తీసి అనిల్ కు ఇచ్చారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది.
ఆ ట్విస్ట్
హీరోగా సినిమా చేస్తానని అడ్వాన్స్ తీసుకున్న అనిల్ రావిపూడి లాస్ట్ లో ఓ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. సినిమా చేస్తాను కానీ హీరోగా మాత్రం కాదని క్లారిటీనిచ్చాడు. ‘మీరు ఇచ్చిన ఈ డాలర్ నోటు కోసం మీకు ఓ సినిమా చేసి పెడతా’ అని అలీతో అనిల్ రావిపూడి అన్నాడు. దీంతో అక్కడున్నవాళ్లంతా నవ్వేశారు.
జాగ్రత్తగా మాట్లాడతానని
సంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని సినిమాలో శివాజీ, లయ హీరోహీరోయిన్లు. ఈ మూవీ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్లో అనిల్ రావిపూడి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు చేశారు. ‘‘శివాజీ గారు నాకు కాల్ చేశారు. సంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని మూవీ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ కు రావాలన్నారు. నేను సరేనన్నా. ‘అంటే మొన్ననే కదా దండోరా ఈవెంట్ కు వచ్చారు. అలా కాకుండా ఈ సారి జాగ్రత్తగా మాట్లాడతా’ అని శివాజీ అన్నారు’’ అని అనిల్ చెప్పాడు.
శివాజీ వివాదం
దండోరా మూవీ ప్రి రిలీజ్ ఈవెంట్లో సీనియర్ నటుడు శివాజీ కామెంట్లు వివాదాస్పదమైన సంగతి తెలిసిందే. హీరోయిన్ల బట్టల గురించి మాట్లాడుతూ అలాంటి దుస్తులు వేసుకోవద్దని చెప్పడమే కాకుండా ‘సామాన్లు’, ‘దొంగము**డా’ అనే అసభ్యకరమైన పదాలు వాడారు. దీనిపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. మహిళా కమిషన్ కు శివాజీ సమాధానం కూడా చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది.