    అదిరిపోనున్న 2027 సంక్రాంతి.. చిరంజీవి, వెంక‌టేష్‌, నాగార్జున‌, బాల‌కృష్ణ బాక్సాఫీస్ ఫైట్.. ఫ్యాన్స్‌కు కిక్‌

    టాలీవుడ్ టాప్ సీనియర్ హీరోలు, తెలుగు సినీ పరిశ్రమ పిల్లర్లుగా భావించే చిరంజీవి, వెంకటేష్, నాగార్జున, బాల‌కృష్ణ బాక్సాఫీస్ ఫైట్ కు రెడీ అవుతున్నారు. ఈ నలుగురు 2027 సంక్రాంతికి తమ సినిమాలు రిలీజ్ చేయబోతున్నారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. 

    Published on: Feb 09, 2026 5:43 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    2026 సంక్రాంతి సినిమాల సందడి ముగిసింది. ఈ సారి బాక్సాఫీస్ దగ్గర క్రేజీ ఫైట్ చూశాం. కానీ 2027 సంక్రాంతికి బాక్సాఫీస్ మోత మోగిపోనుంది. ఎందుకంటే నలుగురు టాప్ సీనియర్ హీరోలు చిరంజీవి, వెంకటేష్, నాగార్జున, బాల‌కృష్ణ సినిమాలు థియేటర్లలోకి రాబోతున్నాయని టాక్. 2027 సంక్రాంతికి ఈ నలుగురు హీరోలు తమ మూవీస్ రిలీజ్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి.

    నాగార్జున అఫీషియల్

    2027 సంక్రాంతిపై అక్కినేని నాగార్జున కన్నేశాడు. అతని సినిమా 2027 జనవరి 15న రిలీజ్ కాబోతుందని అఫీషియల్ అనౌన్స్ మెంట్ వచ్చేసింది. వాసివాడి తస్సాదియ్యా, 2027 జనవరి 15న సంక్రాంతికి సోగ్గాళ్లు రాబోతున్నారని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సోషల్ మీడియాలో అనౌన్స్ చేసింది. ఇది సోగ్గాడే చిన్నినాయనా ఫ్రాంఛైజీలో భాగంగా తెరకెక్కే సినిమా అని, క‌ళ్యాణ్ కృష్ణ‌ డైరెక్టర్ అనే టాక్ వస్తోంది.

