    OTT Trending: థియేటర్లో మిస్సైన సీన్లతో తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ ఓటీటీ హంగామా.. మలయాళ దెయ్యం సినిమాకూ డిజిటల్ ఆడియన్స్ జై

    థ్రిల్లర్లకు ఓటీటీలో మామూలు క్రేజ్ ఉండదు. ఒక అందులోనూ హారర్ థ్రిల్లర్లు అయితే వేరే లెవల్. ఇప్పుడు ఓటీటీలో ఇలాంటి తెలుగు, మలయాళం హారర్ థ్రిల్లర్లు అదరగొడుతున్నాయి. ట్రెండింగ్ లో తెలుగు, మలయాళం హారర్ థ్రిల్లర్లు అదుర్స్ అనిపిస్తున్నాయి. 

    Published on: Feb 10, 2026 5:48 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఓటీటీలో హారర్ థ్రిల్లర్లు అదరగొడుతున్నాయి. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం జియోహాట్‌స్టార్‌ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ లో ఈ హారర్ సినిమాలదే డామినెన్స్ నడుస్తోంది. ఓ వైపు తెలుగు సినిమా ‘ది రాజాసాబ్’, మరోవైపు మలయాళం మూవీ ‘సర్వం మాయ’ ఓటీటీని షేక్ చేస్తున్నాయి. డిజిటల్ వ్యూస్ తో దూసుకెళ్తున్నాయి.

    ఓటీటీ హారర్ థ్రిల్లర్స్ జోరు
    రాజాసాబ్ ఓటీటీ

    సంక్రాంతి 2026 సందర్బంగా థియేటర్లలో రిలీజైన రాజాసాబ్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. పెట్టిన బడ్జెట్ కూడా రాబట్టలేకపోయింది. కానీ ఓటీటీలో మాత్రం ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ఈ రాజాసాబ్ మూవీ అదరగొడుతోంది. ఈ హారర్ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ కు డిజిటల్ ఆడియన్స్ జై కొడుతున్నారు. జియోహాట్‌స్టార్‌ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ లో రాజాసాబ్ ఇండియాలోనే నంబర్ వన్ మూవీగా ట్రెండ్ అవుతోంది.

    మూడు భాషల్లో

    రాజాసాబ్ మూవీ జియోహాట్‌స్టార్‌ లో తెలుగుతో పాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో ఫిబ్రవరి 6న రిలీజైంది. ఇప్పుడు మలయాళం మినహాయించి తెలుగు, తమిళం, కన్నడ భాషల్లో ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ లో ఉంది ఈ హారర్ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్. ఈ సినిమాకు మారుతి డైరెక్టర్. ఇందులో ప్రభాస్ సరసన మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ది కుమార్ హీరోయిన్లుగా నటించారు. ఓటీటీలో ఎక్సటెండెడ్ కట్ తో రన్ అవుతోంది రాజాసాబ్. థియేటర్లో మిస్సైన సీన్లు ఓటీటీలో చూడొచ్చు.

    సర్వం మాయ ఓటీటీ

    ఇక చిన్న సినిమాగా వచ్చి బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసిన మలయాళ హారర్ మూవీ సర్వం మాయ కూడా ఓటీటీలో అదరగొడుతోంది. హారర్ మూవీ అయినప్పటికీ ఇందులోని ఎమోషన్ ఆడియన్స్ కు బాగా కనెక్ట్ అవుతోంది. మలయాళ హీరో నివిన్ పౌలీ లీడ్ రోల్ ప్లే చేసిన ఈ సినిమా థియేటర్లలో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టింది.

    క్యూట్ దెయ్యం

    సర్వం మాయ అనేది క్యూట్ దెయ్యం స్టోరీ. ఇందులో నివిన్ పౌలీ, రియా షిబు ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. జనవరి 30 నుంచి జియోహాట్‌స్టార్‌లో సర్వం మాయ మూవీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. మలయాళం, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ, బెంగాలీ, మరాఠీ భాషల్లో సర్వం మాయ డిజిటల్ ఆడియన్స్ కోసం అందుబాటులోకి వచ్చింది.

    జియోహాట్‌స్టార్‌లో ప్రతి భాషలోనూ ట్రెండింగ్ టాప్ 10లోపు ఉంది సర్వం మాయ మూవీ. మలయాళంలో అయితే నంబర్ వన్ గా కొనసాగుతోంది. తెలుగు, తమిళంలో సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది. గతం మర్చిపోయిన ఓ దెయ్యానికి హీరో సాయం చేయడమే సర్వం మాయ మూవీ స్టోరీ.

