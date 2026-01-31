Edit Profile
    OTT: ఓటీటీలోకి సంక్రాంతి సినిమాలు- రాజాసాబ్ నుంచి నారీ నారీ నడుమ మురారి వరకు- ఏ మూవీ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు? నాలుగు కన్ఫామ్

    ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి సినిమా సందడి ఓ రేంజ్ లో కనిపించింది. ది రాజాసాబ్ నుంచి నారీ నారీ నడుమ మురారి వరకు అయిదు తెలుగు సినిమాలు థియేటర్లలో రిలీజయ్యాయి. వీటితో పాటు పరాశక్తి, వా వాతియార్ అనే తమిళ సినిమాలూ వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఈ చిత్రాలు ఓటీటీ బాట పట్టాయి. ఇప్పటికే నాలుగు సినిమాల ఓటీటీ రిలీజ్ కన్ఫామైంది.

    Published on: Jan 31, 2026 2:44 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఓటీటీ లవర్స్ కు పండగే. థియేటర్లలో సంక్రాంతి 2026కు పర్ఫెక్ట్ మూవీ పండగ అందించిన తెలుగు, తమిళ సినిమాలు ఓటీటీ బాట పట్టాయి. ది రాజాసాబ్ నుంచి నారీ నారీ నడుమ మురారి వరకు ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి తెలుగు, తమిళం కలిపి 7 సినిమాలు వచ్చాయి. ఇవి ఇప్పుడు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు సై అంటున్నాయి.

    ఓటీటీలోకి సంక్రాంతి సినిమాలు
    ఓటీటీలోకి సంక్రాంతి సినిమాలు

    సంక్రాంతి 2026 సినిమాలు

    2026 సంక్రాంతికి బాక్సాఫీస్ దగ్గర సందడి కనిపించింది. ఈ పండగ సందర్భంగా జనవరి 9న ది రాజాసాబ్, పరాశక్తి (తమిళం), జనవరి 12న మన శంకర వరప్రసాద్ గారు, జనవరి 13న భర్త మహాశయులకు విజ్ఞ‌ప్తి, జనవరి 14న అనగనగా ఒక రాజు, వా వాతియార్ (తమిళం), నారీ నారీ నడుమ మురారి సినిమాలు థియేటర్లలో రిలీజ్ అయ్యాయి.

    అన్నగారు వస్తారు

    సంక్రాంతి 2026 సినిమాల్లో ఇప్పటికే ఓ సినిమా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. కార్తి హీరోగా నటించిన తమిళ మూవీ వా వాతియార్. ఇది తెలుగులో అన్నగారు వస్తారు పేరుతో అమెజాన్ ప్రైమ్ ఇండియాలో ప్లే అవుతుంది. ఈ సినిమా జనవరి 28 నుంచి ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంది.

    ది రాజాసాబ్ ఓటీటీ

    శర్వానంద్ హీరోగా నటించిన ట్రయాంగిల్ లవ్ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ నారీ నారీ నడుమ మురారి. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర అదరగొట్టింది. సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 4 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    ఇక ప్రభాస్ ప్రధాన పాత్ర పోషించిన ది రాజాసాబ్ మూవీ కూడా ఫిబ్రవరిలో ఓటీటీలోకి రానుంది. ఈ హారర్ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ ఫిబ్రవరి 6న జియోహాట్‌స్టార్‌లో రిలీజ్ కానుంది. మరో తమిళ సినిమా పరాశక్తి ఏమో ఫిబ్రవరి 7 నుంచి జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    మన శంకర వరప్రసాద్ గారు

    ఈ సంక్రాంతికి వచ్చిన సినిమాల్లో ఇంకా మూడు.. మన శంకర వరప్రసాద్ గారు, భర్త మహాశయులకు విజ్ణ‌ప్తి, అనగనగా ఒక రాజు ఓటీటీ రిలీజ్ లపై అఫీషియల్ అనౌన్స్ మెంట్లు రాలేవు. చిరంజీవి-అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్లో వచ్చిన మన శంకర వరప్రసాద్ గారు బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ గా నిలిచింది. ఈ మూవీ ఫిబ్రవరి 11 నుంచి జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.

    రవితేజ మూవీ

    భార్య, ప్రియురాలు మధ్య నలిగిపోయే భర్తగా రవితేజ నటించిన సినిమా భర్త మహాశయులకు విజ్ణ‌ప్తి. ఈ మూవీ ఓటీటీ రైట్స్ ను జీ5 దక్కించుకుంది. ఇది ఫిబ్రవరి రెండో వారంలోనే డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చే అవకాశముంది. ఇక నవీన్ పొలిశెట్టి ఫ్యామిలీ కామెడీ ఎంటర్ టైనర్ అనగనగా ఒక రాజు సినిమా ఏమో ఫిబ్రవరి మూడో వారంలో నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి రానుందనే టాక్ ఉంది.

