OTT Tamil Crime Thriller: ఏడేళ్లకోసారి జూన్ నెలలోనే వింత మరణాలు.. ఒకేసారి 3 ఓటీటీల్లోకి వస్తున్న తమిళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్
OTT Tamil Crime Thriller: తమిళ సినిమా ఇండస్ట్రీలో వినూత్న కథాంశంతో తెరకెక్కిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'ది డార్క్ హెవెన్' (The Dark Heaven) డిజిటల్ ఓటీటీ విడుదల తేదీ ఖరారైంది. ప్రముఖ డిజిటల్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, ఆహా, సింప్లీ సౌత్ లలో అక్టోబర్ 30 నుంచి ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
OTT Tamil Crime Thriller: ఓటీటీలో ప్రతి వారం వినూత్నమైన కాన్సెప్ట్లతో వచ్చే క్రైమ్ అండ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్లకు ఆడియెన్స్ నుంచి విశేష ఆదరణ లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే మూఢనమ్మకాలు, స్థానిక జానపద కథనాలు, పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కలబోతగా వచ్చే సినిమాలను ప్రేక్షకులు బాగా ఆదరిస్తున్నారు. అలాంటి కోవలోనే కోలీవుడ్లో సెప్టెంబర్ 18న థియేటర్లలో విడుదలై, విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న తమిళ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'ది డార్క్ హెవెన్' (The Dark Heaven).
దర్శకుడు బాలాజీ స్వీయ రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు ఒకేసారి మూడు ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలో విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ఒక మారుమూల గ్రామంలో ప్రతీ 7 ఏళ్లకు ఒకసారి జరిగే వింత చావుల బ్యాక్డ్రాప్లో సాగుతుంది.
7 ఏళ్లకు ఒకసారి వింత మరణాలు: 'మేక్కరై' ఊరి మిస్టరీ కథేంటి?
'ది డార్క్ హెవెన్' మూవీ స్టోరీ మొత్తం ఒక మారుమూల కొండ ప్రాంతమైన 'మేక్కరై' (Mekkarai) అనే గ్రామంలో సాగుతుంది. ఆ ఊరిలో దశాబ్దాలుగా ఒక భయంకరమైన మూఢ నమ్మకం చలామణిలో ఉంటుంది. దాని ప్రకారం ప్రతీ 7 సంవత్సరాలకు ఒకసారి, సరిగ్గా జూన్ నెలలో ఆ ఊరిలోని పురుషులు వింత పరిస్థితుల్లో అనుమానాస్పదంగా చనిపోతుంటారు. గ్రామస్థులంతా దానిని ఊరిపై ఉన్న ఏదో శాపం అని నమ్ముతుంటారు.
అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ గ్రామానికి కొత్తగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఒక సబ్ఇన్స్పెక్టర్ అడుగుపెడతాడు. వరుసగా జరుగుతున్న ఈ అనుమానాస్పద మరణాల వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాన్ని ఛేదించడానికి ఆయన ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రారంభిస్తాడు. ఆ క్రమంలో ఊరి ప్రజల మూఢనమ్మకాలు, గ్రామ పెద్దల నుంచి ఎదురైన అడ్డంకులు, శతాబ్దాల నాటి చీకటి రహస్యాలను సదరు పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎలా వెలికితీశాడు అనేదే ఈ సినిమా ప్రధాన కథాంశం.
ఒకేసారి 3 ఓటీటీలలో స్ట్రీమింగ్
ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video), ఆహా (Aha), ఓవర్సీస్ ప్లాట్ఫామ్ సింప్లీ సౌత్ (Simply South)లో స్ట్రీమింగ్ చేయడానికి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. రాబోయే శుక్రవారం అంటే అక్టోబర్ 30 నుంచి ఈ సినిమా డిజిటల్ వ్యూయర్స్ కు అందుబాటులోకి రానుంది.
ఈ చిత్రంలో సిద్ధు సిద్, తార్షిక ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా.. సీనియర్ నటీనటులు రిత్విక, నిళల్గల్ రవి, వేలరామమూర్తి, జయకుమార్ జానకిరామన్, చాప్లిన్ బాబు, మనోజ్, డాని దయాల్, అలెక్స్, సోని, ఆర్తి కీలక పాత్రలు పోషించారు.
కోతై ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎమ్ఎస్ స్విస్ ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి శక్తి బాలాజీ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలిచింది. థ్రిల్లర్ జానర్ను ఇష్టపడే ఓటీటీ ప్రియులకు అక్టోబర్ 30 నుంచి రాబోతున్న 'ది డార్క్ హెవెన్' ఒక బెస్ట్ వాచ్ ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More