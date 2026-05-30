OTT: ఓటీటీలోకి తమిళ ఫీల్ గుడ్ మూవీ.. 7.5 రేటింగ్.. రెండు నెలల తర్వాత స్ట్రీమింగ్.. విలనే హీరోగా..
OTT: ఓటీటీలోకి తమిళ ఫీల్ గుడ్ ఎమోషనల్ డ్రామా స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. థియేటర్లలో రిలీజైన రెండు నెలల తర్వాత కార్మేని సెల్వం అనే ఈ మూవీ డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. ఐఎండీబీలో 7.5 రేటింగ్ సాధించిన సినిమా ఇది.
OTT: వర్సటైల్ నటుడు సముద్రఖని ప్రధాన పాత్రలో, ప్రముఖ దర్శకుడు గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ కీలక పాత్రలో నటించిన తాజా కోలీవుడ్ మూవీ ‘కార్మేని సెల్వం’ (Carmeni Selvam). రామ్ చక్రి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ ఫీల్ గుడ్ ఎమోషనల్ ఎంటర్టైనర్, థియేట్రికల్ రన్లో పెద్దగా గుర్తింపు పొందలేకపోయింది.
బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్దగా సందడి చేయని ఈ సినిమా ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్రీమియర్కు సిద్ధమైంది. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video) లో ఈ సినిమా త్వరలోనే స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
జూన్ 3 నుండి డిజిటల్ అరంగేట్రం
తాజా సమాచారం ప్రకారం 'కార్మేని సెల్వం' సినిమా జూన్ 3 నుండి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్, ఫీల్ గుడ్ డ్రామాలను ఇష్టపడే వారికి ఓటీటీలో ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్ కానుంది.
ఈ చిత్రంలో లక్ష్మీ ప్రియా చంద్రమౌళి, అభినయ, కార్తీక్ కుమార్ తదితరులు ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. పాత్వే ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై అరుణ్ రంగరాజులు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.
‘కార్మేని సెల్వం’ కథాంశం ఏంటి?
ఈ సినిమా కథ ఒక సాధారణ వ్యక్తి జీవితం చుట్టూ తిరుగుతుంది. సెల్వం అనే ఒక సాధారణ కార్ డ్రైవర్ చుట్టూ ఈ కథ నడుస్తుంది. ఒక నిజాయితీ గల సగటు వ్యక్తి ఆధునిక సమాజంలో ఎదుర్కొనే ఒత్తిళ్లు, సవాళ్లను ఎలా అధిగమించాడు అనే అంశాన్ని ఇందులో చూపించారు.
నిత్య జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్స్తో మేళవించి దర్శకుడు ఈ చిత్రాన్ని మలిచారు. భారీ యాక్షన్, సస్పెన్స్ సినిమాల మధ్య.. ఒక సాధారణ కార్ డ్రైవర్ జీవితంలోని ఎమోషన్స్, సమాజంలో అతను ఎదుర్కొనే నిజ జీవిత సవాళ్లను హృద్యంగా ఆవిష్కరించిన చిత్రమే ఈ కార్మేని సెల్వం. విలన్ పాత్రలతో మెప్పించిన సముద్రఖని ఇందులో లీడ్ రోల్లో నటించడం విశేషం.
కార్మేని సెల్వం విశేషాలు
కార్మేని సెల్వం మూవీలో సముద్రఖనితోపాటు గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ కూడా నటించాడు. రామ్ చక్రి డైరెక్ట్ చేశాడు. అరుణ్ రంగరాజు మూవీ నిర్మించాడు. ఈ సినిమాకు బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్దగా రెస్పాన్స్ రాకపోయినా ఐఎండీబీలో 7.5 రేటింగ్ రావడం చూస్తే ప్రేక్షకులకు బాగా నచ్చినట్లే అర్థం చేసుకోవచ్చు. థియేటర్లలో తెలుగులోనూ మూవీ రిలీజ్ అయింది. అప్పుడు చూడని వాళ్లు ఇప్పుడు ప్రైమ్ వీడియోలో చూడొచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ‘కార్మేని సెల్వం’ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రల్లో నటించింది ఎవరు?
ఈ సినిమాలో వైవిధ్య భరిత నటుడు సముద్రఖని ప్రధాన పాత్రలో నటించగా, స్టార్ డైరెక్టర్ గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ ఒక కీలక పాత్రలో కనిపించారు.
2. కార్మేని సెల్వం ఏ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో, ఎప్పటి నుండి అందుబాటులోకి రానుంది?
ఈ చిత్రం జూన్ 3 నుండి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ‘అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో’లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
3. ‘కార్మేని సెల్వం’ సినిమా మూల కథ ఏంటి?
ఇది సెల్వం అనే ఒక సాధారణ కార్ డ్రైవర్ కథ. సమాజంలోని ఒత్తిళ్లను, ఆధునిక సవాళ్లను ఒక సాధారణ మధ్యతరగతి వ్యక్తి ఎలా ఎదుర్కొన్నాడనేది ఈ సినిమా ముఖ్య కథాంశం.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More