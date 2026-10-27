OTT Tamil: ఓటీటీలోకి తెలుగులో తమిళ బ్లాక్బస్టర్ మ్యూజికల్ డ్రామా.. స్టార్ యాక్టర్ ట్రిపుల్ రోల్.. ఇక్కడ చూడండి
OTT Tamil: తమిళంలో ప్రసిద్ధ సంగీత దర్శకుడు, దర్శకుడు, నటుడు హిప్హాప్ తమిళ ఆది స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మ్యూజికల్ డ్రామా 'మీసయ మురుక్కు 2' (Meesaya Murukku 2) డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఖరారైంది. ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ 'సోనీ లివ్' (SonyLIV)లో ఈ చిత్రం రాబోయే నవంబర్ 6 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
OTT Tamil: తమిళ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ ద్వారా కెరీర్ ప్రారంభించి, ఆపై సంగీత దర్శకుడిగా, నటుడిగా, దర్శకుడిగా తనదైన ముద్ర వేసిన బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి హిప్హాప్ తమిళ ఆది (Hiphop Tamizha Adhi). తాజాగా 2017లో ఆయన దర్శకత్వం వహించి నటించిన యూత్ఫుల్ మ్యూజికల్ హిట్ 'మీసయ మురుక్కు' (Meesaya Murukku) కోలీవుడ్లో సంచలన విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే.
ఆ చిత్రానికి సీక్వెల్గా తెరకెక్కిన 'మీసయ మురుక్కు 2' (Meesaya Murukku 2) సెప్టెంబర్ 25న థియేటర్లలో విడుదలై మంచి ఆదరణ పొందింది. థియేట్రికల్ రన్ విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా ఇప్పుడు డిజిటల్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమైంది. ఈ సినిమాలో హిప్హాప్ తమిళ ఆది తొలిసారి ట్రిపుల్ రోల్ పోషించి అలరించడం విశేషం.
సోనీ లివ్లో నవంబర్ 6 నుంచి స్ట్రీమింగ్
ఈ మీసయ మురుక్కు 2 సినిమా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్, విడుదల తేదీపై మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటన విడుదల చేశారు. ప్రముఖ అంతర్జాతీయ డిజిటల్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'సోనీ లివ్' (SonyLIV) 'మీసయ మురుక్కు 2' డిజిటల్ హక్కులను దక్కించుకుంది. రాబోయే నవంబర్ 6 నుంచి ఈ చిత్రం స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులోకి రానుంది. తమిళంతోపాటు తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీల్లోనూ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
త్రిపాత్రాభినయంలో హిప్హాప్ ఆది.. కథేంటంటే?
మొదటి భాగం పూర్తి కాలేజ్ రొమాన్స్, మ్యూజికల్ ప్రయాణంగా సాగితే.. 'మీసయ మురుక్కు 2' కథాంశం మూడు తరాలకు చెందిన ఒక సంగీత విద్వాంసుల కుటుంబం నేపథ్యంలో సాగుతుంది. మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీలో నిలదొక్కుకోవడానికి ఆ కుటుంబంలోని మూడు తరాల వ్యక్తులు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు, కార్పొరేట్ వ్యవస్థ వల్ల ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ రంగానికి ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులను ఈ చిత్రంలో ఆసక్తికరంగా చూపించారు.
ఈ సినిమాలో హిప్హాప్ తమిళ ఆది ఏకంగా ట్రిపుల్ రోల్ పోషించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ఆయన సరసన కేతికా శర్మ, చైత్ర జె ఆచార్ హీరోయిన్లుగా నటించగా, రమ్య రంగనాథన్, బాబా భాస్కర్, హర్షత్ ఖాన్, నాజర్, కరుణాస్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.
మీసయ మురుక్కు 2.. ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్పై మెసేజ్
సంగీత ప్రాధాన్యత ఉన్న సినిమా కావడం వల్ల ఈ చిత్రానికి హిప్హాప్ తమిళ ఆది స్వయంగా సంగీతాన్ని సమకూర్చి పాటలను అందించారు. బాలాజీ సుబ్రమణ్యం సినిమాటోగ్రఫీ అందించగా, ఫెన్నీ ఆలివర్, తిరుమలై రాజన్ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు.
సీనియర్ నటి ఖుష్బూ సుందర్ 'అవని మూవీస్' (Avni Movies) బ్యానర్పై ఏసీఎస్ అరుణ్ కుమార్తో కలిసి బెంచ్ మీడియా భాగస్వామ్యంతో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఇండిపెండెంట్ ఆర్టిస్టులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను కమర్షియల్ హంగులతో చూపించిన ఈ మ్యూజికల్ థ్రిల్లర్.. ఓటీటీ ప్రియులకు ముఖ్యంగా మ్యూజిక్ లవర్స్కు నవంబర్ 6 నుంచి సోనీ లివ్లో మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ కానుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More