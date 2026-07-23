Vijay: సీఎం సినిమా చూసి ఏడ్చిన మంత్రి.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో.. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
Vijay: తమిళనాడు సీఎం విజయ్ నటించిన చివరి సినిమా జన నాయగన్ చూసి ఆ రాష్ట్ర మంత్రి కంటతడి పెట్టిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ సినిమా గురువారం (జులై 23) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
Vijay: కోలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ దళపతి విజయ్ చివరి సినిమా 'జన నాయగన్' (Jana Nayagan) థియేటర్లలో రచ్చ లేపుతోంది. విజయ్ పొలిటికల్ ఎంట్రీకి ముందు వచ్చిన ఈ ఫేర్వెల్ మూవీ చూస్తూ తమిళనాడు కార్మిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి మహమ్మద్ పర్వేజ్ కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
మంత్రి పర్వేజ్ కంటతడి
బిగ్ స్క్రీన్పై విజయ్ పవర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్, మాస్ ఎలివేషన్స్ చూసి థియేటర్ లోపల మంత్రి పర్వేజ్ తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. సీన్ల మధ్యలో చేతి రుమాలుతో కళ్లు తుడుచుకుంటూ ఆయన విజయ్ పొలిటికల్ డైలాగ్స్కు కనెక్ట్ అయిన వీడియో నెట్టింట సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది.
సినిమా పూర్తయిన తర్వాత మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడిన మంత్రి పర్వేజ్ తన ఆనందాన్ని, బాధను పంచుకున్నారు. "ఇది కేవలం సినిమా కాదు.. ఒక గొప్ప నటుడు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి చెప్తున్న అద్భుతమైన ఫేర్వెల్" అంటూ ఆయన ఎమోషనల్ కామెంట్స్ చేశారు.
థియేటర్లో 'హానరబుల్ సీఎం' టైటిల్ కార్డ్ హంగామా
హెచ్. వినోద్ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ఈ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామాలో ఒక సీన్ తమిళనాడు రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్రంగా చర్చనీయాంశమైంది. స్క్రీన్ పై విజయ్ పేరు పడేటప్పుడు 'దళపతి విజయ్' నుంచి మొదలై చివరకు 'హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తమిళనాడు' అంటూ టైటిల్ పడటంతో థియేటర్లు విజిల్స్తో హోరెత్తిపోయాయి.
ఈ విజువల్ ఎలివేషన్ విజయ్ ఫ్యాన్స్కు పూనకాలు తెప్పించింది. తన పొలిటికల్ పార్టీ టీవీకే (TVK) తరఫున ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టిన విజయ్.. ఈ సినిమాతోనే తన వెండితెర ప్రయాణాన్ని ముగించబోతున్నారనే వార్త ప్రతీ అభిమానిని కంటతడి పెట్టిస్తోంది.
రోహిణి థియేటర్లో త్రిష సర్ ప్రైజ్ ఎంట్రీ!
మరోవైపు చెన్నైలోని ఫేమస్ రోహిణి థియేటర్లో ఈ సినిమా గ్రాండ్ ప్రిమియర్ జరిగింది. ఈ స్పెషల్ షోకు హీరోయిన్ త్రిష హఠాత్తుగా ఎంట్రీ ఇచ్చి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. సాధారణ ప్రేక్షకులతో కలిసి థియేటర్ సీట్లలో కూర్చుని విజయ్ మాస్ సీన్లకు ఆమె పేపర్లు ఎగరేస్తూ ఎంజాయ్ చేసింది.
విజయ్, త్రిష కాంబినేషన్ కు సౌత్ ఇండియాలో ఎంత బిగ్ క్రేజ్ ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. 'గిల్లి', 'తిరుపాచి', 'కురువి' నుంచి ఇటీవలి 'లోకేష్ కనకరాజ్ మూవీ లీయో' దాకా వీరి కాంబో బ్లాక్బస్టర్ హిట్స్ అందుకుంది. త్రిష థియేటర్కు వచ్చి రచ్చ చేయడంతో విజయ్ ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకున్నారు.
30 ఏళ్ల అద్భుతమైన ఫిల్మ్ కేరీర్.. ఇలా ముగింపు
గత మూడు దశాబ్దాలుగా కోలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ బాద్షాగా నిలిచిన విజయ్ 'జన నాయగన్' రూపంలో తన సినీ ప్రయాణానికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టారు. పూజా హెగ్డే, మమితా బైజు హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ సినిమాలో పొలిటికల్ అండ్ సోషల్ మెసేజ్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది.
తమిళనాడు వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా కేవలం ఒక బాక్సాఫీస్ రికార్డుల కోసమే కాకుండా పొలిటికల్ మైలేజ్ ఇచ్చే బిగ్ ఈవెంట్గా మారింది. తమ ప్రియతమ నటుడిని చివరిసారిగా బిగ్ స్క్రీన్ పై చూసుకుంటూ ఫ్యాన్స్, పొలిటికల్ లీడర్లు ఎమోషనల్ అవుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More