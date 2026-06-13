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    TN CM Vijay Driving: డ్రైవ‌ర్‌గా సీఎం.. సొంతంగా కారు న‌డిపిన విజ‌య్‌.. 130 కిలోమీటర్లు డ్రైవింగ్ వెనుక పొలిటికల్ మైలేజ్!

    TN CM Vijay Driving: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ మరోసారి తన ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు. సీఎం హోదాలో ఉండి కూడా ఎలాంటి ప్రోటోకాల్ హంగులు ప్రదర్శించకుండా, తన సొంత కాన్వాయ్ వాహనాన్ని తానే స్వయంగా నడుపుకుంటూ ఏకంగా 130 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించారు. దీని వెనుక ఉన్న పొలిటికల్ మైలేజ్ హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

    Jun 13, 2026, 16:06:41 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    TN CM Vijay Driving: సినిమాల్లోనే కాదు.. రియల్ లైఫ్‌లోనూ తన రూటే సెపరేట్ అని నిరూపించుకున్నారు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) అధినేత విజయ్. సీఎం హోదాలో ఉండి కూడా ఎలాంటి ప్రోటోకాల్ హంగులు ప్రదర్శించలేదు. కర్ణాటకలోని కొల్లూరు నుంచి మంగళూరు ఎయిర్ పోర్ట్ వరకు సుమారు 130 కిలోమీటర్ల మేర తన సొంత కాన్వాయ్ లగ్జరీ కారును తానే స్వయంగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్లారు.

    డ్రైవ‌ర్‌గా సీఎం.. సొంతంగా కారు న‌డిపిన విజ‌య్‌
    డ్రైవ‌ర్‌గా సీఎం.. సొంతంగా కారు న‌డిపిన విజ‌య్‌

    డ్రైవర్ గా సీఎం విజయ్

    ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ‘సీఎం విజయ్ కాన్వాయ్ వీడియో (CM Vijay convoy video)’ ట్రెండ్ అవుతోంది. అయితే ఈ సడెన్ డ్రైవింగ్ వెనుక ఉన్న అసలు పొలిటికల్ మైలేజ్ ఏంటన్నది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

    రీల్ హీరో టు రియల్ సీఎం

    టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ అనే తేడా లేకుండా సౌత్ ఇండియాలోనే అత్యధిక మార్కెట్ వాల్యూ ఉన్న స్టార్ హీరోగా వెలిగిపోతున్న సమయంలోనే రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు విజయ్. సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పి రాజకీయాల్లోకి రావడం, తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రభంజనం సృష్టించి ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిష్టించడం విజయ్ సాధించిన అరుదైన రికార్డు. అయితే, అధికారం చేతికి వచ్చాక కూడా ఆయన సింప్లిసిటీ కొనసాగిస్తున్నారు.

    ప్రోటోకాల్ కల్చర్‌కు బ్రేక్

    సాధారణంగా ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రోడ్డు మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్నారంటే ట్రాఫిక్ నిలిపివేయడం, వందలాది పోలీసుల భద్రత, స్పెషల్ డ్రైవర్ల హడావుడి ఉంటుంది. కానీ విజయ్ వీటన్నింటికీ భిన్నంగా తానే స్టీరింగ్ పట్టి కారు డ్రైవింగ్ సీట్లో కూర్చున్నారు. కర్ణాటకలోని శ్రీ మూకాంబికా అమ్మవారి ఆలయాన్ని సందర్శించిన తర్వాత.. అక్కడి నుంచి మంగళూరు ఎయిర్ పోర్టు వరకు విజయ్ కారు నడిపారు.

    జాతీయ రహదారిపై తోటి వాహనదారులు సీఎంను అంత దగ్గరగా చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. ఇది ప్రజల్లో ఆయనపై ఉన్న "మన లీడర్" అనే భావాన్ని వంద రెట్లు పెంచుతుందని చెప్పొచ్చు.

    పొలిటికల్ టాక్

    విజయ్ కేవలం పరిపాలనకే పరిమితం కావడం లేదు. యువతను, సామాన్య ఓటర్లను ఆకర్షించడానికి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్, సోషల్ మీడియా అల్గారిథమ్స్ ఏ రేంజ్‌లో పని చేస్తాయో ఆయనకు బాగా తెలుసు. సీఎం స్వయంగా కారు నడపడం అనే ఒక్క విజువల్.. నెటిజన్లలో కరుణానిధి, జయలలిత కాలం నాటి పాత ప్రోటోకాల్ పద్ధతులకు తాజా ప్రత్యామ్నాయంగా కనిపిస్తోందని పొలిటికల్ సర్కిల్స్ లో టాక్ వినిపిస్తోంది.

    People Also Ask (PAA) - తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

    1. తమిళనాడు సీఎం విజయ్ ఎంత దూరం డ్రైవింగ్ చేశారు?

    జవాబు: ముఖ్యమంత్రి విజయ్ సుమారు 130 కిలోమీటర్ల దూరం తన కాన్వాయ్ కారును స్వయంగా నడుపుకుంటూ వెళ్లారు.

    2. సీఎం విజయ్ పొలిటికల్ పార్టీ పేరు ఏంటీ?

    జవాబు: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ స్థాపించిన రాజకీయ పార్టీ పేరు తమిళగ వెట్రి కళగం (Tamilaga Vettri Kazhagam - TVK).

    3. విజయ్ డ్రైవింగ్ వీడియో నిజమైనదేనా?

    జవాబు: అవును, ఇది పూర్తిగా నిజమైన విజువల్. సీఎం హోదాలో ఉన్న విజయ్ జాతీయ రహదారిపై స్వయంగా డ్రైవ్ చేస్తూ వెళ్లారు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/TN CM Vijay Driving: డ్రైవ‌ర్‌గా సీఎం.. సొంతంగా కారు న‌డిపిన విజ‌య్‌.. 130 కిలోమీటర్లు డ్రైవింగ్ వెనుక పొలిటికల్ మైలేజ్!
    Home/Entertainment/TN CM Vijay Driving: డ్రైవ‌ర్‌గా సీఎం.. సొంతంగా కారు న‌డిపిన విజ‌య్‌.. 130 కిలోమీటర్లు డ్రైవింగ్ వెనుక పొలిటికల్ మైలేజ్!
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