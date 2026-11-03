OTT Tamil: ఓటీటీలోకి సెన్సేషనల్ తమిళ ఎమోషనల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా.. పదికి పది రేటింగ్.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?
OTT Tamil: కంటతడి పెట్టించే తల్లి-కొడుకుల అనుబంధం, సామాజిక అసమానతలపై పోరాడే కథాంశంతో తెరకెక్కిన తమిళ మూవీ 'ది గ్రాండ్ మాస్టర్' (The Grand Master) ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ సన్ నెక్స్ట్ (SunNXT) వేదికగా నవంబర్ 6వ తేదీ నుంచి ఈ ఎమోషనల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
OTT Tamil: తమిళ చలనచిత్ర పరిశ్రమ ఎప్పుడూ వాస్తవికతకు దగ్గరగా ఉండే కథలను, సామాజిక అంశాలను వెండితెరపై ఆవిష్కరించడంలో ముందుంటుంది. ఇటీవల కాలంలో మూస పద్ధతికి భిన్నంగా, సామాజిక సందేశంతో పాటు ప్రేక్షకులకు ఒక సరికొత్త అనుభూతిని పంచే చిన్న బడ్జెట్ సినిమాలు, కొత్త దర్శకుల ప్రయోగాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయాలు సాధిస్తున్నాయి. ఈ కోవలోకే వస్తుంది కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ ఎమోషనల్ డ్రామా 'ది గ్రాండ్ మాస్టర్' (The Grand Master).
థియేటర్లలో విడుదలై విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ సినిమా.. ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక సన్ నెక్స్ట్ (SunNXT)లో నవంబర్ 6 నుంచి ఈ సినిమా అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా కథాంశం, నటీనటుల పనితీరు ఎలా ఉందో ఒకసారి రివ్యూలో చూద్దాం.
చెస్ నేపథ్యంలో సాగే భావోద్వేగాల కథ
'ది గ్రాండ్ మాస్టర్' మూవీ ప్రధానంగా రెండు బలమైన ఎమోషనల్ ట్రాక్ల మీద నడుస్తుంది. ఒకటి.. ఒక తల్లికి, కొడుకుకి మధ్య ఉండే అంతులేని ప్రేమ. రెండవది.. సమాజంలో ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా, పేదరికం వెంటాడుతున్నా జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలనే ఒక యువకుడి (చిన్న పిల్లాడి) కల.
చెస్ (చదరంగం) ఆటలో అత్యుత్తమ స్థాయికి చేరుకోవాలనేది ఆ కుర్రాడి ఆశయం. కానీ అతడికి ఉన్న సామాజిక నేపథ్యం, పేదరికం, సమాజంలోని అసమానతలు ఆ కలకు ఎలా అడ్డుకట్ట వేశాయి? వాటిని దాటుకుని ఆ కుర్రాడు తన తల్లి అండతో 'గ్రాండ్ మాస్టర్' కలను ఎలా సాకారం చేసుకున్నాడు? అన్నదే ఈ సినిమా మూలకథ. కేవలం ఒక స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా మాత్రమే కాకుండా, సామాజిక పరిస్థితులను కళ్లకు కట్టినట్లు ఇందులో చూపించారు.
నటీనటుల పెర్ఫార్మెన్స్ అదుర్స్.. కట్టిపడేసిన అబర్నతి
కుర్రాడి తల్లి వెల్లైయమ్మ పాత్రలో అబర్నతి నటన అద్భుతంగా ఉంటుంది. తన కొడుకుకి మంచి భవిష్యత్తును అందించాలని తపించే తల్లిగా ఆమె నటన కంటతడి పెట్టిస్తుంది. మొదట్లో తన కొడుకు లక్ష్యాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయినా, ఆ తర్వాత అతడి ప్రతిభను గుర్తించి వెన్నుదన్నుగా నిలిచే సన్నివేశాల్లో ఆమె నటన సినిమాకే హైలైట్.
చెస్ పట్ల పిచ్చి, సమాజం నుంచి ఎదురయ్యే అవమానాలను భరిస్తూనే తన కలను నెరవేర్చుకోవాలనే పట్టుదల ఉన్న కుర్రాడి పాత్రలో అశ్విన్ చాలా సహజంగా నటించాడు.
సమాజంలో ఉండే బలం, హోదా, అసమానతలకు ప్రతిరూపంగా సురేష్ మీనన్ పాత్ర ఉంటుంది. సినిమాలోని ప్రధాన ఘర్షణకు ఆయన పాత్ర ఎంతో బలాన్ని చేకూర్చింది. వీరితో పాటు లింగేష్, వెట్రి చెలియన్, తమిళరసి తదితరులు తమ పాత్రల పరిధి మేర చక్కగా నటించారు.
టెక్నికల్ గా ఎలా ఉందంటే?
దర్శకుడు వెట్రిసెల్వన్ ఎంచుకున్న కథాంశం పాతదే అయినా, దానికి సామాజిక కోణాన్ని జోడించి చెప్పిన విధానం ఆకట్టుకుంటుంది. కేవలం వినోదం పంచడమే కాకుండా, మన చుట్టూ ఉన్న సామాజిక అడ్డంకులపై ప్రేక్షకులు ఆలోచించేలా స్క్రీన్ప్లేను రాసుకున్నారు. దినేష్ ఆంటోనీ సమకూర్చిన నేపథ్య సంగీతం ఎమోషనల్ సన్నివేశాలకు ప్రాణం పోసింది.
'ది గ్రాండ్ మాస్టర్' కేవలం ఒక కుర్రాడి కలల ప్రయాణం మాత్రమే కాదు, ఒక తల్లి పోరాటం, సమాజపు వాస్తవిక చిత్రం. మంచి సందేశాత్మక చిత్రాలను, ఎమోషనల్ డ్రామాలను ఓటీటీలో ఇష్టపడే వీక్షకులు నవంబర్ 6 నుంచి సన్ నెక్స్ట్లో ఈ చిత్రాన్ని ఖచ్చితంగా చూడొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More