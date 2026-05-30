Ajith Mother: స్టార్ హీరో అజిత్ ఇంట్లో తీవ్ర విషాదం.. దుబాయ్ నుంచి హుటాహుటిన చెన్నైకి నటుడు

    Ajith Mother: తమిళ అగ్ర కథానాయకుడు అజిత్ కుమార్ ఇంట తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఆయన తల్లి మోహినీ మణి (84) వయోభారంతో అనారోగ్యానికి గురై చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో కన్నుమూశారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే దుబాయ్‌లో ఉన్న అజిత్ హుటాహుటిన చెన్నైకి బయలుదేరారు.

    May 30, 2026, 11:17:00 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Ajith Mother: తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ (కోలీవుడ్)లో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. అగ్ర హీరో అజిత్ కుమార్‌కు మాతృవియోగం కలిగింది. ఆయన తల్లి మోహినీ మణి (84) వయోభారంతో కూడిన అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా శనివారం (మే 30) తెల్లవారుజామున చెన్నైలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో తుదిశ్వాస విడిచారు. గత కొద్ది రోజులుగా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఆమె ఆకస్మిక మరణంతో అజిత్ కుటుంబం తీవ్ర శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది.

    దుబాయ్ నుంచి హుటాహుటిన చెన్నైకి..

    తల్లి తుదిశ్వాస విడిచిన సమయంలో ఆమె బంధుమిత్రులు పక్కనే ఉన్నప్పటికీ, అజిత్ కుమార్ మాత్రం అప్పటికి దుబాయ్‌లో ఉన్నారు. తల్లి మరణవార్త విన్న వెంటనే తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురైన ఆయన.. తన ప్రొఫెషనల్ కమిట్‌మెంట్స్‌ను అన్నీ పక్కనపెట్టి దుబాయ్ నుంచి హుటాహుటిన చెన్నైకి పయనమయ్యారు.

    అంత్యక్రియలకు సంబంధించిన అధికారిక వివరాలు ఇంకా వెలువడనప్పటికీ, ఇండస్ట్రీకి చెందిన ప్రముఖులు, సన్నిహితులు ఇప్పటికే ఆయన నివాసానికి చేరుకుని నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. స్టార్ హీరో తల్లిదండ్రులు అయినప్పటికీ, అజిత్ తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడూ చాలా సాధారణ జీవితం గడిపేవారు. మీడియాకు, పబ్లిక్ లైఫ్‌కు వారు ఎప్పుడూ దూరంగానే ఉంటూ వచ్చారు.

    ప్రముఖుల సంతాపం..

    అజిత్ మాతృమూర్తి మరణవార్తపై సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందిస్తూ.. "నా ఆత్మీయ సోదరుడు అజిత్ కుమార్ తల్లి మోహినీ మణి మరణవార్త విని చాలా బాధపడ్డాను. ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగిన కొడుకును చూసి మురిసిపోయిన ఆ తల్లి లేని లోటును తీర్చలేనిది. ఆయనకు ఎలాంటి మాటలతో ధైర్యం చెప్పాలో నాకు తెలియడం లేదు. ఆ కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సానుభూతి" అని ట్వీట్ చేశారు. అలాగే బీజేపీ నేత కె. అన్నామలై కూడా అజిత్ కుటుంబానికి తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.

    షూటింగ్స్‌కు బ్రేక్..

    కొద్ది రోజుల క్రితం 'గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ' సినిమాతో సెన్సేషనల్ బ్లాక్‌బస్టర్ అందుకున్న అజిత్ కుమార్.. ఆ తర్వాత పూర్తిగా ప్రొఫెషనల్ కార్ రేసింగ్‌పై దృష్టి పెట్టారు. అయితే తన తల్లి మరణంతో కొన్ని రోజుల పాటు ఆయన తన కమిట్‌మెంట్స్‌కు తాత్కాలికంగా బ్రేక్ ఇవ్వనున్నారు. రేసింగ్ షెడ్యూల్ ముగిసిన తర్వాతే తన తదుపరి ప్రాజెక్టులపై ఆయన ఒక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉందని సన్నిహిత వర్గాలు తెలుపుతున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    అజిత్ కుమార్ తల్లి పేరు ఏమిటి?

    హీరో అజిత్ కుమార్ తల్లి పేరు మోహినీ మణి.

    అజిత్ తల్లి మరణానికి కారణం ఏమిటి?

    వయోభారంతో పాటు అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా ఆమె చెన్నైలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో తుదిశ్వాస విడిచారు. చనిపోయే నాటికి ఆమె వయసు 84 సంవత్సరాలు.

    తల్లి మోహిని చనిపోయిన సమయంలో అజిత్ ఎక్కడ ఉన్నారు?

    తల్లి మరణవార్త తెలిసే సమయానికి అజిత్ కుమార్ దుబాయ్‌లో ఉన్నారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఆయన చెన్నైకి పయనమయ్యారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

