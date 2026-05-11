Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tanikella Bharani: రాముడు, కృష్ణుడిని చూడలేదు.. కానీ మోదీని తాకాను.. ఆయన చేతిని ముద్దాడాను.. జన్మ ధన్యం: తనికెళ్ళ భరణి

    Tanikella Bharani: భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కలవడంపై ప్రముఖ నటుడు, రచయిత తనికెళ్ళ భరణి సామాజిక మాధ్యమాల్లో అత్యంత భావోద్వేగపూరితమైన పోస్ట్ చేశారు. మోదీని కలిసిన ఆ క్షణం తన జన్మ ధన్యమైందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    May 11, 2026, 17:18:23 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Tanikella Bharani: తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో విలక్షణ నటుడిగా, అద్భుతమైన రచయితగా పేరు పొందిన తనికెళ్ళ భరణి తాజాగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని కలిశారు. బేగంపేట ఎయిర్‌పోర్టులో మోదీని కలిసిన అనంతరం ఆయన తన మనసులోని మాటలను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు.

    Tanikella Bharani: రాముడు, కృష్ణుడిని చూడలేదు.. కానీ మోదీని తాకాను.. ఆయన చేతిని ముద్దాడాను.. జన్మ ధన్యం: తనికెళ్ళ భరణి
    Tanikella Bharani: రాముడు, కృష్ణుడిని చూడలేదు.. కానీ మోదీని తాకాను.. ఆయన చేతిని ముద్దాడాను.. జన్మ ధన్యం: తనికెళ్ళ భరణి

    అత్యంత లోతైన అర్థంతో, ఆధ్యాత్మికతతో కూడిన ఆయన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. కేవలం ఒక రాజకీయ నాయకుడిని కలిశానన్న భావన కాకుండా, ఒక గొప్ప శక్తిని దర్శించుకున్నాననే అర్థం వచ్చేలా ఆయన తన అభిప్రాయాలను రాసుకొచ్చారు.

    మహనీయుల అంశ ప్రధానిలో ఉంది

    తనికెళ్ళ భరణి తన పోస్ట్‌లో పురాణ పురుషులను, భారతీయ తత్వవేత్తలను ప్రస్తావించారు. "నేను రాముణ్ణి చూడలేదు, కృష్ణుణ్ణి చూడలేదు, ఆదిశంకరుల్ని చూడలేదు, వివేకానందుణ్ణి చూడలేదు. నిజానికి మనం వారిని ఇప్పుడు చూడలేము కూడా. కానీ వాళ్లందరి అంశలతో ఉన్న మోదీ గారిని చూశాను" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    రామకృష్ణ పరమహంస, వివేకానందుడు వంటి మహనీయుల ఆలోచనా దృక్పథం, శ్రీరాముడి ధర్మం, శ్రీకృష్ణుడి వ్యూహం.. ఇవన్నీ కలగలిసిన వ్యక్తిత్వంగా ప్రధాని మోదీని తాను భావిస్తున్నట్లు భరణి చెప్పుకొచ్చారు.

    నా జన్మ ధన్యం

    ప్రధాని మోదీని కలవడమే కాకుండా, ఆయనతో గడిపిన ఆ కొద్ది నిమిషాలు తనకు మరుపురాని అనుభూతిని మిగిల్చాయని భరణి వివరించారు.

    "ఆయనను చూశాను.. ముట్టుకున్నాను.. చేతిని ముద్దెట్టుకున్నాను.. నా జన్మ ధన్యం" అంటూ తన అనుభూతిని అక్షరబద్ధం చేశారు. తనికెళ్ళ భరణికి ఆధ్యాత్మికతపై ఉన్న మక్కువ అందరికీ తెలిసిందే. ఆయన శివతత్వాన్ని ఎంతగా ఆరాధిస్తారో, దేశ భక్తిని కూడా అంతే గొప్పగా చాటుతుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రధాని మోదీని ఒక మహోన్నత వ్యక్తిగా అభివర్ణించడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

    నెట్టింట చర్చనీయాంశంగా భరణి పోస్ట్

    సాధారణంగా తనికెళ్ళ భరణి ఏ విషయం మాట్లాడినా అందులో ఒక లోతైన పరమార్థం ఉంటుంది. ప్రధానిని కలిసినప్పుడు ఆయన చూపిన వినయం, ఆ తర్వాత పెట్టిన పోస్ట్ చూస్తుంటే మోదీ పట్ల ఆయనకు ఉన్న అపారమైన గౌరవం స్పష్టమవుతోంది.

    "శ్రీరాముడు, శ్రీకృష్ణుడు, ఆదిశంకరుల అంశలు మోదీలో ఉన్నాయి" అని ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. భరణి లాంటి ఒక మేధావి నుంచి ఇలాంటి ప్రశంసలు రావడం మోదీ వ్యక్తిత్వానికి నిదర్శనమని కొందరు అభిప్రాయపడుతుండగా, మరికొందరు ఆయనలోని భక్తుడిని చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

    గతంలో కూడా పలువురు సినీ ప్రముఖులు ప్రధాని మోదీని కలిసినప్పుడు తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు. అయితే భరణి తనదైన శైలిలో పురాణ పురుషులతో పోలుస్తూ రాసిన ఈ మాటలు మాత్రం ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్నాయి. తనికెళ్ళ భరణి రాసిన ఈ పోస్ట్ ఇప్పుడు టాలీవుడ్ మరియు రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. తనికెళ్ళ భరణి ప్రధాని మోదీని ఎవరితో పోల్చారు?

    తనికెళ్ళ భరణి ప్రధాని మోదీని శ్రీరాముడు, శ్రీకృష్ణుడు, ఆదిశంకరాచార్యులు, స్వామి వివేకానందుల అంశలు కలిగిన వ్యక్తిగా అభివర్ణించారు.

    2. ప్రధానిని కలిసిన తర్వాత తనికెళ్ళ భరణి ఏమని స్పందించారు?

    మోదీని చూడటం, ఆయనను తాకడం, ఆయన చేతిని ముద్దాడటం వల్ల తన జన్మ ధన్యమైందని భరణి భావోద్వేగంగా పేర్కొన్నారు.

    3. తనికెళ్ళ భరణి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యల ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

    ఒక సీనియర్ నటుడు, ఆధ్యాత్మిక చింతన కలిగిన రచయితగా, ప్రధానిలో భారతీయ సనాతన ధర్మం, నాయకత్వ లక్షణాలను చూస్తున్నానని చెప్పడం చర్చనీయాంశమైంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    Home/Entertainment/Tanikella Bharani: రాముడు, కృష్ణుడిని చూడలేదు.. కానీ మోదీని తాకాను.. ఆయన చేతిని ముద్దాడాను.. జన్మ ధన్యం: తనికెళ్ళ భరణి
    Home/Entertainment/Tanikella Bharani: రాముడు, కృష్ణుడిని చూడలేదు.. కానీ మోదీని తాకాను.. ఆయన చేతిని ముద్దాడాను.. జన్మ ధన్యం: తనికెళ్ళ భరణి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes