    మోదీ పిలుపుతో కుదేలైన జ్యువెలరీ స్టాక్స్.. 12% వరకు పతనమైన షేర్లు.. ఇన్వెస్టర్ల పరిస్థితి ఏంటి?

    విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఏడాది పాటు బంగారం కొనుగోళ్లు ఆపాలని ప్రధాని మోదీ ఇచ్చిన పిలుపు స్టాక్ మార్కెట్‌ను వణికించింది. టైటాన్, కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ వంటి అగ్రగామి సంస్థల షేర్లు 12 శాతం వరకు పతనమయ్యాయి. ఈ కంపెనీల స్టాక్స్ ఎందుకు కుప్పకూలాయో ఈ కథనంలో విశ్లేషిద్దాం.

    Published on: May 11, 2026 12:01 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు సోమవారం ఊహించని షాక్ తగిలింది. హైదరాబాద్ వేదికగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన ప్రసంగం జ్యువెలరీ రంగాన్ని ఒక్కసారిగా కుదిపేసింది. మధ్య ప్రాచ్యంలో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం, ఆర్థిక అనిశ్చితి దృష్ట్యా భారతీయులు కనీసం ఏడాది పాటు బంగారం కొనుగోళ్లను వాయిదా వేసుకోవాలని ఆయన కోరారు. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ల కోసం కూడా బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గించాలని ఆయన చేసిన విజ్ఞప్తితో, ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన మొదలైంది. ఫలితంగా ప్రముఖ జ్యువెలరీ కంపెనీల షేర్లు భారీ విక్రయాల ఒత్తిడికి లోనయ్యాయి.

    మోదీ పిలుపుతో కుదేలైన జ్యువెలరీ స్టాక్స్.. 12% వరకు పతనమైన షేర్లు (REUTERS)
    కుప్పకూలిన షేర్లు.. నష్టాల పరంపర

    ప్రధాని ప్రసంగం ముగిసిన మరుసటి రోజే మార్కెట్ ప్రారంభం కాగానే జ్యువెలరీ స్టాక్స్ కుదేలయ్యాయి.

    • స్కై గోల్డ్ (Sky Gold): అత్యధికంగా 12.2% పతనమై ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెట్టింది.
    • సెన్కో గోల్డ్ (Senco Gold): 10.7% మేర నష్టపోయింది.
    • కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ (Kalyan Jewellers): 8.3% పడిపోయింది.
    • టైటాన్ (Titan Company): టాటా గ్రూప్‌కు చెందిన ఈ దిగ్గజ సంస్థ షేర్ 6.4% క్షీణించింది.
    • వీటితో పాటు పీఎన్ గాడ్గిల్ (7%), పీసీ జ్యువెలర్ (5%), టీబీజెడ్ (6.3%) షేర్లు కూడా నష్టాల్లో ముగిశాయి.

    మోదీ పిలుపు వెనుక ఉన్న వ్యూహం

    "మనం ఏ విధంగానైనా విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఆదా చేయాలి" అని ప్రధాని మోదీ ఆదివారం హైదరాబాద్‌ సభలో స్పష్టం చేశారు. పశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభం కారణంగా చమురు ధరలు పెరగడం, దిగుమతులపై భారం పడటం వంటి సవాళ్లు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో అనవసరమైన బంగారం కొనుగోళ్లను తగ్గించడం వల్ల డాలర్ నిల్వలను ఆదా చేయవచ్చని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. కేవలం బంగారమే కాకుండా, ఇంధన వినియోగం తగ్గించాలని, విదేశీ పర్యటనలను వాయిదా వేసుకోవాలని కూడా ప్రధాని సూచించారు.

    లాభాల్లో ఉన్నా.. నష్టాల్లోకి జారిన స్టాక్స్

    ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, టైటాన్, కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ వంటి కంపెనీలు క్యూ4 (Q4 FY26) ఫలితాల్లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాయి.

    టైటాన్: కంపెనీ నికర లాభం 35.4% పెరిగి రూ. 1,179 కోట్లకు చేరుకుంది. ఆదాయం ఏకంగా 77.6% పెరిగి రూ. 23,934 కోట్లుగా నమోదైంది.

    కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్: నికర లాభం 118.2% పెరిగి రూ. 409.5 కోట్లుగా నమోదైంది. ఆదాయం కూడా 66.2% వృద్ధి చెందింది.

    సాధారణంగా ఇలాంటి ఫలితాలు వచ్చినప్పుడు షేర్ ధర పెరగాలి. కానీ, ప్రధాని పిలుపుతో భవిష్యత్తులో అమ్మకాలు తగ్గుతాయన్న భయం ఇన్వెస్టర్లలో నెలకొంది. అందుకే లాభదాయకమైన ఫలితాలు ఉన్నప్పటికీ, సెంటిమెంట్ దెబ్బతినడంతో షేర్లు పతనమయ్యాయి.

    నిపుణులు ఏమంటున్నారు?

    ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ మాత్రం ఈ పతనాన్ని కొనుగోలు అవకాశంగానే చూస్తోంది. టైటాన్, కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ బ్రాండ్లకు ఉన్న గుర్తింపు కారణంగా, స్వల్పకాలికంగా ఒత్తిడి ఉన్నా దీర్ఘకాలంలో ఇవి పుంజుకుంటాయని విశ్లేషించింది. టైటాన్ షేర్ ధర రూ. 5,300 చేరుకుంటుందని 'బై' రేటింగ్ ఇచ్చింది. కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ టార్గెట్ ధరను రూ. 575గా నిర్ణయించింది.

    బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉంటే, వ్యవస్థీకృత వ్యాపారం (Branded Jewellery) పెరిగితే ఈ కంపెనీల మార్జిన్లు మళ్లీ పుంజుకునే అవకాశం ఉంది. ఏది ఏమైనా, ప్రధాని మోదీ ఒక్క పిలుపు మార్కెట్ వర్గాల్లో ఎంతటి సంచలనం సృష్టిస్తుందో ఈ పరిణామం మరోసారి నిరూపించింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ప్రధాని మోదీ ప్రసంగం తర్వాత ఏ జ్యువెలరీ స్టాక్ అత్యధికంగా పడిపోయింది?

    స్కై గోల్డ్ (Sky Gold) షేర్ అత్యధికంగా 12.2 శాతం మేర పతనమైంది. ఆ తర్వాత సెన్కో గోల్డ్ 10 శాతం కంటే ఎక్కువ నష్టపోయింది.

    2. కంపెనీలు లాభాల్లో ఉన్నా షేర్లు ఎందుకు పడిపోయాయి?

    టైటాన్, కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ అద్భుతమైన లాభాలను ప్రకటించినప్పటికీ, ప్రధాని మోదీ విజ్ఞప్తి వల్ల భవిష్యత్తులో బంగారం అమ్మకాలు పడిపోతాయన్న భయం ఇన్వెస్టర్లలో కలిగింది. మార్కెట్ ఎప్పుడూ భవిష్యత్తు అంచనాలపై ఆధారపడుతుంది కాబట్టి షేర్లు నష్టపోయాయి.

    3. ప్రభుత్వం బంగారం కొనుగోళ్లను వాయిదా వేయమని ఎందుకు కోరింది?

    పశ్చిమ ఆసియా (Middle East) సంక్షోభం వల్ల ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ అస్థిరంగా ఉంది. బంగారం దిగుమతుల వల్ల భారీగా విదేశీ మారక ద్రవ్యం (Foreign Exchange) బయటకు వెళ్తుంది. దీనిని ఆదా చేసి ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం కోసమే ప్రధాని ఈ పిలుపునిచ్చారు.

    4. ఇప్పుడు జ్యువెలరీ షేర్లను కొనవచ్చా?

    మోతీలాల్ ఓస్వాల్ వంటి బ్రోకరేజ్ సంస్థలు టైటాన్, కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ షేర్లకు 'బై' రేటింగ్ ఇచ్చాయి. అయితే, ప్రభుత్వం ఇలాంటి ఆంక్షలు లేదా విజ్ఞప్తులు చేస్తున్నప్పుడు మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు లోనవుతుంది. కాబట్టి పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    News/News/మోదీ పిలుపుతో కుదేలైన జ్యువెలరీ స్టాక్స్.. 12% వరకు పతనమైన షేర్లు.. ఇన్వెస్టర్ల పరిస్థితి ఏంటి?
