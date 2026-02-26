Taapsee Pannu: హీరోయిన్ల ఎద అందాలు, నడుము వెనుకాలే పడతారు ఎందుకు.. అప్పుడు నా మాటలను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు: తాప్సీ
సౌత్ సినిమాపై వివాదాస్పద కామెంట్స్ చేసి ట్రోలింగ్ కు గురైన తాప్సీ పన్ను(Taapsee Pannu).. తన కామెంట్స్ పై క్లారిటీ ఇచ్చింది. సౌత్ అయినా, బాలీవుడ్ అయినా హీరోయిన్ల ఎద అందాలు, నడుము వెనుకే ఎందుకు పడతారో అని ప్రశ్నించింది.
సినిమా ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్ల నడుము, ఎద అందాలను చూపించడంపై ఉన్న మోజు గురించి నటి తాప్సీ పన్ను ఇటీవల మాట్లాడింది. బాలీవుడ్ ఎద అందాలపై, సౌత్ ఇండస్ట్రీ నడుముపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తుందని గతంలో తాను చేసిన వ్యాఖ్యలను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని ఆమె స్పష్టం చేసింది. కెరీర్ ప్రారంభంలో తాను అలాంటి గ్లామరస్ పాత్రలు ఎందుకు ఎంచుకోవాల్సి వచ్చిందో కూడా ఆమె ఈ సందర్భంగా వెల్లడించింది.
తాప్సీ ఇచ్చిన వివరణ ఇదీ
గలాటా ప్లస్ ఛానల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తాప్సీ మాట్లాడుతూ.. గతంలో ఒక పాడ్కాస్ట్లో తనను అడిగిన ప్రశ్నల గురించి వివరించింది. దక్షిణాది పరిశ్రమకు నడుముపై మోజు ఉందని, హిందీ సినిమా హీరోయిన్ ఎద అందాలపై ఎక్కువ దృష్టి పెడుతుందని అప్పట్లో చర్చ జరిగింది. అయితే తాను ఇచ్చిన సమాధానాన్ని సందర్భం లేకుండా తప్పుగా ప్రచారం చేశారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఎద అందాలు అయినా, నడుము అయినా.. తన దృష్టిలో ఇదంతా చూసే చూపును బట్టి ఉంటుందని ఆమె చెప్పింది.
బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ ఎద అందాలపై, దక్షిణాది నడుముపై ఆసక్తి చూపిస్తాయని తాను ఎప్పుడూ విడదీసి చెప్పలేదని ఆమె స్పష్టం చేసింది. బాలీవుడ్లో తాను గ్లామరస్ పాత్రలు చేయకపోవడం వల్లే అక్కడ తనను నడుము చూపించమని, బ్రాలకు ప్యాడ్లు పెట్టుకోమని ఎవరూ అడగలేదని, కానీ దక్షిణాదిలో అలాంటి అనుభవాలు ఎదురయ్యాయని ఆమె తెలిపింది.
ఆ మోజేంటో నాకు తెలియదు
"ఆ మోజు ఏమిటో నాకు తెలియదు. కానీ హిందీలో అయినా, దక్షిణాదిలో అయినా ఒక రకమైన ఆసక్తి ఉందని మనం అంగీకరించాలి. మీలో ఏ భాగాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నారు అనేది ఇక్కడ ముఖ్యం కాదు. అసలు విషయం ఏమిటంటే.. ఆ మోజు అలా ఉంది. ఈ విషయాలను నాకు చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ దర్శకుడికి కూడా ఇబ్బందిగానే అనిపించి ఉంటుంది. సెట్లో మహిళలు పెద్దగా లేనప్పుడు ఇలాంటివి ఎలా చెబుతారు? అందుకే పరోక్షంగా చెప్పాల్సి వస్తుంది. క్యారవాన్ నుంచి నటి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత.. ఆ లుక్ సెట్ అయిందా లేదా అని దర్శకుడు కచ్చితంగా చెక్ చేయాలి. అందుకే ఈ ప్రక్రియ మొత్తం కొంచెం ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది" అని తాప్సీ వివరించింది.
ఆ పాత్రలు ఎందుకు చేశానంటే..
అలాంటి పాత్రలు చేయడానికి గల కారణాలను తాప్సీ సమర్థించుకుంది. "అప్పట్లో నేను ఇండస్ట్రీకి చాలా కొత్త. ఇక్కడ ఇలాగే జరుగుతుందేమో అని అనుకున్నాను. సినిమాకు దర్శకుడే కెప్టెన్.. కాబట్టి కెప్టెన్ చెప్పినట్లు వినాల్సిందే. పరిధులు దాటితే తప్ప, వారు చెప్పినట్లు నేను చేయక తప్పలేదు. మిగతా హీరోయిన్లు కూడా ఇలాగే చేస్తున్నారు కదా.. నేను కూడా అలాగే చేయాలి అనిపించేది. ఆ పాత్రలు ఎందుకు చేశానా అని నేను ఇప్పుడు ఎప్పుడూ బాధపడను. ఎందుకంటే నేను వాటిని చేయకపోతే.. అలాంటి పాత్రలు చేయాలనే కోరిక నాలో ఎప్పుడూ మిగిలిపోయేది. మీరు ఏం చేసినా సరే మెయిన్ స్ట్రీమ్ నటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలనే ఆరాటం ఉంటుంది. అలాంటి కమర్షియల్ పాత్రలు చేస్తే తప్ప.. మెయిన్ స్ట్రీమ్ నటి అనిపించుకోలేరు" అని ఆమె చెప్పింది.
తాప్సీ లేటెస్ట్ మూవీ 'అస్సీ' విశేషాలు..
అనుభవ్ సిన్హా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'అస్సీ' సినిమాలో తాప్సీ నటనకు ప్రస్తుతం ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి. అత్యాచార బాధితురాలికి న్యాయం జరిగేలా పోరాడే న్యాయవాది పాత్రలో తాప్సీ నటించింది. ఈ కోర్ట్రూమ్ డ్రామాలో కని కుశృతి, రేవతి, మనోజ్ పహ్వా, కుముద్ మిశ్రా, మహ్మద్ జీషన్ అయ్యూబ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. విమర్శకుల నుంచి ఈ సినిమాకు మిశ్రమ స్పందన లభించింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా ఇప్పటివరకు రూ.5 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది.