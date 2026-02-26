Malayalam Actress: నన్ను మీ హిందీ సినిమాల్లోకి తీసుకోకండి- బాలీవుడ్ దర్శకులకు మలయాళ అవార్డ్ నటి కని కుస్రుతి- ఎందుకంటే?
Kani Kusruti Request To Bollywood Directors: దక్షిణాది నటీనటులు బాలీవుడ్ వైపు క్యూ కడుతుంటే మలయాళ విలక్షణ నటి కని కుస్రుతి మాత్రం తనను హిందీ చిత్రాల్లో నటించేందుకు తీసుకోవద్దని కోరుతూ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. అందుకు గల కారణాలను కూడా కని కుస్రుతి వివరించారు.
భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఇప్పుడు భాషా ఎల్లలు చెరిగిపోయాయి. టాలీవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్ వరకు నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషించడం సర్వసాధారణం అయిపోయాయి. ఇలాంటి సమయంలో ఒక ప్రతిభావంతురాలైన నటి "నన్ను మీ సినిమాల్లో తీసుకోకండి" అని బాలీవుడ్ దర్శకులను కోరడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. ఆమె మరెవరో కాదు.. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన మలయాళ పాపులర్ నటి కని కుస్రుతి.
హిందీ రాకపోవడమే శాపం..
పాయల్ కపాడియా దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘ఆల్ వి ఇమాజిన్ యాజ్ లైట్’ చిత్రంతో గ్లోబల్ స్టార్గా ఎదిగిన కని కుస్రుతి లేటెస్ట్గా అనుభవ్ సిన్హా తెరకెక్కించిన ‘అస్సీ’ (Assi) చిత్రంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ఆమెను "మీకు హిందీలో ఎక్కువ అవకాశాలు ఎందుకు రావడం లేదు?" అని ప్రశ్నించగా కని కుస్రుతి ఆసక్తికర సమాధానం ఇచ్చారు.
"నిజం చెప్పాలంటే నాకు హిందీ రాదు. అందుకే నన్ను మీ సినిమాల్లో తీసుకోకండి అని నేనే దర్శకులను కోరుతున్నాను. నాకు వచ్చే ప్రతి పాత్రను నేను చేయలేను. ‘అస్సి’ సినిమాలో నా పాత్ర కేరళకు చెందినదిగా ఉంటుంది" అని కని కుస్రుతి తెలిపారు.
"దర్శకుడు అనుభవ్ సిన్హా ఎంతో దయతో ఆ మార్పు చేశారు. మొదట ఆయన నా పాత్ర ఉత్తర భారతం లేదా ఢిల్లీకి చెందిన మహిళగా ఉండాలని అనుకున్నారు. కానీ, నాకు హిందీ రాదని తెలిసి, పాత్ర నేపథ్యాన్ని మార్చారు" అని కని కుస్రుతి వివరించారు.
“నేను పక్కా మలయాళీని”
హిందీ నేర్చుకోవడం తన వల్ల కాదని కని కుస్రుతి కుండబద్దలు కొట్టారు. "నేను కనీసం డైలాగులు కూడా గుర్తుపెట్టుకోలేను. వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికే నాకు చాలా సమయం పడుతుంది. అంత వేగంగా నేను భాషను నేర్చుకోలేను. అంతేకాదు.. సంస్కృతి పరంగా కూడా నేను పక్కా మలయాళీని. నా ఆలోచనలు ఎప్పుడూ మలయాళంలోనే ఉంటాయి. ఆఖరికి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలన్నా కూడా నేను మనసులో అనువాదం చేసుకోవాల్సిందే" అని కని కుస్రుతి తన ఇబ్బందిని బయటపెట్టారు.
విమర్శకుల ప్రశంసలు.. కానీ బాక్సాఫీస్ వద్ద అలా..
ఇదిలా ఉంటే ‘అస్సి’ చిత్రంలో రేప్ సర్వైవర్ 'పరిమ' పాత్రలో కని కుస్రుతి అద్భుతమైన నటన కనబరిచారు. ఢిల్లీ కోర్టులో న్యాయం కోసం పోరాడే బాధితురాలిగా ఆమె నటనకు విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు అందుతున్నాయి.
లాయర్గా తాప్సీ పన్ను
హీరోయిన్ తాప్సీ పన్ను లాయర్గా నటించిన అస్సి చిత్రంలో రేవతి, మనోజ్ పహ్వా వంటి దిగ్గజాలు నటించారు. సినిమాపై ప్రశంసలు, నటీనటుల అద్భుతమైన నటన ఉన్నప్పటికీ బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం కేవలం రూ. 5 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసి నెమ్మదిగా సాగుతోంది అస్సి సినిమా.
కని కుస్రుతి నేపథ్యం
కేరళలోని త్రిస్సూర్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామాలో శిక్షణ పొందిన కని కుస్రుతి పారిస్లో కూడా థియేటర్ ఆర్ట్స్ పూర్తి చేశారు. 2009లో ‘కేరళ కేఫ్’తో కెరీర్ ప్రారంభించిన ఆమె.. మోహన్ లాల్ నటించిన ‘శిక్కర్’, అలాగే ‘కాక్టెయిల్’ వంటి చిత్రాలతో గుర్తింపు పొందారు. ‘బిర్యానీ’ చిత్రానికి గానూ కేరళ స్టేట్ ఉత్తమ నటిగా అవార్డును కూడా అందుకున్నారు కని కుస్రుతి.