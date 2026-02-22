మీ జోకులు అహంకారంగా ఎందుకు అనిపిస్తాయి.. షారుఖ్ ఖాన్ను అడిగిన తాప్సీ.. బాలీవుడ్ బాద్షా సమాధానం ఇదే!
తాప్సీ పన్ను తన తాజా చిత్రం 'అస్సీ' ప్రమోషన్లలో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో 'డంకీ' షూటింగ్ సమయంలో షారుఖ్ ఖాన్తో జరిగిన ఒక ఆసక్తికరమైన సంభాషణను తాప్సీ గుర్తుచేసుకున్నారు. సరదాగా వేసే జోకులు ఒక్కోసారి ఎలా వికటిస్తాయో కింగ్ ఖాన్ ఆమెకు వివరించారు.
ప్రస్తుతం ‘అస్సీ’ (Assi) అనే సోషల్ డ్రామాతో పలకరించిన తాప్సీ పన్ను తన నటనకు గానూ మంచి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. ఈ సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా ప్రముఖ పాడ్కాస్టర్ శుభంకర్ మిశ్రాతో మాట్లాడిన తాప్సీ బాలీవుడ్ బాద్షా షారుఖ్ ఖాన్ గురించి ఒక ఆసక్తికర విషయాన్ని పంచుకున్నారు. సెలబ్రిటీలు చేసే జోకులను జనం ఒక్కోసారి ‘అహంకారం’గా ఎలా పొరబడతారో తాప్సీ వివరించారు.
అహంకారం కాదు.. అది హ్యూమర్!
తాప్సీ మాట్లాడుతూ.. "మనం జోకులు వేసేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సరిగ్గా ఇదే విషయాన్ని నేను 'డంకీ' సెట్స్లో షారుఖ్ సార్ను అడిగాను. సార్, నేను ఇప్పుడు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నానో మీకు తెలుసు. చిన్నప్పుడు మీ జోకులు విని నేను ఎంతో ఎంజాయ్ చేసేదాన్ని, ఈలలు వేసేదాన్ని. కానీ, అవే జోకుల వల్ల జనం మీకు అహంకారం అని ఎంతల ట్రోల్ చేశారో కూడా చూశాను. నాకు నచ్చిన ఆ జోకులు చాలామందికి ఎందుకు అర్థం కాలేదు? ఆ పరిస్థితులను మీరు ఎలా ఎదుర్కొన్నారు? అని ఆయనను ప్రశ్నించాను" అని తాప్సీ పేర్కొన్నారు.
షారుఖ్ ఇచ్చిన అదిరిపోయే సమాధానం
తాప్సీ అడిగిన ప్రశ్నకు షారుఖ్ ఖాన్ తనదైన శైలిలో బదులిచ్చారు. "మనం ఎవరి ముందు జోకులు వేస్తున్నామో, అవతలి వ్యక్తి వేవ్లెంగ్త్ (Wavelength) కూడా మనతో సరిపోవాలి. అప్పుడే ఆ జోక్ పండుతుంది. ఒకవేళ వాళ్ల ఆలోచనా విధానం మనతో సింక్ అవ్వకపోతే.. మనం వేసిన జోక్ తప్పుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంది" అని షారుఖ్ ఖాన్ వివరించినట్లు తాప్సీ తెలిపారు.
నిజానికి షారుఖ్ ఖాన్ వేసే చలోక్తులు ఒక్కోసారి వివాదాస్పదమవుతుంటాయి. ఆయనలోని 'సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్'ను కొందరు మెచ్చుకుంటే, మరికొందరు మాత్రం ఆయనకు చాలా గర్వం, అహంకారం అని విమర్శిస్తుంటారు.
‘డంకీ’ ప్రయాణం..
ఇదిలా ఉంటే, 2023లో రాజ్కుమార్ హిరానీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'డంకీ' చిత్రంలో తాప్సీ, షారుఖ్ కలిసి నటించారు. లండన్ వెళ్లాలనుకునే నలుగురు స్నేహితుల భావోద్వేగ ప్రయాణమే ఈ సినిమా కథ. జియో స్టూడియోస్, రెడ్ చిల్లీస్ ఎంటర్టైన్మెంట్, రాజ్కుమార్ హిరానీ ఫిల్మ్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాయి.
తాప్సీ ప్రస్తుతం తన కెరీర్ పట్ల చాలా సంతృప్తిగా ఉన్నానని, కంగనా రనౌత్తో ఉన్న పాత వివాదాలను పక్కన పెట్టి స్నేహం చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నానని ఈ ఇంటర్వ్యూలో మనసు విప్పి మాట్లాడారు.