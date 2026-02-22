మెదడుకు రక్తస్రావం, ఆస్పత్రిలో సల్మాన్ ఖాన్ తండ్రి- పరామర్శించిన షారుఖ్ ఖాన్- నిన్న రాత్రి గంటన్నరపాటుగా!
అనారోగ్యంతో ముంబై లీలావతి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ప్రముఖ రచయిత, సల్మాన్ ఖాన్ తండ్రి సలీం ఖాన్ను బాలీవుడ్ బాద్ షా షారుఖ్ ఖాన్ పరామర్శించారు. బ్రెయిన్ హెమరేజ్తో బాధపడుతున్న 90 ఏళ్ల సలీం ఖాన్ ఆరోగ్యం ప్రస్తుతం స్థిరంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.
ముంబైలోని లీలావతి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న దిగ్గజ స్క్రీన్ ప్లే రచయిత సలీం ఖాన్ను బాలీవుడ్ బాద్షా షారుఖ్ ఖాన్ నిన్న శనివారం (ఫిబ్రవరి 22) రాత్రి పరామర్శించారు. బాలీవుడ్ కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ తండ్రి అయిన సలీం ఖాన్ (90) గత కొద్దిరోజులుగా వయోభారంతో పాటు అనారోగ్య సమస్యలతో ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో సల్మాన్ కుటుంబానికి ధైర్యం చెప్పేందుకు షారుఖ్ స్వయంగా వెళ్లడం టాపిక్గా మారింది.
ఆసుపత్రిలో గంటన్నర పాటు షారుఖ్
షారుఖ్ ఖాన్ ఆసుపత్రి లోపలికి వెళ్తున్న దృశ్యాలు బయటకు రాకపోయినప్పటికీ, ఆయన కారు లీలావతి ఆసుపత్రిలోకి వెళ్లడం, సుమారు గంటన్నర తర్వాత తిరిగి బయటకు రావడం వంటి వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
షారుఖ్ ఖాన్ అక్కడ ఉన్న సమయంలో సల్మాన్ ఖాన్ కూడా తన తండ్రి దగ్గరే ఉన్నట్లు సమాచారం. మూడు దశాబ్దాలుగా షారుఖ్, సల్మాన్ మంచి స్నేహితులుగా ఉంటున్నారు. తన కెరీర్ ఎదుగుదలలో సలీం ఖాన్ ప్రభావం ఎంతో ఉందని షారుఖ్ ఖాన్ పలు సందర్భాల్లో కృతజ్ఞతతో గుర్తుచేసుకున్నారు.
సలీం ఖాన్ ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉంది?
ఫిబ్రవరి 17న సలీం ఖాన్కు స్వల్పంగా మెదడులో రక్తస్రావం (Brain Haemorrhage) కావడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆయనను వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతోందని, ఆయనను ఐసీయూలో నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నామని వైద్యులు తెలిపారు.
"సలీం ఖాన్కు ఎటువంటి సర్జరీ అవసరం పడలేదు. ఆయనకు జరిగింది చాలా స్వల్ప రక్తస్రావం మాత్రమే. ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి నిలకడగా ఉంది" అని లీలావతి ఆసుపత్రికి చెందిన డాక్టర్ జలీల్ పార్కర్ వివరించారు. సలీం ఖాన్ను ఇప్పటికే అమీర్ ఖాన్, జావేద్ అక్తర్ వంటి పలువురు సినీ ప్రముఖులు పరామర్శించారు.
భారతీయ సినిమాను మార్చేసిన మేధావి
సలీం ఖాన్ 60వ దశకంలో నటుడిగా తన ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెట్టినప్పటికీ, 70, 80వ దశకాల్లో రచయితగా బాలీవుడ్ను శాసించారు. సలీం-జావేద్ ద్వయం (సలీం ఖాన్, జావేద్ అక్తర్) భారతీయ సినిమాల్లో 'యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్' శకాన్ని సృష్టించింది.
షోలే, దీవార్, జంజీర్ వంటి ఆల్ టైమ్ బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలకు వీరిద్దరు కథలు అందించారు. భారతీయ చలనచిత్ర చరిత్రలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చిన రచయితగా సలీం ఖాన్కు ఎంతో గౌరవం ఉంది.