OTT Telugu: లేటెస్ట్ తెలుగు యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్.. రవిబాబు రేజర్ ఎక్కడ చూడాలంటే?
OTT Telugu: వైవిధ్యమైన చిత్రాల దర్శకుడు రవిబాబు తెరకెక్కించిన లేటెస్ట్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'రేజర్' డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమైంది. థియేటర్లలో పెద్దగా సందడి చేయలేకపోయిన ఈ సినిమా.. ప్రముఖ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'ఆహా' వేదికగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
OTT Telugu: టాలీవుడ్లో సరికొత్త ప్రయోగాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచే దర్శకుడు రవిబాబు, ప్యూర్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందించిన మూవీ 'రేజర్'. భారీ అంచనాల మధ్య ఈ ఏడాది మే 8న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమాకు సెన్సార్ బోర్డు 'A' సర్టిఫికేట్ జారీ చేసింది. అయితే కమర్షియల్గా ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో ప్రభావం చూపలేకపోయింది. మిక్స్డ్ టాక్తో థియేట్రికల్ రన్ను చాలా వేగంగా ముగించుకుంది.
ప్రస్తుతం ఉన్న ట్రెండ్ ప్రకారం థియేటర్లలో పెద్దగా ఆడకపోయినా.. ఓటీటీల్లో విభిన్నమైన రా కంటెంట్ను ఆదరించే ప్రేక్షకులు భారీగా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే 'రేజర్' మూవీ డిజిటల్ వేదికపై తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి రెడీ అవుతోంది.
Aha Streaming from June 19 | జూన్ 19 నుంచి 'ఆహా'లో రచ్చ
ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకున్న ప్రాంతీయ ఓటీటీ దిగ్గజం 'ఆహా' (Aha).. అఫీషియల్ స్ట్రీమింగ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసింది. ఈ శుక్రవారం అంటే జూన్ 19 నుంచి ఈ సినిమా ఆహా ప్లాట్ఫామ్లో అందుబాటులోకి రానుంది.
వీకెండ్ వినోదాన్ని ఆస్వాదించాలనుకునే హోమ్ ఆడియన్స్కు ఈ సినిమా ఒక మంచి ఆప్షన్గా మారే అవకాశం ఉంది. థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన యాక్షన్ మూవీ లవర్స్ ఇప్పుడు నేరుగా తమ స్మార్ట్ టీవీలు, మొబైల్స్లో చూడొచ్చు.
సురేష్ బాబు నిర్మాణంలో.. భారీ స్టార్ కాస్ట్తో..
ఈ రేజర్ సినిమాలో తనీష్ అల్లాడి, ఇనాయా సుల్తానా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. వారితో పాటు బేబీ తేజల్ విఖ్యాతి, బెనర్జీ, వీరన్న చౌదరి, రామరాజు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి రాజేష్ సంగీతం అందించారు.
కేవలం దర్శకత్వమే కాకుండా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అధినేత దగ్గుబాటి సురేష్ బాబుతో కలిసి రవిబాబు స్వయంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించడం విశేషం. సాధారణంగా రవిబాబు సినిమాల్లో ఉండే విలక్షణమైన టేకింగ్, సురేష్ బాబు నిర్మాణ విలువలు తోడవ్వడంతో ఈ ఓటీటీ రిలీజ్పై డిజిటల్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఉన్న సుదీర్ఘ అనుభవంతో ఓటీటీ ట్రెండ్స్ విశ్లేషిస్తే.. రవిబాబు సినిమాలకు థియేటర్ల కంటే ఓటీటీలో ఒక డిఫరెంట్ వ్యూయర్షిప్ దొరుకుతుంది. 'అవును', 'నచ్చావులే' లాంటి సినిమాలతో తన మార్క్ చూపించిన రవిబాబు.. ఈసారి పక్కా వైల్డ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ను ఎంచుకున్నారు. థియేటర్లలో దీనికి 'A' సర్టిఫికేట్ రావడం వల్ల ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కాస్త దూరమయ్యారు.
కానీ ఓటీటీకి వచ్చేసరికి ఇలాంటి క్రైమ్ యాక్షన్ కంటెంట్ కు యూత్ లో విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ బ్రాండ్ వాల్యూ కూడా తోడవడంతో జూన్ 19న రాబోతున్న ఈ సినిమా ఆహా ప్లాట్ఫామ్ లో మంచి వ్యూస్ సాధించే ఛాన్స్ ఉంది.
People Also Ask (FAQs)
రవిబాబు దర్శకత్వం వహించిన 'రేజర్' సినిమా ఓటీటీలో ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది?
ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం జూన్ 19, 2026 నుండి ఓటీటీలో గ్రాండ్ గా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
'రేజర్' సినిమా ఏ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో అందుబాటులో ఉంటుంది?
ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ప్రముఖ రీజనల్ తెలుగు ఓటీటీ సంస్థ 'ఆహా' (Aha) లో ప్రసారం కానుంది.
'రేజర్' సినిమాకు సెన్సార్ బోర్డు ఏ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది?
ఇందులో ఉన్న తీవ్రమైన యాక్షన్, వయొలెన్స్ సన్నివేశాల కారణంగా ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ బోర్డు 'A' (అడల్ట్) సర్టిఫికేట్ జారీ చేసింది.
ఈ సినిమాలో ముఖ్య పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులు ఎవరు?
హీరో తనీష్ అల్లాడి, ఇనాయా సుల్తానా, సీనియర్ నటుడు బెనర్జీ, రామరాజు తదితరులు ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More