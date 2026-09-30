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OTT Release: ఇది మామూలు క్రేజ్ కాదు.. 3 రోజుల్లోనే 100 మిలియన్ ప్లస్.. ఓటీటీలో హారర్ థ్రిల్లర్ ను ఎగబడి చూస్తున్న జనాలు!

OTT Release: తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఓటీటీని షేక్ చేస్తోంది. మిస్టరీ, సస్పెన్స్, హారర్ ఎలిమెంట్స్ తో ఆడియన్స్ కు గూస్ బంప్స్ ఫీలింగ్ అందిస్తోంది. కేవలం 3 రోజుల్లోనే 100 మిలియన్ ప్లస్ స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్ రికార్డును అందుకుంది ఈ మూవీ. మరి ఆ మూవీ పూర్తి విశేషాలేంటో ఇక్కడ చూద్దాం. 

Published on: Sep 30, 2026, 13:13:59 IST
By Chandu Shanigarapu
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OTT Release: ఓటీటీలో థ్రిల్లర్లకు, ముఖ్యంగా హారర్ థ్రిల్లర్లకు ఉండే క్రేజే వేరు. ఇప్పుడు తెలుగు మిస్టరీ హారర్ థ్రిల్లర్ ‘అగధ’ కూడా అదే రేంజ్ లో ఓటీటీని షేక్ చేస్తోంది. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో ఈ సినిమా సత్తాచాటుతోంది. కేవలం 3 రోజుల్లోనే 100 మిలియన్ ప్లస్ స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్ నమోదు చేసిందని ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ ప్రకటించింది.

ఇది మామూలు క్రేజ్ కాదు.. 3 రోజుల్లోనే 100 మిలియన్ ప్లస్.. ఓటీటీలో హారర్ థ్రిల్లర్ ను ఎగబడి చూస్తున్న జనాలు!
ఇది మామూలు క్రేజ్ కాదు.. 3 రోజుల్లోనే 100 మిలియన్ ప్లస్.. ఓటీటీలో హారర్ థ్రిల్లర్ ను ఎగబడి చూస్తున్న జనాలు!

అగధ ఓటీటీ

టాలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకుడు ఎం.ఎస్.రాజు తెరకెక్కించిన తాజా మిస్టిక్ హారర్ థ్రిల్లర్ 'అగధ' డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై సరికొత్త సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను భయపెట్టిన ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతూ రికార్డులు కొల్లగొడుతోంది. సెప్టెంబర్ 25న జీ5 (ZEE5) ఓటీటీలో అడుగుపెట్టిన ‘అగధ’.. కేవలం మూడు రోజుల్లోనే ఏకంగా 100 మిలియన్ ప్లస్ స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్ దక్కించుకుని ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది.

కథ ఏంటంటే..

అగధ మూవీ ఓ సూపర్‌‌నేచురల్ మిస్టరీ హారర్ థ్రిల్లర్. ఆధ్యాత్మిక శక్తులున్న మహాదేవి అనే యువతి చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. తన కజిన్ అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించడంతో, ఆ మిస్టరీని ఛేదించేందుకు మహాదేవి తన సొంత ఊరికి వస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఆమె ఒక నిషేధిత అడవిలోకి, అలాగే ఒక రహస్య గుహలోకి ప్రవేశిస్తుంది.

పన్నెండు చేతుల విగ్రహం

అక్కడ పన్నెండు చేతులున్న ఒక విగ్రహం, అలాగే 'అగధ' అనే ఒక దుష్టశక్తి ఆమెకు ఎదురవుతాయి. ఆ దుష్టశక్తి బారి నుంచి తన కుటుంబాన్ని మహాదేవి ఎలా కాపాడుకుంది, మంచికి - చెడుకు మధ్య జరిగిన ఈ పోరాటంలో ఎవరు గెలిచారు అనేది మిగతా కథ. స్టోరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా సాగడంతో పాటు మధ్యలో వచ్చే ట్విస్ట్ లు, విజువల్స్ మరింత ఉత్కంఠ కలిగిస్తాయి.

కామాక్షి భాస్కర్ల అదుర్స్

అగధ చిత్రంలో కామాక్షి భాస్కర్ల (మహాదేవి పాత్రలో), శ్రవణ్ రెడ్డి, ఉల్కా గుప్తా, జోవిక విజయ్ కుమార్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. వీరితో పాటు రోషన్ బషీర్, భానుచందర్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. అయితే కామాక్షి భాస్కర్ల తన యాక్టింగ్ తో ఆడియన్స్ ను కట్టిపడేస్తుంది. అందుకే ఈ మూవీని జనాలు తెగ చూసేస్తున్నారు.

హారర్, మిస్టరీ జానర్లను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు ఎం.ఎస్. రాజు టేకింగ్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, నేపథ్య సంగీతం బాగా కనెక్ట్ అవుతున్నాయి. హారర్ సినిమాలను ఎంజాయ్ చేసే ఆడియన్స్ జీ5లో అందుబాటులో ఉన్న ఈ మిస్టిక్ థ్రిల్లర్‌ను చూసి థ్రిల్ ఫీల్ అవ్వొచ్చు.

  • Chandu Shanigarapu
    ABOUT THE AUTHOR
    Chandu Shanigarapu

    చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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Home/Entertainment/OTT Release: ఇది మామూలు క్రేజ్ కాదు.. 3 రోజుల్లోనే 100 మిలియన్ ప్లస్.. ఓటీటీలో హారర్ థ్రిల్లర్ ను ఎగబడి చూస్తున్న జనాలు!
Home/Entertainment/OTT Release: ఇది మామూలు క్రేజ్ కాదు.. 3 రోజుల్లోనే 100 మిలియన్ ప్లస్.. ఓటీటీలో హారర్ థ్రిల్లర్ ను ఎగబడి చూస్తున్న జనాలు!
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