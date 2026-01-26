Edit Profile
    OTT Horror Thriller: ఓటీటీలో తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ దూకుడు.. ఐదు రోజుల్లోనే అరుదైన మైలురాయి అందుకున్న సినిమా

    ఓటీటీలో తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ దుమ్ము రేపుతోంది. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చిన ఐదు రోజుల్లోనే అరుదైన మైలురాయిని అందుకుంది. ఈ మూవీ పేరు శంబాల. ఆది సాయికుమార్ లీడ్ రోల్లో నటించిన ఈ సినిమా థియేటర్లలోలాగే ఓటీటీలోనూ దూసుకెళ్తోంది.

    Published on: Jan 26, 2026 3:54 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    తెలుగులో గతేడాది చివర్లో వచ్చిన సూపర్ హిట్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ శంబాల (Shambhala). ఆది సాయికుమార్ లీడ్ రోల్లో నటించిన సినిమా ఇది. ఆహా వీడియో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అసలు అంచనాలు లేకుండా రిలీజై బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలన విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు ఓటీటీలోనూ అదే జోరు కొనసాగిస్తోంది.

    శంబాల 50 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ మినట్స్

    ఆది సాయికుమార్ లీడ్ రోల్లో నటించిన శంబాల మూవీ ఆహా వీడియోలో 50 మిలియన్ల స్ట్రీమింగ్ మినట్స్ రికార్డును సొంతం చేసుకుంది. ఓటీటీలోకి అడుగు పెట్టిన ఐదు రోజుల్లోనే ఈ ఘనత సాధించడం విశేషం. ఈ విషయాన్ని ఆ ఓటీటీయే వెల్లడించింది. “50 మిలియన్ ప్లస్ స్ట్రీమింగ్ మినట్స్. ఒక భయపెట్టే స్టోరీ. ఆది శంబాల కేవలం ఆహాలో చూడండి” అనే క్యాప్షన్ తో ట్వీట్ చేసింది. గత వారం ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్రీమియర్ అయిన విషయం తెలిసిందే.

    రూ. 10 కోట్ల జాక్‌పాట్ డీల్..

    ఈ శంబాల సినిమాకు సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికర విషయం ఏమిటంటే.. ఆది సాయికుమార్ కెరీర్‌లోనే అత్యధిక ధరకు అమ్ముడుపోయిన సినిమా ఇదే. ‘ఆహా వీడియో’ ఓటీటీ ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను ఏకంగా రూ. 10 కోట్లకు కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. దీనివల్ల సినిమా థియేటర్లలో విడుదల కాకముందే నిర్మాతలు లాభాల బాట పట్టారు.

    శంబాల కథేంటంటే?

    ఆకాశం నుంచి ఊడిపడిన ఒక దుష్టశక్తి ఒక గ్రామాన్ని తన గుప్పిట్లో పెట్టుకుంటుంది. గ్రామస్తుల శరీరంలోకి ప్రవేశించి, వారి మెడల ద్వారా బయటకు వస్తూ భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తుంది. అసలు ఆ శక్తి వెనుక ఉన్న మిస్టరీ ఏంటి? ఒక సైంటిస్ట్‌ దాన్ని ఎలా ఎదుర్కొన్నారన్నదే ఈ సినిమా కథ.

    ఇందులో అర్చన అయ్యర్ హీరోయిన్‌గా నటించింది. స్వాసిక విజయన్, మధు నందన్, ఇంద్రనీల్, రవివర్మ, మీసాల లక్ష్మణ్, షిజు మీనన్, హర్ష వర్ధన్ తదితరులు కూడా నటించారు. శ్రీచరణ్ పాకాల మ్యూజిక్ అందించాడు.

    హారర్ థ్రిల్లర్స్‌కు మంచి మిస్టరీని యాడ్ చేసి తెరకెక్కిస్తే ఆ సినిమాలు సూపర్ హిట్ అవుతాయి. శంబాల కూడా అదే ట్రాక్‌లో రూపొందిన సినిమా. ప్రేక్షకుడికి వెన్నులో వణుకు పుట్టించే సీన్స్, ఉత్కంఠభరితమైన ప్రీ-ఇంటర్వెల్, ఇంటర్వెల్ బ్లాక్‌లు సినిమాపై ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాయి.

    సినిమా నిండా దర్శకుడు హై మూమెంట్స్‌ను తెలివిగా పొందుపరిచాడు. క్లైమాక్స్ వరకు కథను గాడి తప్పకుండా నడిపించడంలో డైరెక్టర్ ప్రతిభను మెచ్చుకోవచ్చు. అయితే క్లైమాక్స్ ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది.

