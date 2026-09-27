OTT Thriller: చనిపోయిన కూతురి కోసం నరబలి..లాస్ట్ 30 మినిట్స్ వేరే లెవల్..ఓటీటీని షేక్ చేస్తున్న తెలుగు మిస్టరీ థ్రిల్లర్
OTT Thriller: థియేటర్లలో ఫ్లాప్ అయిన మూవీ ఇప్పుడు ఓటీటీని షేక్ చేస్తోంది. తెలుగు మిస్టరీ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో అదరగొడుతోంది. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ జియోహాట్స్టార్లో ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా నిలిచింది ఈ మూవీ. ఈ చిత్రం విశేషాలపై ఓ లుక్కేయండి.
OTT Thriller: ఓటీటీలో థ్రిల్లర్లకు కొదవలేదు. మిస్టరీ, సస్పెన్స్, హారర్, క్రైమ్, యాక్షన్.. ఇలా డిఫరెంట్ జోనర్ థ్రిల్లర్లు ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే లేటెస్ట్ తెలుగు మిస్టరీ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ‘కర్మాఖ్య’ ఓటీటీలో అదరగొడుతోంది. ట్రెండింగ్ లో దూసుకెళ్తోంది.
ఓటీటీ ట్రెండింగ్
కర్మాఖ్య మూవీ మిస్టరీ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కింది. చనిపోయిన తమ కూతురిని తిరిగి బతికించుకోవడం కోసం ఓ అమ్మాయిని నరబలి ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నించే ఓ కుటుంబం చుట్టూ ఈ కథ సాగుతుంది. ఈ మూవీ ప్రస్తుతం జియోహాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఓటీటీలో తెలుగులో సినిమాల్లో ఇదే ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా కొనసాగుతోంది.
అదరగొట్టే సస్పెన్స్
కర్మాఖ్య మూవీకి థియేటర్లో పెద్దగా రెస్పాన్స్ దక్కలేదు. జబర్దస్త్ లో అదిరే అభిగా పేరు తెచ్చుకున్న కమెడియన్ అభినయ్ కృష్ణ డైరెక్టర్ గా మారి కర్మాఖ్య మూవీని తెరకెక్కించాడు. ఇప్పుడు ఈ మూవీ సస్పెన్స్ తో ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను ఊపేస్తోంది. ముఖ్యంగా లాస్ట్ 30 నిమిషాల మూవీ మరో లెవల్ లో ఉందని చెప్పొచ్చు.
స్టోరీ ఏంటంటే?
చనిపోయిన మనిషిని బతికించడం కోసం ఓ క్షుద్రపూజ ఉందని ఈ కర్మాఖ్య మూవీలో చూపిస్తారు. ఆ పూజ కోసం పక్కాగా ఓ ముహూర్తంలో పుట్టిన అమ్మాయిని బలి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అందుకే అదే టైమ్ లో ఓ పాప పుట్టేలా చేస్తారు. కానీ ఆ పూజ పూర్తికాకుండానే ఆ మాంత్రికుడి కుటుంబాన్ని చంపేస్తారు.
సీన్ కట్ చేస్తే వుమెన్ వర్కింగ్ హాస్టల్ లో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. అందులో ఒకామె ఇన్య్సూరెన్స్ కంపెనీలో పని చేస్తుంది. అయితే ఒక రోజు అనుకోకుండా ఇంట్లో ఫంక్షన్ కారణంగా తన ఫ్రెండ్ ను ఇన్య్సూరెన్స్ సమాచారం కోసం పంపిస్తుంది.
అదిరే ట్విస్ట్
అక్కడికి వెళ్లిన ఫ్రెండ్ ను నరబలి చేసేందుకు ఆ కుటుంబం ప్లాన్ చేస్తుంది. ఇంట్లో బంధిస్తుంది. పూజకు సిద్ధం చేసిన సమయంలో ఆ అమ్మాయి పారిపోతుంది. కానీ అక్కడే ఓ మైండ్ బ్లాక్ ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంటుంది. చివరకు ఆ అమ్మాయిని పూజలో పడుకోబెడతారు. మరి ఆ అమ్మాయిని చంపారా? ఆమె ఎలా తప్పించుకుంది? అనేది కర్మాఖ్య మూవీలో చూడాల్సిందే.
ఈ సినిమాలో అభిరామి, సముద్రఖని లాంటి టాలెంటెడ్ యాక్టర్లు నటించారు. వీళ్లు తమ ప్రదర్శనతో మూవీని మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లారు. మంచి థ్రిల్లర్, ముఖ్యంగా లాస్ట్ 30 మినిట్స్ సస్పెన్స్ తో ఊపేసే సినిమా చూడాలనుకునేవాళ్లకు ఈ కర్మాఖ్య మంచి ఛాయిస్.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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