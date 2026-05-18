    Telugu OTT: ఓటీటీలోకి రెండు వారాల్లోనే లావణ్య త్రిపాఠీ సతీ లీలావతి.. ఇక్కడ చూసేయండి

    Telugu OTT: మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్‌ను పెళ్లాడిన తర్వాత లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల నటించిన మొదటి సినిమా 'సతీ లీలావతి' ఓటీటీ బాట పట్టింది. మే 8న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ మూవీ.. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోవడంతో కేవలం రెండు వారాల వ్యవధిలోనే డిజిటల్ స్క్రీన్‌పైకి వచ్చేస్తోంది.

    May 18, 2026, 13:51:42 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Telugu OTT: టాలీవుడ్ అందాల నటి లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల లీడ్ రోల్‌లో నటించిన సరికొత్త సినిమా 'సతీ లీలావతి'. మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్‌తో వివాహం జరిగిన తర్వాత ఆమె సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై కనిపించిన మొదటి సినిమా ఇదే కావడంతో, మెగా అభిమానులతో పాటు సాధారణ ప్రేక్షకుల్లోనూ ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై మంచి అంచనాలే ఏర్పడ్డాయి.

    ఎన్నో ఆశల మధ్య ఈ సినిమా మే 8, 2026న థియేటర్లలో విడుదలైంది. అయితే దురదృష్టవశాత్తూ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను పెద్దగా మెప్పించలేకపోయింది. వీక్ నెరేషన్, ఊహాజనిత కథనం వల్ల కలెక్షన్ల పరంగా నిరాశపరిచింది.

    రెండు వారాల్లోనే ఓటీటీ బాట..

    సాధారణంగా హిట్ టాక్ తెచ్చుకున్న చిత్రాలకు కనీసం నాలుగు నుంచి ఆరు వారాల థియేట్రికల్ రన్ ఉంటుంది. కానీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆడియన్స్‌ను మెప్పించలేకపోయిన సినిమాలను వెంటనే డిజిటల్ వేదికలపైకి తీసుకురావడం ఈ మధ్యకాలంలో ట్రెండ్‌గా మారింది. 'సతీ లీలావతి' మూవీ కూడా సరిగ్గా ఇదే బాట పట్టింది. థియేటర్లలోకి వచ్చిన కేవలం రెండు వారాల వ్యవధిలోనే ఈ సినిమా డిజిటల్ స్క్రీనింగ్‌కు సిద్ధమైంది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'సన్ నెక్స్ట్' (Sun NXT) ఈ చిత్ర డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది.

    బుధవారం అంటే మే 20 నుంచి 'సతీ లీలావతి' సినిమాను తెలుగుతో పాటు తమిళ భాషల్లోనూ స్ట్రీమింగ్ చేయబోతున్నట్లు సన్ నెక్స్ట్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇటీవలి కాలంలో థియేటర్ల నుంచి ఇంత వేగంగా ఓటీటీకి వచ్చేసిన సినిమాల్లో ఇది ఒకటిగా నిలిచింది. డిజిటల్ విండోలో ఈ సినిమాకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుందో చూడాలి. థియేటర్లలో మిస్ అయిన ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఓటీటీలో ఈ తరహా చిత్రాలను చూసేందుకు ఇష్టపడతారు కాబట్టి, డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై ఈ మూవీ క్లిక్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    సతీ లీలావతి మూవీ విశేషాలు

    సత్య దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో దేవ్‌ మోహన్ మేల్ లీడ్‌గా నటించారు. దుర్గాదేవి పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై నాగ మోహన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్ సమర్పణలో వచ్చిన ఈ సినిమాకు టాలెంటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మిక్కీ జె. మేయర్ స్వరాలు అందించారు. థియేట్రికల్ రన్‌లో వర్కవుట్ కాని ఈ మ్యాజిక్, ఓటీటీ వీక్షకులను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంటుందో రానున్న రోజుల్లో తేలనుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న: 'సతీ లీలావతి' ఓటీటీ విడుదల తేదీ ఎప్పుడు?

    జవాబు: లావణ్య త్రిపాఠి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'సతీ లీలావతి' చిత్రం మే 20, 2026 నుంచి ఓటీటీలో అందుబాటులోకి రానుంది.

    ప్రశ్న: సతీ లీలావతి సినిమా ఏ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది?

    జవాబు: ఈ చిత్రం 'సన్ నెక్స్ట్' (Sun NXT) ఓటీటీ వేదికగా డిజిటల్ ప్రేక్షకులను పలకరించనుంది.

    ప్రశ్న: 'సతీ లీలావతి' ఏయే భాషల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది?

    జవాబు: ఈ సినిమాను తెలుగుతో పాటు తమిళ భాషల్లోనూ ఒకేసారి స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నారు.

    ప్రశ్న: సతీ లీలావతి చిత్ర దర్శకుడు, సంగీత దర్శకుడు ఎవరు?

    జవాబు: ఈ చిత్రానికి తతినేని సత్య దర్శకత్వం వహించగా, మిక్కీ జె. మేయర్ సంగీతం అందించారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

