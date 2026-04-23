    Serials: కార్తీక దీపం 2, ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు టాప్ 2.. తెలుగులో 15వ వారం టాప్ 10 సీరియల్స్ ఇవే

    Serials: తెలుగు టీవీ సీరియల్స్ 15వ వారం టీఆర్పీ రేటింగ్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి. వీటిలో కార్తీక దీపం 2, ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్స్ తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలిచాయి. మరి ఈ వారం టాప్ 10 సీరియల్స్ జాబితాలో ఉన్న స్టార్ మా, జీ తెలుగు సీరియల్స్ ఏవో చూద్దాం.

    Apr 23, 2026, 15:57:08 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Serials: తెలుగు టీవీ సీరియల్స్ 15వ వారం టీఆర్‌పీ రేటింగ్స్ విడుదలయ్యాయి. స్టార్ మా సీరియల్స్ అత్యధిక రేటింగ్‌లతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతుండగా, జీ తెలుగు సీరియల్స్ గట్టి పోటీనిస్తున్నాయి. 'కార్తీకదీపం 2', 'ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు'లాంటి సీరియల్స్ టాప్ రేటింగ్స్ సాధించాయి.

    స్టార్ మాలో వచ్చే ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్
    స్టార్ మా: కార్తీకదీపం 2 మళ్ళీ టాప్..

    తెలుగు బుల్లితెరపై సీరియల్స్ మధ్య పోటీ రసవత్తరంగా సాగుతోంది. ముఖ్యంగా రెండు ప్రధాన వినోద ఛానళ్లు అయిన స్టార్ మా, జీ తెలుగు తమ సీరియల్స్‌తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేందుకు నిరంతరం ప్రయత్నిస్తున్నాయి. తాజాగా విడుదలైన 15వ వారం టీఆర్‌పీ (TRP) రేటింగ్స్‌ను పరిశీలిస్తే.. స్టార్ మా తన ఆధిపత్యాన్ని స్పష్టంగా చాటుకుంది. మెజారిటీ ప్రేక్షకులు స్టార్ మా సీరియల్స్‌కే పట్టం కట్టారు.

    స్టార్ మా ఛానల్‌లో ప్రసారమవుతున్న 'కార్తీక దీపం 2 - ఇది నవ వసంతం' 12.61 (U+R) రేటింగ్‌తో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. దీని తర్వాత 'ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు' 12.06 రేటింగ్‌తో, 'గుండె నిండా గుడి గంటలు' 12.02 రేటింగ్‌తో తర్వాతి స్థానాల్లో నిలిచి తమ సత్తా చాటాయి. 'ఇంటింటి రామాయణం' కూడా 11.20 రేటింగ్‌తో అద్భుతమైన ఆదరణను దక్కించుకుంది. ఇవి కాకుండా మిగిలిన సీరియల్స్ విషయానికి వస్తే.. నువ్వులేక నేనులేను: 8.39, బ్రహ్మముడి: 5.73, నిన్నుకోరి: 5.35 రేటింగ్స్ సాధించాయి.

    జీ తెలుగు: జగద్ధాత్రి, జయం గట్టి పోటీ..

    మరోవైపు జీ తెలుగు కూడా తనదైన శైలిలో ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది. ఈ ఛానల్‌లో 'జయం' సీరియల్ 6.61 (U+R) రేటింగ్‌తో ఛానల్ టాపర్‌గా నిలవగా, 'జగద్ధాత్రి' 6.56 రేటింగ్‌తో తృటిలో రెండో స్థానానికి పరిమితమైంది. 'చిరంజీవి' సీరియల్ 6.50 రేటింగ్‌తో మూడో స్థానంలో ఉంది. మరికొన్ని ప్రముఖ సీరియల్స్ రేటింగ్స్ విషయానికి వస్తే.. మేఘసందేశం 5.67, లక్ష్మీ నివాసం 4.42, కలవారి కోడలు కనకమహాలక్ష్మి 3.84 సాధించాయి.

    పట్టణ, గ్రామీణ ప్రేక్షకుల మొగ్గు..

    రేటింగ్స్ డేటాను విశ్లేషిస్తే కేవలం పట్టణ ప్రాంతాల్లోనే కాకుండా (Urban), పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాలు కలిపి చూసినా స్టార్ మా సీరియల్స్‌కే ఎక్కువ ఆదరణ లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రైమ్ టైమ్ స్లాట్లలో స్టార్ మా సీరియల్స్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాయి.

    జీ తెలుగు సీరియల్స్ రేటింగ్స్ క్రమంగా పెరుగుతున్నప్పటికీ స్టార్ మా టాప్ సీరియల్స్‌ను అందుకోవడానికి ఇంకా సమయం పట్టేలా ఉంది. ఈ పోటీ రానున్న వారాల్లో మరింత ఆసక్తికరంగా మారే అవకాశం ఉంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. 15వ వారంలో నంబర్ 1 స్థానంలో ఉన్న తెలుగు సీరియల్ ఏది?

    స్టార్ మా ఛానల్‌లో ప్రసారమయ్యే 'కార్తీక దీపం 2 - ఇది నవ వసంతం' 12.61 రేటింగ్‌తో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది.

    2. జీ తెలుగు ఛానల్‌లో ఏ సీరియల్‌కు అత్యధిక రేటింగ్ వచ్చింది?

    జీ తెలుగులో 'జయం' సీరియల్ 6.61 (U+R) రేటింగ్‌తో అత్యధిక ఆదరణ పొందింది.

    3. ఏ ఛానల్ ఎక్కువ సీరియల్స్ టాప్ రేటింగ్స్‌లో ఉన్నాయి?

    స్టార్ మా ఛానల్‌కు చెందిన సీరియల్స్ మెజారిటీ స్లాట్లలో టాప్ రేటింగ్స్ సాధించాయి.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

