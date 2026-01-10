Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఓటీటీలో దుమ్మురేపుతున్న తెలుగు థ్రిల్లర్ మూవీ.. ప్రైమ్ వీడియోలో ఇండియాలోనే నంబర్ 1 ట్రెండింగ్.. మీరు చూశారా లేదా?

    ఆది పినిశెట్టి నటించిన తెలుగు థ్రిల్లర్ మూవీ ఓటీటీలో దుమ్ము రేపుతోంది. థియేటర్లలో ఫ్లాప్ అయిన ఈ సినిమా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో దూసుకెళ్తోంది. ప్రస్తుతం టాప్ 10 ట్రెండింగ్ మూవీస్ లో తొలి స్థానంలో ఉండటం విశేషం.

    Published on: Jan 10, 2026 11:16 AM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి.. థియేటర్లలో ఎవరూ పట్టించుకోకపోయినా ఓటీటీలోకి వచ్చిన తర్వాత మాత్రం అనూహ్యంగా దూసుకెళ్తుంటాయి. అలాంటిదే ఆది పినిశెట్టి లీడ్ రోల్లో నటించిన థ్రిల్లర్ మూవీ డ్రైవ్. ఇప్పుడీ సినిమాకు ప్రైమ్ వీడియోలో మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. మరి ఆ సినిమా గురించి మరిన్ని వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

    ఓటీటీలో దుమ్మురేపుతున్న తెలుగు థ్రిల్లర్ మూవీ.. ప్రైమ్ వీడియోలో ఇండియాలోనే నంబర్ 1 ట్రెండింగ్.. మీరు చూశారా లేదా?
    ఓటీటీలో దుమ్మురేపుతున్న తెలుగు థ్రిల్లర్ మూవీ.. ప్రైమ్ వీడియోలో ఇండియాలోనే నంబర్ 1 ట్రెండింగ్.. మీరు చూశారా లేదా?

    ప్రైమ్ వీడియోలో డ్రైవ్ దూకుడు

    ఆది పినిశెట్టి లీడ్ రోల్లో నటించిన తెలుగు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ డ్రైవ్ (Drive). ఈ సినిమా ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఇండియా టాప్ 10 ట్రెండింగ్ సినిమాల్లో తొలి స్థానంలో ఉంది. ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచే ఈ సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.

    ఇందులోని థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. దీంతో రష్మిక మందన్న నటించిన హారర్ కామెడీ థామాను కూడా వెనక్కి నెట్టి ఈ డ్రైవ్ నంబర్ 1 స్థానంలోకి దూసుకెళ్లింది. విచిత్రమేమిటంటే అసలు ఈ సినిమాను థియేటర్లలో ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. దీంతో పెద్ద ఫ్లాప్ గా మిగిలిపోయింది.

    డ్రైవ్ మూవీ కథేంటంటే?

    జెనుసె మహమ్మద్ డైరెక్ట్ చేసిన సినిమా ఈ డ్రైవ్. గతేడాది డిసెంబర్ 12న థియేటర్లలో రిలీజైంది. అదే సమయంలో రిలీజ్ కావాల్సిన అఖండ 2 వారం వాయిదా పడినా.. ఈ డ్రైవ్ మూవీ దానిని క్యాష్ చేసుకోలేకపోయింది. ఈ సినిమాలో జయదేవ్ రెడ్డి అనే పాత్రలో ఆది పినిశెట్టి నటించాడు.

    అతడో టీవీ ఛానెల్ ఓనర్. బయటి ప్రపంచానికి తెలియకుండా తన ఛానెల్ ను ఓ భారీ డీల్ కు అమ్మేయాలని ప్లాన్ చేస్తుంటాడు. కానీ ఓ హ్యాకర్ అతన్ని టార్గెట్ చేసి ఆ విషయం లీక్ చేస్తాడు. అంతేకాదు జయదేవ్ ను, అతని సన్నిహితులను లక్ష్యంగా చేసుకొని చంపుతుంటాడు. అసలు ఆ హ్యాకర్ ఎవరు? ఎందుకలా చేస్తుంటాడు? జయదేవ్ తో ఉన్న శతృత్వం ఏంటన్నది ఇందులో చూడొచ్చు.

    డ్రైవ్ ఎలా ఉందంటే?

    డ్రైవ్ మూవీ సాధారణ తెలుగు సినిమాలకు భిన్నంగా కేవలం గంటా 45 నిమిషాల నిడివితో వచ్చిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ. ఇందులో లీడ్ రోల్ పోషించిన ఆది చాలా వరకు కారు డ్రైవింగ్ లోనే కనిపిస్తాడు. తాను పని చేసే చోటు నుంచి ఇంటికి వెళ్లేలోపు అతని జీవితం ఎలా తలకిందులైందనేది ఈ మూవీలో చూపించారు.

    చివరి వరకూ సస్పెన్స్ కొనసాగించిన తీరు బాగుంది. క్లైమ్యాక్స్ లో వచ్చే ట్విస్ట్ మరింత ఆకట్టుకుంటుంది. అంతేకాదు ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ ను కూడా అనౌన్స్ చేయడం విశేషం. ఇప్పటి వరకూ మీరు ఈ సినిమాను చూసి ఉండకపోతే వెంటనే అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో చూడండి.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/ఓటీటీలో దుమ్మురేపుతున్న తెలుగు థ్రిల్లర్ మూవీ.. ప్రైమ్ వీడియోలో ఇండియాలోనే నంబర్ 1 ట్రెండింగ్.. మీరు చూశారా లేదా?
    News/Entertainment/ఓటీటీలో దుమ్మురేపుతున్న తెలుగు థ్రిల్లర్ మూవీ.. ప్రైమ్ వీడియోలో ఇండియాలోనే నంబర్ 1 ట్రెండింగ్.. మీరు చూశారా లేదా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes