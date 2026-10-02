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Telugu Web Series: నా భార్య కనిపించడం లేదు.. ఆ కేసు వెనుక ఉన్న మిస్టరీ ఏంటి? ఓటీటీలోకి తెలుగు థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్

Telugu Web Series: ఓటీటీలోకి మరో ఇంటెన్స్ తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ రాబోతోంది. వరుణ్ సందేశ్, శ్వేతా బసు ప్రసాద్ జంటగా నటిస్తున్న ఈ సిరీస్ నుంచి మరో పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. త్వరలోనే ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయనున్నారు.

Published on: Oct 2, 2026, 10:43:39 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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Telugu Web Series: యంగ్ హీరో వరుణ్ సందేశ్ (Varun Sandesh), శ్వేతా బసు ప్రసాద్ (Shweta Basu Prasad) జంటగా ఆహా ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై ఒక మైండ్ బ్లాకింగ్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ వస్తున్న విషయం తెలుసు కదా. 'నా వైఫ్ మిస్సింగ్' (#NaWifeMissing) పేరుతో తెరకెక్కిన ఈ ఆహా ఒరిజినల్ (Aha Original) నుంచి తాజాగా మరో ఇంటెన్స్ పోస్టర్ ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో లీడ్ పెయిర్ ను చూడొచ్చు.

Telugu Web Series: నా భార్య కనిపించడం లేదు.. ఆ కేసు వెనుక ఉన్న మిస్టరీ ఏంటి? ఓటీటీలోకి తెలుగు థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్
Telugu Web Series: నా భార్య కనిపించడం లేదు.. ఆ కేసు వెనుక ఉన్న మిస్టరీ ఏంటి? ఓటీటీలోకి తెలుగు థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్

18 ఏళ్ల తర్వాత ఐకానిక్ కాంబో రీయూనియన్

టాలీవుడ్‌లో ఒకప్పుడు యూత్‌ను ఊపేసిన 'కొత్త బంగారు లోకం' కాంబో మళ్లీ ఇన్నేళ్లకు ఒకే స్క్రీన్ పైకి వస్తుండటంతో ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో ఈ కాస్టింగ్ హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. 2008లో వచ్చిన ఆ బ్లాక్‌బస్టర్ లవ్ స్టోరీ తర్వాత వరుణ్ సందేశ్, శ్వేతా బసు ప్రసాద్ మళ్లీ కలిసి నటిస్తున్న ప్రాజెక్ట్ ఇదే కావడం విశేషం.

అయితే ఈసారి లవ్ డ్రామాతో కాకుండా కంప్లీట్ డార్క్ అండ్ ఇంటెన్స్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్‌తో ఆడియెన్స్‌ను పలకరించబోతున్నారు. "ప్రతి కేస్‌కి ఒక కథ ఉంటుంది.. ఈ కేస్‌లో అసలు నిజం ఏంటి?" అనే ఇంట్రెస్టింగ్ క్యాప్షన్‌తో ఆహా టీమ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ పోస్టర్‌ను ప్రమోట్ చేస్తోంది.

కాన్సెప్ట్ పోస్టర్ రచ్చ.. మిస్సింగ్ మిస్టరీ కథేంటి?

పోస్టర్ విజువల్స్ గమనిస్తే కనపడకుండా పోయిన భార్య కోసం భర్త చేసే ఇంటెన్స్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్రామాగా కథ సాగనున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. సైకలాజికల్ ట్విస్టులు, పోలీస్ కేస్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఎడ్జ్-ఆఫ్-ది-సీట్ సస్పెన్స్‌తో ఆహా ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను చాలా గ్రిప్పింగ్‌గా రూపొందించినట్లు సమాచారం.

ఇటీవలి కాలంలో వరుణ్ సందేశ్ విభిన్నమైన కాన్సెప్ట్ సినిమాలను ఎంచుకుంటూ తన కెరీర్‌ను రీ-డిజైన్ చేసుకుంటున్నారు. మరోవైపు శ్వేతా బసు ప్రసాద్ హిందీ ఓటీటీ స్పేస్‌లో 'క్రిమినల్ జస్టిస్', 'రాయ్', 'జూబ్లీ' వంటి క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌లతో నేషనల్ వైడ్‌గా ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఇప్పుడు మళ్లీ తెలుగులో తన పవర్‌‌ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపించడానికి సిద్ధమయ్యారు.

ఆహాలో క్రైమ్ కంటెంట్‌కి పెరుగుతున్న క్రేజ్

తెలుగు ఓటీటీ దిగ్గజం ఆహా (Aha) ప్యూర్ లోకల్ కంటెంట్‌తో పాటు గ్రిప్పింగ్ మిస్టరీ డ్రామాలను అందించడంలో ఎప్పుడూ ముందుంటుంది. 'నా వైఫ్ మిస్సింగ్' ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన డైరెక్టర్, టెక్నికల్ టీమ్ వివరాలు, అలాగే స్ట్రీమింగ్ డేట్‌ను త్వరలోనే అఫీషియల్‌గా వెల్లడించనున్నారు.

చాలా కాలంగా ఒక సాలిడ్ కంబ్యాక్ కోసం చూస్తున్న ఈ ఐకానిక్ లీడ్ పెయిర్‌కు ఆహా ఒరిజినల్ బిగ్ ప్లస్ పాయింట్‌గా మారే అవకాశం ఉంది. రాబోయే పండుగ సీజన్‌లో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఓటీటీ లవర్స్‌ను పలకరించే ఛాన్స్ ఉందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

నా వైఫ్ మిస్సింగ్ విశేషాలు

• వెబ్ సిరీస్ పేరు: నా వైఫ్ మిస్సింగ్

• ఓటీటీ: ఆహా వీడియో

• నటీనటులు: వరుణ్ సందేశ్, శ్వేతా బసు ప్రసాద్

• జానర్: క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్

• ఓటీటీ రిలీజ్: కమింగ్ సూన్

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/Telugu Web Series: నా భార్య కనిపించడం లేదు.. ఆ కేసు వెనుక ఉన్న మిస్టరీ ఏంటి? ఓటీటీలోకి తెలుగు థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్
Home/Entertainment/Telugu Web Series: నా భార్య కనిపించడం లేదు.. ఆ కేసు వెనుక ఉన్న మిస్టరీ ఏంటి? ఓటీటీలోకి తెలుగు థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్
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