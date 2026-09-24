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Top 10 Movies 2026: ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్ 10 ఇండియన్ మూవీస్ ఇవే.. లిస్టులో టాలీవుడ్ తండ్రీకొడుకుల హవా

Top 10 Movies 2026: ఈ ఏడాది ఇండియన్ సినిమాలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్ 10 మూవీస్ జాబితా ఇక్కడ చూడండి. లిస్టులో టాలీవుడ్ తండ్రీ కొడుకులు చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ నటించిన సినిమాలు ఉండటం విశేషం. టాలీవుడ్ నుంచి వీళ్లిద్దరి మూవీసే ఉన్నాయి.

Published on: Sep 24, 2026, 15:55:54 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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Top 10 Movies 2026: హిందీ యాక్షన్ డ్రామా 'ధురందర్: ది రివెంజ్' ఏకంగా రూ. 1,700 కోట్లకు పైగా వరల్డ్‌వైడ్ కలెక్షన్లు సాధించి 2026 బాక్సాఫీస్ కింగ్‌గా నిలిచింది. ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలోనే సరికొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేసిన ఈ చిత్రం గ్లోబల్ వైడ్‌గా రూ. 1,714.8 కోట్ల నుంచి రూ. 1,852 కోట్ల గ్రాస్ రాబట్టి ప్రభంజనం సృష్టించింది. మిగిలిన సినిమాలన్నీ రూ. 500 కోట్ల లోపే పరిమితం కావడం గమనార్హం.

Top 10 Movies 2026: ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్ 10 ఇండియన్ మూవీస్ ఇవే.. లిస్టులో టాలీవుడ్ తండ్రీకొడుకుల హవా
Top 10 Movies 2026: ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్ 10 ఇండియన్ మూవీస్ ఇవే.. లిస్టులో టాలీవుడ్ తండ్రీకొడుకుల హవా

ఈ ఏడాదంతా ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి పండగే అని చెప్పాలి. హిందీ, తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర మాస్ ర్యాంపేజ్ ఆడాయి. ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి 2026లో అత్యధిక వసూళ్లు తెచ్చిపెట్టిన టాప్ 10 సినిమాల వివరాలు ఇవే.

'ధురంధర్' ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ రాంపేజ్

రణ్‌వీర్ సింగ్, ఆదిత్య ధర్ కాంబోలో వచ్చిన ఈ హై-వోల్టేజ్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' వరల్డ్ వైడ్‌గా సరికొత్త బెంచ్‌మార్క్ సెట్ చేసింది. మొదటి రోజు నుంచే పాజిటివ్ టాక్‌తో దూసుకెళ్లిన ఈ మూవీ నార్త్ ఇండియాతో పాటు ఓవర్సీస్ మార్కెట్‌లోనూ సునామీ సృష్టించింది.

విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గూస్‌బంప్స్ తెప్పించే యాక్షన్ సీన్స్, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సినిమాను ఆల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ హిట్ రేంజ్‌లో నిలబెట్టాయి. ఇండియాలో సరికొత్త రూ. 1,700 కోట్ల క్లబ్‌ను ఓపెన్ చేసిన మొదటి సినిమాగా చరిత్రకెక్కింది.

బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిన బాలీవుడ్ బిగ్గీస్

రెండో స్థానంలో సన్నీ డియోల్ 'బోర్డర్ 2' రూ. 436.8 కోట్ల నుంచి రూ. 464.5 కోట్ల గ్రాస్‌తో నిలిచింది. 1997 క్లాసిక్ 'బోర్డర్' సీక్వెల్‌గా వచ్చిన ఈ వార్ డ్రామా ఇండియన్ ఆడియన్స్‌కు విపరీతమైన ఎమోషనల్ కనెక్ట్ ఇచ్చింది.

ఇక డివోషనల్ ఫాంటసీ మూవీ 'హనుమాన్ అంశ్' రూ. 352.3 కోట్ల నుంచి రూ. 367.5 కోట్లతో మూడో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. బిగ్ స్క్రీన్‌పై పాపులర్ అయిన 'మీర్జాపూర్: ది మూవీ' కూడా రూ. 302.2 కోట్ల నుంచి రూ. 306.6 కోట్లు రాబట్టి నార్త్ బెల్ట్‌లో భారీ బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది.

టాలీవుడ్ మాస్ పవర్: ‘పెద్ది’, ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’

సౌత్ సినిమాల విషయానికి వస్తే టాలీవుడ్ తన సత్తా చాటింది. గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు సానా కలయికలో వచ్చిన స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది' వరల్డ్‌వైడ్‌గా రూ. 330 కోట్ల నుంచి రూ. 350.4 కోట్ల కలెక్షన్లు రాబట్టి రూ. 300 కోట్ల మార్క్‌ను దాటేసింది. ఈ లిస్టులో పెద్ది నాలుగో స్థానంలో ఉండటం విశేషం.

మరోవైపు సంక్రాంతి రేసులో వచ్చి బ్లాక్‌బస్టర్ విజయాన్ని అందుకొని మెగాస్టార్ చిరంజీవి అలరించిన 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' రూ. 300 కోట్ల నుంచి రూ. 310 కోట్లు వసూలు చేసి ఈ లిస్ట్‌లో పదో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. మాస్, ఫ్యామిలీ ఎలిమెంట్స్ ఈ సినిమాకు మైండ్ బ్లోయింగ్ వసూళ్లు తెచ్చిపెట్టాయి.

కన్నడ, తమిళ, మలయాళ సినిమాల కలెక్షన్ల హంగామా

కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటించిన మోస్ట్ అవేటెడ్ సినిమా 'టాక్సిక్' కన్నడ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో విడుదలై ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 320 కోట్ల నుంచి రూ. 345.7 కోట్ల గ్రాస్ సాధించి ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. గీతు మోహన్‌దాస్ మేకింగ్, డార్క్ యాక్షన్ డ్రామా కాన్సెప్ట్ కుర్రాళ్లకు పిచ్చపిచ్చగా నచ్చేసింది.

మలయాళ ఇండస్ట్రీ నుంచి అనూహ్య విజయం సాధించిన 'బెత్లెహెమ్ కుటుంబ యూనిట్' రూ. 324.5 కోట్ల నుంచి రూ. 326 కోట్లతో ఆరో స్థానాన్ని దక్కించుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

తమిళ ఇండస్ట్రీ నుంచి మాస్ హీరో దళపతి విజయ్ లీడ్ రోల్‌లో వచ్చిన 'జన నాయగన్' రూ. 320 కోట్ల నుంచి రూ. 328.4 కోట్లతో ఏడో స్థానంలో ఉండగా, సూర్య వైవిధ్యమైన అవతారంలో వచ్చిన 'కరుప్పు' మూవీ రూ. 310 కోట్ల నుంచి రూ. 315 కోట్లు వసూలు చేసి ఎనిమిదో స్థానాన్ని సొంతం చేసుకుంది.

ర్యాంక్సినిమా పేరులాంగ్వేజ్వరల్డ్‌వైడ్ కలెక్షన్స్
#1ధురంధర్: ది రివేంజ్ (Dhurandhar: The Revenge)హిందీ 1,714.8 నుండి 1,852 కోట్లు
#2బోర్డర్ 2 (Border 2)హిందీ 436.8 నుండి 464.5 కోట్లు
#3హనుమాన్ అంశ (Hanuman Ansh)హిందీ 352.3 నుండి 367.5 కోట్లు
#4పెద్ది (Peddi)తెలుగు 330 నుండి 350.4 కోట్లు
#5టాక్సిక్ (Toxic)కన్నడ / ఇంగ్లీష్ 320 నుండి 345.7 కోట్లు
#6బేత్లెహేమ్ కుటుంబ యూనిట్ (Bethlehem Kudumba Unit)మలయాళం 324.5 నుండి 326 కోట్లు
#7జన నాయగన్ (Jana Nayagan)తమిళం 320 నుండి 328.4 కోట్లు
#8కరుప్పు (Karuppu)తమిళం 310 నుండి 315 కోట్లు
#9మీర్జాపూర్: ది మూవీ (Mirzapur: The Movie)హిందీ 302.2 నుండి 306.6 కోట్లు
#10మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు (Mana Shankara Vara Prasad Garu)తెలుగు 300 నుండి 310 కోట్లు
  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/Top 10 Movies 2026: ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్ 10 ఇండియన్ మూవీస్ ఇవే.. లిస్టులో టాలీవుడ్ తండ్రీకొడుకుల హవా
Home/Entertainment/Top 10 Movies 2026: ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్ 10 ఇండియన్ మూవీస్ ఇవే.. లిస్టులో టాలీవుడ్ తండ్రీకొడుకుల హవా
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